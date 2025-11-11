14 человек, которые просто вышли погулять, а вернулись с уморительной историей
Прогулки хороши тем, что никогда не знаешь, кто встретится за углом, или какая история тебя поджидает. То ребенок устроит лежачий отдых посреди двора, то незнакомец презентует сладкий подарок. Эти истории — напоминание о том, что жизнь любит приподносить сюрпризы, особенно когда ты просто гуляешь в свое удовольствие.
- На прогулке встретил маму с маленьким ребенком. Он едет на трехколесном самокате, еле плетется за матерью и говорит, что устал, мама ему в ответ: «Ну что поделать, скоро уже дома будем». Тут ребенок просит маму подождать чуть-чуть, слезает с самоката, ложится на асфальт и просто лежит. У мамы ноль реакции. Так прошло несколько минут, ребенок уже бодренький встает с асфальта, становится на свой самокат и спокойно себе уезжает... Вот до сих пор думаю тоже применить эту магию асфальта в момент сильной усталости. © Не все поймут / VK
- Была знакома с мужчиной долгое время. Он пытался ухаживать, а мне не хотелось отношений. Но когда он позвал меня с ним на море, что-то меня переклинило, и я согласилась. Сняли небольшой катерок, выбрались с морской прогулкой. Стояли оба у края палубы, и тут ветер снес мое любимое парео. Я стою со слезами на глазах, действительно любила эту вещь, как тут мой мужчина снимает с себя лишнюю одежду и прыгает за ним, пока оно не утонуло. Чтобы вы понимали, тогда была осень, вода холодная очень, так что приплыл он обратно весь синий, зато с моим парео. Сейчас живем счастливо вместе уже который год. © Не все поймут / VK
- Сижу в парке. Подходит парень: «Ты — Катя?» Отвечаю, мол, да. Он дает мне коробочку с эклерами и говорит: «Для самой красивой девушки в мире от тайного поклонника!» Вдруг ему кричит его друг: «Это не она!» Парнишка возвращается и хочет забрать коробочку, но я уже доедаю последний эклер. Нет, ну а что! Сам виноват. © Сокровенные истории / VK
- С мужем поехали на отдых, и он решил показать мне «романтику». Я давно его колупала, что не делает никаких милых поступков, и мы погрязли в бытовухе. Так вот, в отпуске пошли на прогулку по пляжу ночью, он там такой весь поэт, рассказывает о звездах. А потом... Начинает читать стихи из интернета, которые я уже слышала. Я его перебила: «Ты это откуда взял?» Он признался, что списал, потому что не знал, как сделать романтично. Ну что, посмеялись и пошли в кафе, это было куда интереснее. © Не все поймут / VK
- Иду по двору с собакой, которая вдруг выворачивает голову из ошейника и не спеша, по-деловому, идет куда-то в другую сторону. Я строгим, хорошо поставленным учительским голосом говорю: «Ты куда это намылилась, такая-сякая?» У меня за спиной тетенька на полголовы или даже на голову меня ниже (а я всего 165) и вся такая тонкая-хрупкая робким голоском отвечает: «Аааа... Ээээ... Я тут просто автошколу ищу...» © Ирина Крылова
- Гуляю с собакой. Останавливается машина, и девушка оттуда говорит: «Ух, какой парень. А как его заполучить? Собака бонусом идет?» Отвечаю, мол, с нее сосиски, ромовая баба, кефир, и получит парня и собаку. Она уехала. Через 15 минут меня догнала все та же машина, девушка вышла и протянула пачку сосисок, кефир, ромовую бабу и свой номерок. Лучшее знакомство в моей жизни. © Не все поймут / VK
Не поняла про собаку которая вывернулась из ошейника, и про женщину, которая ищет автошколу.
