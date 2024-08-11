15 человек, у которых поиск работы обернулся нервным тиком и эпичной историей

14 человек сели в поезд, но в месте назначения вышли не только с багажом, но и с незабываемой историей за пазухой
Народное творчество
1 год назад
Поиск новой работы — это почти всегда большой стресс, так как в этот период нет никакой определенности и гарантий. А иногда собеседования проходят настолько не по плану, что потом надолго отпечатываются в памяти. Именно это и произошло с героями нашей подборки.
Ситуации во время собеседования бывают разными, иногда кто-то может и жутко затупить. То же самое бывает в жаркую погоду, когда кажется, будто мозги расплавились. Однако даже над самой неловкой ситуацией можно просто посмеяться.