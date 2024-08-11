15 человек, у которых поиск работы обернулся нервным тиком и эпичной историей

Истории
4 часа назад

Поиск новой работы — это почти всегда большой стресс, так как в этот период нет никакой определенности и гарантий. А иногда собеседования проходят настолько не по плану, что потом надолго отпечатываются в памяти. Именно это и произошло с героями нашей подборки.

  • Недавно проходила онлайн-собеседование. Попросила мужа присмотреть за ребенком, а сама в спальне села за ноутбук. Собеседование прошло отлично. А в конце рекрутер попросила честно ответить, не повлияет ли ребенок на качество моей работы. И только я открыла рот, чтобы возразить возразить, как за спиной появился сын и заявил: «Мам, я описался, а папа спит». Вовремя. © Мамдаринка / VK
  • Я проходил собеседование на работу в магазин товаров для рукоделия. На собеседовании владелец заявил, что настоящие мужчины в таких местах не бывают. А потом добавил, что лично он лучше бы поехал рыбачить, чем работать в магазине, как у него. Никогда еще я не был так рад, что меня не взяли на работу. © Applesauce28 / Reddit
  • Хотела поработать библиотекарем в колледже. Беседа с заместителем директора протекала приятно, он даже предложил должность с более высокой зарплатой. А потом открыл мою трудовую, через полминуты с отвращением на лице захлопнул и заявил: «Вакансий для вас нет!» Позже узнала, что он ненавидит всех журналистов: когда-то в местной газете его очень обидели. А в моей трудовой как раз все записи соответствующие. Так и не удалось сменить тогда профессию. © Старушка-веселушка / ADME
  • После декрета, хожу на собеседования. Пришла как-то в компанию с сетью частных учебных заведений: садики, школы, кружки. Все шло замечательно. Пока они не узнали, что я сама мама. Тут же сказали коронное: «Извините, вы нам не подходите». Однако они поменяли свое решение, когда я задала встречный вопрос: «Извините, а кого вы ищете? Девочку после университета? Или даму за 40 без детей и семьи?» Через три дня позвали на стажировку, сказали, что мой ответ их заставил задуматься. © Мамдаринка / VK
  • Собеседовался на должность дизайнера. Позвонили сами, предложили сделать тестовое задание. Я отказался, сказал, чтобы смотрели в портфолио, там все мои навыки видны. Хорошо, говорят, приезжайте. Не успел зайти в офис, опять пытаются усадить за компьютер и дать тестовое задание на разработку баннера и флаера для их компании на выставку. Я напоминаю, что к тестовому заданию не готов, согласен только на оплачиваемое по рынку. Либо, раз уж приехал, могу сделать задачу, не связанную с деятельностью компании, чтобы мои работы бесплатные потом не были использованы. По лицам понял, что их план провалился, попрощался и уехал. © Alvion / Pikabu
  • Однажды я пошел на групповое собеседование, на котором было всего человек десять. Все мы сидели за столом и разговаривали с интервьюером. Внезапно один мужчина вскочил и начал истерически рыдать и кричать, что ему нужна эта работа. Причитал, что иначе его дети умрут от голода, а он потеряет свой дом. Жаль его было, конечно. © Unknown author / Reddit
  • Недавно я выпустился из университета, учился на маркетолога. Неделю назад получил свою первую работу крайне веселым способом. В тот день я одолжил машину друга, чтобы быстрее доехать. Когда до офиса оставалось минут 7, две передние машины попали в аварию и чудом не задели меня. Образовалась пробка, в которой я стоял минут 30. Взвесив все за и против, отогнал машину, вышел и потопал к офису. Забегаю в кабинет ровно в 09:00 и с лету начинаю говорить: «Сегодня я мог опоздать на свое собеседование из-за того, что пробка все никак не хотела рассасываться, но будь у меня этот чудесный велосипед, то таких проблем бы не было». И указал пальцем на непонятный велик в углу комнаты. Все были удивлены моей находчивости, так что, детальней ознакомившись с моим резюме, они приняли меня на работу. © Палата № 6 / VK
  • Один раз я подал заявку на работу администратором в автосалоне. Собеседование прошло нормально, но в последующие дни мне стали постоянно приходить письма с проводимыми этим магазином акциями, это длилось недели две. Я понял, что они решили не рассматривать мое резюме, и позвонил, чтобы попросить убрать меня из рассылки. Они извинились, а еще сказали, что выберут на должность администратора кого-нибудь другого. На тот момент я уже и сам, конечно, не хотел у них работать. © Saltyice18 / Reddit
