16 человек, чья фамилия главной изюминкой в забавной истории
Истории
3 часа назад
Фамилия достается нам от мамы с папой. Хоть ее и можно потом поменять по желанию во взрослом возрасте, мало кто это делает, за исключением, разве что, замужества. А ведь некоторые из них настолько необычные, что с ними связаны улетные истории.
- Поехал на свадьбу дочери друга в другой город. На второй день празднования, который проходил в соседней станице, стоим за калиткой. Мимо проходит пара в возрасте за 40, песню поют. Хоть и станица, но все же поющие люди — это не очень повседневное зрелище. Здороваемся, спрашиваем, чего такие радостные, а они в ответ «Да мы просто счастливые! Сегодня поженились, и фамилия у нас Счастье!» Я не поверил, говорю, мол, не может быть, не бывает такой фамилии. А они паспорта достали, показывают — реально фамилия Счастье. © tu3.14k / Pikabu
- Моя фамилия — Маровлина. Странная, правда? Никто из родни понятия не имел, что она означает. И вот в 9 классе меня перевели в другую школу. Учительница истории открывает журнал и аж подскакивает. «Кто Маровлина? Кто?» — дрожащим голосом спросила она. А потом объяснила, что прототип богатыря Ильи Муромца был известен также как Илья Маровлин. Она писала диссертацию по этой теме в университете. Вот так вот, оказалась потомком героев былин, уж не знаю, правда ли это.
- Стою в очереди к гинекологу, уже вот сейчас заходить. Вперед меня просится девушка с животом уже внушительных размеров, в отличие от моего — мол, только карточку взять. Пропускаю, она заглядывает, медсестра просит назвать фамилию. Девушка громко и четко диктует: «Моя фамилия Пузач». И улыбается. А я еще долго на приеме врача не могла успокоиться. Вот тебе и говорящая фамилия сроком на 9 месяцев. © Подслушано / Ideer
- У одного моего контрагента работала девушка, которую звали Люба. А фамилия у нее была Лютая. И у второго поставщика тоже был специалист — звали ее Ляля, а фамилия — Черная. И вот как-то возник у клиента косяк, надо было срочно отправлять небольшую комиссию от обоих поставщиков для разруливания. Прихожу на работу, а девчонки мои хохочут. Спрашиваю, в чем дело, а они: «Случайно клиента напугали — сообщили ему, что к нему на разборки поехали Ляля Черная и Люба Лютая. Клиент сказал что только Соньки Золотой ручки до кучи не хватает». © fish.hleb / Pikabu
- Сидела я в поликлинике, ждала своей очереди. Меня позвал в кабинет врач, и тут неожиданно за меня ни с того ни с сего вступился незнакомый молодой человек. Он чуть было не поругался с доктором, который назвал меня «страшной». Позже мы ему с улыбкой объяснили, что это у меня такая фамилия, и меня никто не оскорблял. Но мне было приятно, что кто-то за меня заступился. Я пообещала парню, что мы сходим с ним на кофе на следующие выходные. © Карамель / VK
- Когда я училась в универе, у нас была девушка по фамилии Сплошная, а имя у нее было Любовь. Как ее любили преподаватели вызывать на лекциях... «А что скажет нам Сплошная Любовь?» С другим именем эта фамилия бы так не звучала. © user4608133 / Pikabu
- Фамилия моего парня — Голод (ударение на первое «о»). И в моменты его небольших, но раздражительных косяков, зову его громко по фамилии. Сегодня встречаюсь с утра с соседом по площадке, он и говорит: «Девушка, давно слышу ваши тщетные попытки дрессировки вашего питомца. Обычно они хорошо осваивают команду „Голос“ только на голодный желудок с поощрением — вкусняшкой». И ведь, знаете, не сбрехал мужик. © My story / VK
- Мне в чеке попадалось — «Дядюшкина Любовь». Не мог понять сначала, что это за товар, думал, молоко со сметаной название поменяли, что ли? Оказалось, это кассир. © Swtrs / Pikabu
- Был у меня один знакомый, который все предлагал мне стать голубем. Думала, что он так шутит, смеялась, но не придавала этому никакого значения. Буквально на днях узнаю, что у него фамилия Голубь. Это были самые смешные подкаты в моей жизни. © Подслушано / Ideer