- Меня как-то раз девушка на улице попросила показать ближайший парк. Местность была незнакомая, так что я открыл навигатор, сориентировался и показал направление. Тогда она попросила проводить ее до ближайшей трамвайной остановки. Я огляделся. Да вот же она, рядом. Чего там провожать! И пошел дальше по делам с мыслью, что некоторым людям нужно учиться думать своей головой, а не пытаться решать проблемы с помощью случайных прохожих. В конце концов, у нее и самой навигатор был. То, что это был подкат, а девушка была в общем-то ничего, я понял только через 5 минут. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Было мне года 4, и мы с мамой решили прогуляться в парке. Там был такой маленький трамвайчик, который катал людей вокруг парка. Мама купила билеты, и мы отправились в путь, по дороге подбирая других пассажиров. Когда закончился наш первый круг, кондуктор что-то сказала маме. И тут мама спрашивает меня: «Хочешь еще круг, но теперь без остановок?» Я — в отказ. Решила, что «без остановок» означает, что мы будем кататься вечно и останемся в этом трамвае навсегда. © СИТУАЦИЯ / VK
- Пошли с мужем на прогулку, и тут ему звонит его бывшая. Вместо того, чтобы сказать ей, что занят, он начал болтать с ней прямо при мне. На вопросы, почему вообще с ней общается, он ответил: «Ну это же просто разговор». А то, что мне неприятно, его вообще не волнует. И как с таким дальше жить, кто-нибудь подскажет? И неважно, что уже женаты, и вроде как переживать не стоит. Какого лешего он с ней поддерживает связь? © Карамель / VK
- Был в парке, когда одна женщина громко закричала: «Кто хочет мороженое, идите сюда!» Как и несколько других людей, я подошел к ней. Она раздала всем мороженое, а когда очередь дошла до меня, вдруг спросила: «А ты вообще кто?» В этот момент я понял, что вставшие впереди меня люди были членами ее семьи. Прошло уже много лет, но меня все еще преследует этот позор. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
и что? нельзя общаться с бывшими? может у них общий ребенок и появились какие-то проблемы в школе?
- Сегодня ходила с парнем на вечернюю прогулку в деловом стиле: блузка и юбка-карандаш. Когда подходили к моему подъезду, я осознала, что юбка сзади по шву разошлась почти полностью... Мда... Как? Как я могла этого не заметить? Поднимаюсь на нужный этаж, юбка расходится полностью и падает на пол... И тут я быстро побежала к двери своей квартиры, зашла и с диким хохотом свалилась на пол... Да, похоже, прогулочка удалась. © Карамель / VK
- Муж как-то с шестилетней дочерью отправились на прогулку. Я позволила себе на несколько минут расслабиться, не заметила, как уснула. Просыпаюсь от того, что меня будит что-то фиолетовое, как будто какой-то пришелец с косичками! Сначала сильно испугалась, подскочила, но быстро пришла в себя и осознала, что это моя собственная дочь! Смотрю на нее, в ужасе спрашиваю что случилось, а она улыбается и отвечает: «Мам, а мы с папой шелковицы поели!» В эту же секунду в дверном проеме появляется муж — все лицо фиолетовое, белая футболка стала «последним дизайнерским решением», а улыбка растянулась аж до ушей. Мои родные наелись шелковицы, а последствия разгребать пришлось мне... © Мамдаринка / VK
- Вчера сидим с девушкой в парке. Я решил немного поиграть и говорю: «Я задумал число от одного до десяти...» Ну, думаю, она сейчас начнет гадать, а она гладит меня по голове и говорит: «Молодец!» © Убойные Истории / VK
- Так опозорилась вчера, на всю жизнь точно запомню. Выходной, первый и единственный за последние 23 дня. На радостях пошла гулять по торговому центру, по парку. Иду я, а там целый ряд магазинов, некоторые из них выставляют манекены на улицу. Вдруг вижу на манекене крутую футболку, думаю, куплю брату. Подхожу, щупаю ее и тут голос: «Девушка, вы что-то хотели?» Я как дернусь. Это оказался не манекен, а человек. Так стыдно стало. У меня есть проблемы со зрением, но на улицу, в магазины хожу без очков, до этого как-то таких казусов не было. Вчера я поняла, что пора перестать стесняться и надевать их на улицу. Или покупать линзы. © Рабочие истории / VK
К последней истории: да, носить очки или линзы... и отдыхать чаще)
Никогда не пойму позиции: лучше буду без очков, но красивым, однако при этом как слепой котенок. Не нравятся очки подбери линзы, зато не будет проблем, да неловких ситуаций.