15+ шутников, которые не упустили шанс поблистать своим остроумием
Почти каждый знает хотя бы одного человека, который шутит везде и всюду, по поводу и без. Иногда это подбешивает, но обычно рядом с такими кадрами настроение поднимается. Некоторые герои нашей подборки столкнулись именно с такими людьми, а другие и сами любители пошутить.
- Иду с работы, мне на встречу девушка. В наушниках, за собой везет пустые санки. Я ей в шутку: "Девушка, вы ребенка потеряли". Она останавливается, вынимает наушник и переспрашивает. Я повторяю. Та кидает взгляд назад и как заорет: "Мой мальчик! Я потеряла ребенка! Помогите!" Я стою в шоке, а она резко успокаивается и говорит: "Да ладно, шучу я. Не было там ребенка. Я в садик иду за дочкой. Видел бы ты свое лицо сейчас". Вставила наушник обратно и пошла дальше. © Не все поймут / VK
- Заехал к родителям. Пьем чай и вдруг слышим стук в дверь. Батя тут же: «Опять соседке мужик нужен». Мама мчит к двери - там никого. Тут снова стук, папа: «Нетерпеливая, до вечера подождать не может». Мама уже летит к двери, но возвращается с криками: «Вова, опять ты за старое взялся!» Оказывается, папа включает на беспроводной колонке в комнате разные стуки и смотрит на реакцию мамы. Так и живут, шутники, блин.
- Ходила к гинекологу по поводу нерегулярного цикла, мне сделали снимки. Решила пошутить, пишу парню: «Хочешь увидеть мое самое сокровенное фото?» — и посылаю ему эти снимки. Ох, откуда же мне было знать, что у него такие снимки будут ассоциироваться исключительно с беременностью! © Подслушано / Ideer
- Я живу рядом со школой, поэтому родители часто паркуются около нашего дома, когда забирают своих детей. Если мне никуда не нужно спешить, то я не возражаю. Но однажды я возвращался домой и увидел какую-то мамашу, которая перегородила въезд. Я попросил ее отъехать, чтобы я заехал, и потом она может снова встать на это место. Она заявила, чтобы я просто подождал. Я пытался объяснить, что она перегородила въезд в мой гараж, но она была непреклонна. Ну, думаю, фиг с тобой, — и молча перегородил ей машину со словами: «Мне надо домой, поэтому просто подождите». Через несколько минут я услышал гудки, потом звонок в дверь, потом снова гудки. Подождал еще немного, вышел и спокойно пошел к машине, сел, поправил несколько раз зеркала и сиденье. Тянул время. В итоге отъехал. Мамашка тут же уехала с криками. И тут мои соседи спрашивают: «А чего это она сигналила так долго?» Я объяснил, а они: «Мы так и подумали». © Ppjr16 / Reddit
- Когда твой муж тролль, декрет становится в разы веселее. У меня в телефоне стоит приложение, куда я вбила график кормлений новорожденной дочки, и оно пиликает в заданное время, чтобы я не запуталась. Там можно выставить текст уведомления, например: «Малышка проголодалась», «Мамуля, пора кушать». Сегодня сигналит телефон, беру его в руки и вижу уведомление: «Галя, жрать!» © Мамдаринка / VK
- Несколько лет назад решила пошутить над парнем. Купила тест на беременность, он, естественно, показал отрицательный результат, и я аккуратненько решила подрисовать вторую полоску. Парень улыбнулся и сказал, что рад. На следующий день в квартире его уже не было, но он оставил записку: «Я тебя очень люблю, честно, но не хочу детей. Извини и будь счастлива». Рядом лежал конверт с деньгами. О расставании не жалела. Зато оплатила мамину ипотеку. © Подслушано / Ideer
- Работал на стройке. Как-то под конец смены приехал коллега Ванька на погрузчике. Сидит, анекдоты травит. Мимо проходит девушка, а тот ей: "Эй, дорогая, садись, покатаю!" Так она взяла и села! Губа не дура, он взял и увез ее куда-то. Мы все гадали, как там у них дальше дело было, и только через месяц он сознался, что это его жена была. Подыгрывала ему специально. © Не все поймут / VK
- Меня ненавидит сестра мужа. Дело в том, что каждую субботу я покупаю вкуснейшие конские сосиски. Сестру мужа как-то угораздило заехать к нам - угостила и ее. Ела так, что за ушами трещало. А как узнала, из чего сосиски, разрыдалась: «Неужели ты не любишь лошадей?» И тут, блин, мой муж подлил масла в огонь: «Очень люблю, каждые выходные ем». © Успех & Провал / VK
- Еду в автобусе. Сидит дедуля лет этак 60. На остановке заходят две бабушки и протягивают ему деньги со словами: «Молодой человек, передайте, пожалуйста». Тот аж оторопел от такого обращения, взял деньги и на секунду завис. А потом передал за проезд водителю, повернулся к бабушкам и выдал: «Ой, нет проблем девочки! Хорошего дня вам!» © Не все поймут / VK
- Был на заводе мужик, который врал, как дышал, но все ему верили. Сидят работяги в обед, а он мимо идет. Кто-то сказал: «Дядя Вася, соври что-нибудь!» А он им тут же: «Да ну вас, орете потом, да и некогда мне! Я сегодня в отгуле, на минуту забежал, ведро взять и мешок. Там пруд спустили, рыбы полно, побегу». Быстро все схватил и убежал. Мужики похватали всю посуду, какую нашли, и бегом к пруду. Пруд стоит целый. Все злые, идут к мужику, а тот им: «Ну вы же сами просили!» © Вася Кот / ADME
- Около магазина в мою машину села какая-то дама с кучей пакетов. Я обалдел: «Я не такси!» А она вопит: «Хватит шутить, я и так стою тут полчаса!» Ладно, везу ее подальше, не спрашивая адрес, а она роется в покупках. Останавливаюсь, галантно открываю дверь: «Приехали!» Она выходит, а я мигом за руль и уезжаю со словами: «С женщин денег не беру!» © Подслушано / Ideer
Зачем увозить-то "подальше? Неужели нельзя ртом нормально сказать, что не едешь никуда?