- На первом курсе университета толком еще никто не познакомился и по фамилиям не ориентировались. Бывали деканатские проверки, когда приходил сотрудник посреди лекции и проверял присутствующих, оглашая список. Услышала странную и абсолютно дурацкую фамилию и подумала: «Господи, бедный, как можно с такой фамилией жить?» И тут судьба, видимо, решила знатно поржать надо мной, потому что теперь это моя фамилия, а тот «несчастный» — мой муж. © Подслушано / Ideer
- Моя знакомая вышла замуж за корейца. Фамилия мужа — Сон. Пришло время, и родился у них сын, продолжатель pода. Встал вопрос: «Как назвать?» Вся бригада (15 человек) выдала: «Карл!» B сочетании с фамилией Сон интересно получается. © My story / VK
- С мужем вместе уже четыре года, все прекрасно, даже не на что жаловаться. Познакомились совершенно случайно: он лайкнул мою фотографию, я лайкнула его, он написал, начали общаться. Сейчас он говорит, что не помнит, как это у нас так все вышло резко — мы друг друга не знали и общих знакомых не было. А недавно рассказал, что фамилия преподавательницы, которая спасла ему когда-то зимнюю сессию, была Родникова. Он вбил ее в поиске и случайно попал на мою красивую фотографию. Говорит, что это судьба. © Мамдаринка / VK
- Моя работа связана с недвижимостью, компания известная, поток клиентов большой. Люди разные, не всегда адекватные. Бывает, оставляют ребенка со словами «пусть тут посидит», один раз пришли с кошкой без переноски. Часто к концу дня в такой карусели уже с трудом соображаешь. Так вот вечер, заходит в кабинет агент и говорит с порога: «Здравствуйте, это мы пришли!» «Кто мы?» — устало уточняю я, не отрываясь от документов. «Ну как, я и лось!» Оказалось, фамилия такая необычная у клиента — Лось. Но честно, я уже была готова ко всему. © Подслушано / Ideer
- У меня есть знакомая с девичьей фамилией Капуста. Заметила, что у нее появились фоторафии со свадьбы, открываю профиль, а новая фамилия — Кислая. Ржала в голос. © My story / VK
- Много лет назад в одном из классов, где я преподавала биологию, учился мальчик по имени Мирон и по фамилии Лев. Родители у него были затейники, конечно. Естественно, его задолбали вопросом: «Что из этого имя, а что фамилия?» Сколько его помню, он всегда говорил: «Вот женюсь и возьму фамилию жены, чтобы это наконец закончилось». Не так давно я встретила Мирона в парке в компании молодой девушки. Обрадовались, обменялись приветствиями. «Это моя жена Алина», — представил он. Было слегка неловко спрашивать при девушке, но сдержать любопытства я не смогла: «Фамилию-то ее взял?» Ребята переглянулись и заржали. «Нет, со старой хожу. И Алина с моей ходит». Мирон выдержал паузу. «Знаете, какая у нее девичья фамилия была? Зоя! Алина Зоя, прикиньте!» И Алина улыбается: «Всю жизнь мечтала от нее избавиться, а то задолбали спрашивать, что из этого имя, а что фамилия!» © NaginiSnake / Pikabu
- После первого брака подруга оставила фамилию мужа — Попова. Через пять лет встретила второго, тот тоже Попов. Поженились, все вроде хорошо и тут муж выдает: «Иди меняй фамилию!» Оказалось, он считает, это не его фамилия, а бывшего. Хочу, мол, чтобы ты носила именно мою фамилию. Муж в истерике, подруга в шоке, как и тетки в паспортном столе. © Подслушано / Ideer
Ситуации, связанные с именами и фамилиями иногда могут неплохо так поднять настроение. Загляните и в другие наши подборки с забавными историями и фотографиями:
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В студенческие годы у меня была приятельница с фамилией Гребля. Она любила шутить: "Выйду замуж за академика, стану академическая Гребля".
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