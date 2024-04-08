19 начальников, которые лучше бы делом занялись, чем дресс-код выдумывали

Почему-то некоторые начальники уверены, что если придешь на работу в джинсах — то и работать не будешь. А вот в юбках и на каблуках сразу вдруг станешь сотрудником года. Причем ты даже с клиентами не работаешь и от этих нелепостей только глаза закатываются.