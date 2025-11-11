14 человек, которые просто вышли погулять, а вернулись с уморительной историей

Прогулки хороши тем, что никогда не знаешь, кто встретится за углом, или какая история тебя поджидает. То ребенок устроит лежачий отдых посреди двора, то незнакомец презентует сладкий подарок. Эти истории — напоминание о том, что жизнь любит приподносить сюрпризы, особенно когда ты просто гуляешь в свое удовольствие.