15+ шутников, которые не упустили шанс поблистать своим остроумием

Почти каждый знает хотя бы одного человека, который шутит везде и всюду, по поводу и без. Иногда это подбешивает, но обычно рядом с такими кадрами настроение поднимается. Некоторые герои нашей подборки столкнулись именно с такими людьми, а другие и сами любители пошутить.