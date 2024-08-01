15+ человек, чьи имена и фамилии ни на секунду не дают расслабиться и спокойно пожить
Некоторые люди стали обладателями настолько «удачного» имени или фамилии, что их жизнь превратилась в настоящий магнит для нелепых и смешных ситуаций. Вообразите, каково это — представляться во время знакомства и тут же наблюдать улыбку или даже смех. У таких счастливчиков каждый день наполнен недоразумениями и курьезными моментами.
- У нас в семье скандал. Младшая сестра мужа 20 лет назад вне брака родила единственного сына. Назвала Адриан. Но недавно выяснилось, что он еще полтора года назад поменял имя в паспортном столе и стал... Андреем. Просто Андреем. Про смену имени матери ничего не сказал, а потом оказалось, что он только дома Адриан. В универе все его знают как Андрея. У сестры мужа истерика: звонила брату и требовала, чтобы тот образумил парня. Он отказался, говорит: «Андрей гораздо лучше подходит к отчеству и фамилии (Картаполов), чем странное Адриан». Так она там чуть ли не отрекаться от сына собралась, ведь имя ему дала мать, значит, менять его нельзя. А мне кажется, что парень просто задолбался жить со странным именем. © Истории рядом / VK
- Мне 29, и я всерьез задумался над тем, что я ненавижу свое имя. Из-за этого избегаю компаний, стесняюсь заводить друзей. Особенно тяжело было в школе, универе и при устройстве на работу. Ну, сами представьте, каково это — представляться коллегам: «Всем привет! Меня зовут Салат». Какое впечатление я начинаю производить после этого? Через два месяца мне 30 лет, и я думаю имя поменять. Хочу чувствовать себя свободным, уверенным, начать новую жизнь, а не заливаться краской при каждом упоминании имени. Родители против, даже говорят, что перестанут общаться, да и родственники тоже. Мол, твоего дедушку звали так, ты должен гордо носить это имя, ведь тебя назвали в честь него! Спасибо, но почему-то у них нормальные имена. © user9162161 / Pikabu
- Прихожу как-то в отдел кадров. Сидят три женщины. Подхожу к одной, а она куда-то торопится и говорит: «Через минуту подойду, подождите меня здесь». А у них там стойка с документацией. Ну я и спрашиваю: «Мне за стойкой вас подождать?» И тут другая сотрудница поднимает голову и невозмутимо выдает: «Не надо за мной ждать». Все начинают хохотать, а я смотрю на ее бейдж, а там фамилия «Стойко». © Евгений Егерь / ADME
- Работаю в службе доставки. Прихожу в офис, а менеджер говорит: «Надо забрать с нашего регионального склада груз, а туда повезешь гуся». Ну, приплыли. Еще животных и птиц я не возил. Говорю, мол, он орать будет всю дорогу, а потом еще убирать за ним. В итоге взял документы, сел в машину и жду, когда будут гуся загружать. Тут открывается дверь, и мужик говорит: «Мне сказали, что с вами ехать надо». Отвечаю: «У меня тут сейчас гусь орать будет, так еще и тебя везти?» А он как выдаст: «Я не буду орать, тихонько поедем. Будем знакомы, Гусь Андрей Михайлович». Посмеялись, разговорились. Не орал.
- Накануне я познакомился с девушкой. Мы отлично провели время, и я проснулся у нее в гостях. Девушка настойчиво тормошила меня за плечо, и кто-то настойчиво звонил в дверь. Она шипела: «Просыпайся, родители вернулись! Если что, то мы встречаемся уже месяц. Не вздумай ляпнуть, что вчера познакомились». После этих слов она открыла дверь и впустила своих родителей. Мать разглядывала меня с ледяной улыбкой. Папа был хмур и ко всему безразличен. И тут ее маман говорит: «Здравствуйте! Ну что, давайте знакомиться. Елена Станиславовна». Я почему-то соврал и сказал: «Очень приятно. Максим». Где-то через месяц наши отношения окрепли и стали постоянными. Меня пригласили на день рождения папы. Сложнее всего было сохранить равнодушное выражение лица, когда я произнес: «Елена Станиславовна, извините, но теперь я не Максим. Теперь я Григорий». © Bladerunner42 / anekdotov.net
- Живу в Зимбабве. Тут разговаривал с одним местным жителем, и он поведал следующее. «Я первым ребенком в семье родился. Меня назвали Джон. Потом родился мой брат, его назвали Роберт. Тут родители думали остановиться, но родился третий брат. Его нарекли Onemore (в переводе — „еще один“). Потом четвертый появился. Назвали Nomore (мол, „хватит“). А уж пятого нарекли Maitabasа. Что значит „Спасибо“. Нет такого, чего зимбабвийцы не могут превратить в имя для ребенка: Эбенейзеры, Няшы, Гудханты и Вичизинлайфинкосы меня поддержат». © kolma / Pikabu
- Как-то раз я проходил медкомиссию. Захожу в кабинет психиатра, там сидит женщина лет за 50. Говорит: «Проходи, садись». Прохожу и сажусь.
— Имя?
— Тимур.
— Почему Тимур?
Молчу. Она тоже молчит, смотрит на меня. Ждет.