- Моя девушка очень переживала, что ей вот-вот стукнет 30, поэтому на день рождения я подарил ей открытку и очень красивый торт с надписью: «С 40-летием!» В следующем году я сделал это снова, и через год, и так далее. В этом году ей исполнился 41, но на торте по-прежнему было написано: «С 40-летием!» Она отметила 40 лет целых 11 раз. © The_Town_of_Canada / Reddit
- Еду в маршрутке. На остановке заходит беременная, подходит к молодому парню и просит уступить место. Тот, видимо, решил шуткануть и такой: "Садись на коленки". Девушке стало неловко, она промолчала и продолжала стоять. А меня это так возмутило, что я тоже решила шуткануть и села на коленки к этому парню, тем самым освободив для девушки место.
- Мой родной город стоит на реке, через которую проходят несколько мостов. Как-то в областной газете опубликовали потрясающую новость — один из мостов будут разводить впервые за долгое время, и всех горожан приглашают полюбоваться на это зрелище. Доверие к печатному слову в те времена было очень велико, на дату мало кто обратил внимание (1 апреля). Собралась в назначенный час толпа, все ждут волнующего события, и тут кто-то вспомнил, что этот мост неразводной. Вообще. Конструктивно. Посмеялись, по домам пошли. Шутка всем понравилась, никто не обиделся. © Ksaverija / ADME
Представила, как бы выглядела история с мостом в моëм городе. Люди расходились бы под песню "В Новосибирске не разводятся мосты" 🤣🤣🤣
- Моя подруга хорошо играет на саксофоне. Она рассказывала, что когда только начинала тренироваться у себя дома, сосед сверху постоянно стучал по батарее. Специально для него она научилась играть на саксе мелодию песни «В нашем доме поселился замечательный сосед». Считаю, что это гениальный троллинг. © Подслушано / Ideer
- Ездила как-то на экскурсию на целый день. С нами в группе была женщина, которая поделилась со всеми ну просто изумительным пирогом, я попросила рецепт. Но как бы я ни пыталась следовать рецепту, получалась какая-то фигня, от которой с унитаза не слезаю. Показала рецепт подруге (она отлично готовит). И тут она как заржет: «У тебя в рецепте несовместимые продукты, и реакция организма естественна». Тетя в большой шляпе и со вкусным пирогом, ах ты ж! © Подслушано / Ideer
А что за "несовместимые продукты", которые даже после тепловой обработки вызывают "естественную реакцию организма"?
- Лeтeлa нa caмoлeтe c куpopтa дoмoй. Пилoт нaм cooбщaeт, кaкaя тeмпepaтуpa зa бopтoм, cкoлькo килoмeтpoв лeтим и тому подобное. И вдруг его голос становится угрюмым, и он сообщает: "Увaжaeмыe пaccaжиpы, к нaшeму coжaлeнию, нac зaбыли зaпpaвить". Повисла тишинa. Люди c ужacoм пepeглядывaютcя мeжду coбoй. А тот пpoдoлжaeт: "Забыли заправить гopячeй вoдoй, пoэтoму вaм пpидeтcя oбoйтиcь бeз чaя". Шуткa удaлacь. © Сокровенные истории / VK
- Гуляю с сыном на площадке, он носится с игрушечным мечом. Мимо шла девушка, сын сделал вид, что он ее этим мечом сражает. Девушка подыграла: схватилась за бок, крикнула: «Авада кедавра!» — и быстро побежала к подъездам. Сын подходит ко мне обиженный, мол, как так. Говорю, сдерживая смех: «Не связывайся с ведьмами, рыцарь». Мужик, сидящий рядом, меланхолично так добавляет: «Это тебе вообще совет по жизни» © СИТУАЦИЯ / VK
- Как-то муж обмотал изолентой смеситель в раковине и стал ждать. Я подошла, чтобы набрать стакан воды, открыла кран и... струя хлестанула мне в лицо. Я так обалдела, что не сразу поняла, что произошло. Снова открыла кран и опять получила струей в лицо. Мы женаты уже 25 лет, но он так и не смог превзойти тот прикол. © PotatoWithFlippers / Reddit
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Комментарии
Я бы пилота пожизненно отстранила от полетов за такую "остроумную" шутку. Вдруг кто-нибудь из пассажиров с аэрофобией из-за него инфаркт получит.