  • Хотела устроиться администратором в ветеринарную клинику. Девушка, которая меня собеседовала, оказалась ужасной сплетницей. Она водила меня по территории, знакомила с работниками, а как только они от нас отходили, она рассказывала о каждом какие-то личные вещи. Когда мы вернулись в офис, она продолжала свои сплетни. К концу собеседования я знала обо всех безобразных разводах, семейных распрях и даже о тех, кто носит поддельные сумочки. Это было ужасно и очень обидно, ведь сама клиника отличная, но у меня совершенно не было желания работать с тем, кто потом и обо мне будет сплетничать. © dragonwinghm / Reddit
  • На одном из собеседований я спросила, сколько будет составлять моя ежемесячная зарплата, на что мне ответили: «О-о-о-о, какая интересная, еще и дня не проработала, уже про деньги спрашивает». Естественно, я поняла, что дальше разговаривать смысла нет. Любой человек идет на работу ради того, чтобы заработать, а не благотворительностью заниматься. © sevendeis / YouTube
  • Я из тех, кто жутко нервничает перед каждым собеседованием. Руки трясутся, голос дрожит, в голове каша, хотя всегда к интервью готова. Так было и на последнем собеседовании. Видно было по лицу начальника, что разговор не клеится. Я уже собираюсь уходить, как вдруг у меня падает сумка, из нее все вываливается. Начальник встает, чтобы помочь собрать мое барахло и видит книгу. Я люблю читать. Как оказалось, шеф тоже. И вдруг у нас нашлась отличная тема для разговора. Оказывается, мы еще и один жанр предпочитаем. В общем, это собеседование прошло благополучно, меня взяли на работу. © Рабочие истории / VK
  • Планировал переезд к девушке и искал работу в ее городе. Собеседовался до этого много, но тут меня прям удивили. После того как все участники собеседования представились и познакомились, один душный сотрудник обратил внимание на мое кресло и спрашивает:
    — А Вы вообще в курсе, к кому вы хотите устроиться на работу?
    — Да, я изучил ваше направление и познакомился с ассортиментом.
    — То есть вы подключились на собеседование в таком кресле, зная, что мы производим мебель для офиса?
    — Кресло как кресло, я особо за трендами не слежу.
    — И что это у вас за системный блок? Почему он светится, как новогодняя елка? Вы игроман? Только у них компьютеры светящиеся.
    — Прошу прощения, но я бы хотел обсудить вопросы в рамках обсуждаемой вакансии, а не моего кресла или цвета моего компьютера.
    — Все ясно с вами, не сработаемся.
    По-моему, никакие деньги не стоят того, чтобы работать в такой атмосфере, где к тебе будут придираться за то, на каком кресле ты дома сидишь и какими цветами у тебя компьютер светится. © AeenChalune / Pikabu
  • Звонок по телефону, голос вещает, что, прежде чем пригласить на интервью, они хотят пообщаться по телефону. Сначала стандартные вопросы, а потом пошли странности: «А вы замужем? А с кем вы живете? Чем занимаются ваши родители? А другие родственники?» Я ответила, что категорически не буду общаться на эти темы, все мои качества и навыки есть в резюме, читайте. Голос возмутился, что у их шефа такая политика. Я ответила, мол, а у меня нет, и прекратила звонок. Долго удивлялась, но на этом история не закончилась. Через пару дней мне перезванивает барышня и говорит, что ей бы хотелось, чтобы я ответила на их вопросы и не теряла шанс получить хорошую работу. Занавес! © Aline Dichka / ADME
  • Самое нудное собеседование на моей памяти занимало часа 4. Помимо теста Люшера, теста на IQ, было странное задание: на два часа выводили на экран по 8 фото неизвестных людей, и надо было расположить их по уровню доверия к ним. А как вишенка на торте, нужно было придумать и нарисовать неизвестное животное, рассказать, где живет, как размножается, чем питается. А на работу брали в итоге все равно не по результатам собеседования, а по решению руководителя отдела, который тебя нашел и пригласил. © Лика / ADME
  • В офисе, куда я пришел устраиваться на работу, была горка. После собеседования двое рекрутеров невозмутимо предложили мне скатиться с нее. Я рассмеялся, но вежливо отказался. И тут они говорят мне, что это в моих интересах. Пришлось прокатиться, а они в это время куда-то исчезли. © 3pelican / Reddit

Ситуации во время собеседования бывают разными, иногда кто-то может и жутко затупить. То же самое бывает в жаркую погоду, когда кажется, будто мозги расплавились. Однако даже над самой неловкой ситуацией можно просто посмеяться.

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