15 человек, на которых богатство свалилось как снег на голову
Истории
2 часа назад
Поймать удачу за хвост не так-то просто, но некоторым людям это удалось. Выигрыш в лотерею, неожиданное наследство или успешный стартап могут изменить жизнь в один момент. В этой подборке собраны истории счастливчиков, на которых богатство свалилось откуда не ждали.
- Моя мама получила несуразную картину маслом из магазина брата, так как никто не хотел ее покупать. Картина маме совсем не нравилась: она была большой и занимала много места, поэтому пришлось убрать ее из магазина, чтобы освободить место для продаваемых товаров. Забрав картину домой, мама сразу выставила ее на продажу. Оказалось, работа стоит 10,000 фунтов стерлингов, так как ее написал художник, известный только в художественном сообществе. В итоге картину продали за более чем 15,000 фунтов. Мама была рада не только деньгам, но и тому, что не пришлось вешать это произведение у себя дома. © welshwonka / Reddit
- Два моих знакомых получили от своего деда наследство: один получил гараж, а другому достались старинные часы — антиквариат, неподъемные. Дом достался их матери. Гараж казался крутым на фоне часов, и они подарили часы взамен на услугу женщине, которая убирала квартиру. Женщина была очень бедна. Через пять лет выяснилось, что в часах был тайник с бриллиантами и деньгами. Женщина, которая убирала квартиру, уехала в Европу, купила дом, машину и зажила новой жизнью. Парни ничего не доказали, хотя и пытались судиться. © Подслушано / VK
- Друг познакомился с девушкой на студенческой вечеринке. Они встречались и расходились, ничего особо серьезного. Спустя годы они снова сошлись и в конце концов обручились. Потом она призналась ему, что она наследница крупной компании и ее состояние исчисляется миллионами. У парня не было настоящей работы уже 10 лет. © CauseN3ffect / Reddit
- Моя подруга одна воспитывала ребенка и работала парикмахером, едва сводя концы с концами. В одной закусочной она познакомилась с милой пожилой парой, и те захотели познакомить ее со своим одиноким сыном. Они встретились, и он влюбился в нее. Оказалось, что его семья очень богата, и он унаследовал состояние в несколько миллионов. Теперь моя подруга живет в особняке, ездит на дорогой машине и имеет штат помощников. Она путешествует по миру и занимается шопингом, но осталась такой же милой и скромной, как и раньше. © SoundIndependent3215 / Reddit
- Летом после школы, перед поступлением в университет, я месяц проработал пешим курьером. Оплата была сдельной, и в конце месяца я получил около $150. Думал, должно быть больше, но не стал разбираться и уволился, чтобы начать учебу. Через пару месяцев случайно проверил рабочую карту и обнаружил там еще $100. Сумма небольшая, но тогда эти деньги очень помогли. © ffhhvv321 / Pikabu
- Решила пересадить цветок, но земли не хватило. На улице шел дождь, и я решила взять сухой земли из цветника на балконе. Копая, услышала звук разбитого стекла. Позвала мужа, а он бежит и кричит: «Да это же дедушкин клад! Мама его не нашла!» Оказалось, я нашла настоящее золото! Йо-хо-хо! Жаль, что записка истлела за 15 лет. © Подслушано / VK
- Брат встречался с девушкой из супербогатой семьи. Она забеременела, и ее предки, чтобы женить его на ней, предложили брату работу в семейном бизнесе. Он отказался. Они подали в суд и обязали его выплачивать алименты. А спустя 10 лет он получил аналогичное предложение: дом побольше, работа и машина. На этот раз он согласился. © Professional-Box4153 / Reddit
- Потерял банковскую карту, и мне было лень ее восстанавливать, поэтому просто заблокировал. Через год она понадобилась, и я пошел ее восстанавливать. Оказалось, что на ней лежала приличная сумма денег — остаток с прошлого контракта, о котором я не знал. © SunFoRus / Pikabu
- Около 20 лет назад моя сестра, которая хорошо зарабатывает на недвижимости, купила участок земли на набережной и, кажется, через неделю или две продала его на 75 000 долларов дороже. Перед продажей она позвонила мне и спросила, стоит ли это делать. Я ответил: "Конечно, стоит! Возьми прибыль в пятидолларовых купюрах, высыпь все деньги на свою кровать и немного поваляйся в них. © Brennan Stark / Quora
Зачем супербогатой семье парень, который не может нести ответственности за свои поступки??? Ещё и в семейный бизнес такого...