— А вас как зовут?
— Екатерина Ивановна.
— Почему Екатерина?
— Понятно, здоров. Можешь идти к следующему специалисту. © ПОЗОР / VK
- Батя работает в карьере. Общаются они там с помощью раций. Далее от первого лица.
Работаю и слышу, как по рации говорят: «Там водитель БЕЛАЗа номер такого-то неживой». И тишина. Через пару минут опять: «Водитель неживой». Я в панике, делать же что-то надо, может быть, человеку за рулем плохо стало. Ору в рацию: «Диспетчер, скорую, скорую вызывай». И тут диспетчер, еле сдерживая истерику: «Это фамилия у него Неживой, все нормально с ним». © ПОЗОР / VK
- В универе у нас в группе была девочка из Индии, которая представилась: «Чандри Анамалай». Мы ее все 6 лет звали Чандри, но только к концу обучения узнали, что это ее фамилия. Получается, что ни разу не назвали ее по имени за все это время. Было очень неловко. © Аврора / ADME
- А я Наталия, через «и». И в паспорте, и в свидетельстве о рождении. Сколько раз я ругалась с учителями о том, что писать «Наталья» — неправильно, но они все дружно начинали орать, что это одно и то же. Сколько раз медсестра в школе переписывала мои документы и сколько раз она мне говорила, что у меня с этой «и» будут по жизни одни проблемы — в важных документах постоянно будут ошибаться. Но нет. Грамотные люди еще ни разу не ошиблись, только невнимательные. А муж шутливо и ласково называет меня Натильда. © marselinca / Pikabu
- У мужа фамилия Калина. Я хочу назвать дочь Лада, но муж почему-то против. © lebore3110 / Pikabu
Фильм есть такой - "Ищу жену с ребенком". Там главную героиню звали Лада Калинина.
- Мой брат назвал дочь в честь нашей мамы — у них одинаковые имя и фамилия, а отчеств в Германии нет. Пару лет назад я через онлайн заказывал маме и племяннице отпуск. Так вот, система заказов утверждала, что я сделал ошибку. Мол, не может быть, чтобы оба путешествующих были с одинаковыми именами и фамилиями. Проверить дату рождения проверяющие не догадались. Разрешилось все звонком в поддержку. Поставили точку после имени, и все сработало. © VitSch / Pikabu
- У нас в школе был кореец Игорь Хан. Звали его все Банзай, довольно популярный был парень — спортсмен, во многих мероприятиях участвовал. И вот какой-то очередной КВН с учебным уклоном. Ведущий называет известные иностранные слова, а участники должны быстро сказать перевод. Звучало это так:
— Лав?
— Любовь!
— Бонжур?
— Здравствуйте!
— Гуд лак?
— Удачи!
— Банзай?
— Игорь! © LighthouseMarie / Pikabu
- Вызвал такси. Водитель Насыр — юморной парнишка. Спрашиваю: «Тебя не подкалывают из-за имени? Типа „на сыр сверху еще зелени посыпьте“». Говорит: «Постоянно, но это ерунда. Хорошо, что я в приложении свое полное имя не указал». Стало интересно, спрашиваю: «А какое полное имя?» И тут он как выдаст: «Насрулла». Едем дальше, общаемся, ржем. © YokarniyBabay / Pikabu
Да, вот это смешно так смешно! Интересно, с имени Иван он так же смеется?
- Работал как-то менеджером по продажам. Приехал на первую встречу с клиентом, захожу в офис: «Здравствуйте, Роза Насыховна!» Женщина тяжело вздохнула и сказала: «А давайте просто Роза...» © Fabulist.E / Pikabu
- Был у меня знакомый русский кореец по фамилии О. Просто О. Вот у него везде были проблемы с регистрацией. © oktaeder / Pikabu
- А меня зовут Марина, и как же меня бесит, когда меня называют Марией. Сплошь и рядом. Я еще могу понять людей, которые не запомнили на слух. Но когда я пишу письмо по работе, а после окончания текста письма стоит моя подпись, где черным по белому написано «Марина», то я отказываюсь понимать людей, отвечающих на письмо и называющих меня «Мария». © Freya.spb / Pikabu
Некоторые могут похвастаться редким и красивым именем, которое вкупе с фамилией звучит гордо и величественно. Но есть и те, кому повезло меньше, ведь они то и дело попадают в такие переплеты, что только диву даешься.
Комментарии
"А меня зовут Марина, и как же меня бесит, когда меня называют Марией"
а меня зовут Мария, и мне честно пофиг как меня зовут другие, если понятно, что они обращаются ко мне. смысла что-то доказывать я не вижу. Гораздо больше меня бесит, если я представляюсь полным именем или вообще ИО, а люди такие - Маша...
Меня, кстати, тоже бесит, когда я представляюсь полным именем, а меня начинают сокращённо называть. Если бы я хотела, чтобы ко мне обращались сокращённо, я бы так и представилась.
Как-то мама прописывала меня в квартире и пришла в паспортный стол. Заполнила документы: Александра такая-то. И эта дура в паспортном столе такая: Александра? А как полное имя? Александрина?. Мама говорит - Александра - это полное имя. Эта дура кивает и пишет в доках "Александрина"