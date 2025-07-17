15 человек, на которых богатство свалилось как снег на голову

Поймать удачу за хвост не так-то просто, но некоторым людям это удалось. Выигрыш в лотерею, неожиданное наследство или успешный стартап могут изменить жизнь в один момент. В этой подборке собраны истории счастливчиков, на которых богатство свалилось откуда не ждали.