15+ человек, чьи имена и фамилии ни на секунду не дают расслабиться и спокойно пожить

"А меня зовут Марина, и как же меня бесит, когда меня называют Марией"

а меня зовут Мария, и мне честно пофиг как меня зовут другие, если понятно, что они обращаются ко мне. смысла что-то доказывать я не вижу. Гораздо больше меня бесит, если я представляюсь полным именем или вообще ИО, а люди такие - Маша...