-
-
Ответить
- Знаю человека, которому посчастливилось выиграть в лотерею. Пусть и не астрономическую сумму, но её легко хватило бы на путешествие в любую страну и на пару месяцев достойной жизни там. Однако человек этот пошёл иным путём: вместо отдыха на островах он купил себе целый камаз, прицеп которого полностью был наполнен фисташками © Палата № 6 / VK
- Мой приятель встречался с девушкой еще в школе. Мама этой девушки познакомилась, а затем вышла замуж за очень богатого владельца интеллектуальной собственности. Он продал часть товаров во время скупки стриминговыми сервисами. Ну, а потом мой приятель женился на той самой девушке. На свадьбу муж матери подарил им многомиллионный трастовый фонд. Так что, по сути, товарищ женился на той, с кем познакомился, когда они оба были бедны, и разбогател благодаря ее маме. © LilMissMuddy / Reddit
- Однажды в детстве я сказочно разбогател. Пошел звонить в автомат, он мои две монетки проглотил, не позвонил, а монетку не возвращает. Присмотрелся, а там монетка — заклинил язычок, который закрывает окошко возврата монет. Стал я ее ногтем выковыривать, но ничего не получилось! Видно, что до меня кто-то долго монету ножом пытался выскоблить, так что на той части, которая была видна, живого места не осталось. Плюнул я и со словами: «Так не доставайся же ты никому!» втолкнул монетку внутрь. Язычок тут же встал на место, а когда я на него чуть нажал, оттуда двушки посыпались. Целая река! Я ладошки подставил, так в них едва эта гора монет поместилась. Пошел, накупил себе всяких вкусняшек. День удался! © smile2 / Pikabu
- Купил квартиру со всем хламом и техникой. Вещи были старые, а в кладовке — книги и банки. Квартиру хотели сдавать, поэтому нужно было избавиться от мусора. Я хотел все выкинуть, кроме книг, которые можно было сдать на благотворительность. Но жена решила их перебрать и нашла в пачке бумаг около 200 тысяч, аккуратно разложенных между страниц. Мы были в шоке и решили продолжить поиски. На следующий день нашли еще пачку денег. Книги перерыли, но больше ничего не нашли. Прошло три года, квартиру сдали, и в ней завелись клопы. Боролись с ними месяц, пришлось выкинуть часть мебели, а кладовку запереть. Позже при разборке кладовки жена нашла золото почти на 100 грамм, что оценивается примерно в 250 тысяч. Неплохо для случайной находки. © tetris0900 / Pikabu
- Давным-давно моя подруга познакомилась с богатым парнем. На день рождения он подарил ей машину. Она, не привыкшая к таким подаркам, попыталась отказаться, но парень настоял. Тогда подруга спросила, можно ли ей продать машину и на вырученные деньги купить что-нибудь другое. Парень согласился, и она купила профессиональную печь, арендовала помещение и открыла одну из первых пиццерий в нашем городке. Парень давно уже потерял свое состояние, доставшееся от родителей, а вот пиццерия работает и по сей день. © Палата № 6 / VK
- Девочка, которую я знал, ее братья и сестры унаследовали кучу земли в Аппалачах. Братья и сестры хотели ровные земли вдоль рек и фактически запугивали ее, чтобы она заняла холмистые районы, непригодные для освоения. Через три года произошел нефтяной и газовый бум. Поскольку ее земля была самой высокой точкой на участке, она владела лучшей точкой доступа к полезным ископаемым. Она заработала, вероятно, около пары миллионов и осуществила свою мечту — разводить скаковых лошадей. Ее семья едва заработала пару тысяч. © LilMissMuddy / Reddit
Если вам понравились эти истории, то вот ещё несколько крутых случаев, когда людям улыбнулась удача:
Комментарии
Уведомления
Похожее
Честный комикс о трудностях жизни сов и жаворонков в современном мире
Художники
6 лет назад
Читатели ADME рассказали истории о том, как раскусили обманщиков
Истории
7 месяцев назад
25 причудливых коллег, с которыми что ни день, то испытание на прочность
Истории
9 месяцев назад
16 женщин, которые справляются с трудностями, даже если судьба ставит им подножку
Истории
1 год назад
15+ человек случайно раскрыли семейную тайну близких и теперь смотрят на них совсем под другим углом
Народное творчество
3 года назад
15 курьезных случаев, которые могли произойти только на приеме у врача
Истории
3 месяца назад
16 звездных сыновей, чьи редкие фото вызвали переполох в сети
Культура
5 лет назад
16 женщин, которые точно знают, что развод — это не конец жизни, а новая счастливая глава
Народное творчество
1 год назад
18 историй о том, что у богатых людей свои приколы
Истории
8 месяцев назад
15 рассказов о вторых половинках, которые умеют удивлять
Истории
1 год назад
17 историй, в которых драмы больше, чем в бразильских сериалах
Народное творчество
1 год назад
20+ эпичных провалов, после которых вы начнете срочно учить английский
Народное творчество
5 лет назад