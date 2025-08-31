Вот это коллекция! Я одно время тоже собирала сувенирные ложечки - накопилось довольно много, даже хранить негде, но, конечно, их намного меньше.
14 сувениров, за которыми стоит целая история, и поэтому они дороже золота
Путешествия
52 минуты назад
«Коллекция сувенирных ложек друга нашей семьи»
- Купила я на выставке шаманский бубен. Предполагала красивый сувенир, только вот моя собака на него смотрела, не отрываясь, несколько часов. Поднесла его ближе к собаке — та начала убегать, а кошка — шипеть. А потом в доме как-то все наладилось, даже мечты исполняются. Разногласия улеглись, нашла хорошую работу, появилось больше свободных денег. Что это было? © Подслушано / Ideer
- Сувениры везти с моря не комильфо, привез камней — наделал сувениров. Немного криво, но я радостный. © Mnogoto4nik / Pikabu
«Уронил старый сувенир в виде верблюда, и у него на спине обнаружился тайный отсек, о котором я даже не знал»
- Работа моя подразумевает периодические командировки, а привозить магнитики — скучновато, поэтому я, как любитель бумажных книг, решила что их коллекционировать куда интереснее. Сейчас, находясь дома, я очень скучаю по поездкам. И вновь перечитываю книги, привезенные из разных городов, и ностальгирую. Сейчас в моей коллекции всего 10 книг, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом. © krutoffkaa / Pikabu
- Прошло уже полтора года, как у нас появилось это счастье. В позапрошлом ноябре летали в Турцию и там на пляже сидело это сокровище! Всю неделю супруга не отходила от кошки, а кошка от нее. Решение пришло само собой — надо брать! За день решили все вопросы: паспорт, прививки, билет. Теперь мы и не представляем, как без нее жили раньше. © GrafYura / Pikabu
- Я покупаю открытки, когда путешествую. Пишу в них пару строчек о самых запомнившихся моментах и приключениях, а потом отправляю почтой на свой домашний адрес! Обожаю просматривать открытки и заново переживать свои любимые поездки через эти карточки. © ThrowRAMo123 / Reddit
- Я собираю воду там, куда езжу. Набираю совсем немножко, в флакон из дорожного набора. А потом я переливаю воду в стеклянные баночки и ставлю на книжную полку. Сейчас у меня примерно 30 баночек с водой из Атлантического, Тихого океана, Гольфстрима, Великих озер, Исландских водопадов, Адриатического моря, водоемов Ирландии, Португалии. И это все бесплатно! © ohflowergirl / Reddit
«Пчело-корова, которую я купил в Японии»
- Перед школой родители повезли меня на море. Поездка выдалась удачной. Уже не помню почему, но мы решили купить на египетском базаре чемодан. Прошло столько лет, всех остальных сувениров давно нет, а чемодан до сих пор с нами. Он пережил много переездов и поездок. Шутим, что у него в этом году совершеннолетие.
- Подруга привезла мне из Германии в подарок книжку с картинами разных авторов. Суть в том, что книга описывает любой опыт как приключение, и каждая мысль там проиллюстрирована работами художников разных направлений. Люблю листать ее, когда переживаю о чем то, сразу легче становится, думаешь, что все проблемы — это просто часть пути. Подруга сейчас живет в другой стране, частенько созваниваемся, чтобы поделиться впечатлениями от своих «приключений».
«Этот парень сделал брюки из фестивальных шапочек, которые у него остались с прошлых лет»
- Были в Сербии. Решили купить в качестве сувенира парфюм ручной работы. В старом городе живет последний парфюмер Белграда. Дядечка, похожий на профессора на ваших глазах смешивает вам духи или туалетную воду. Рекомендую. Больше похоже на представление. © firestarterX / Pikabu
- Мои друзья, семейная пара, имеют традицию — из каждого совместного путешествия привозят полотенце с символикой или названием страны/места, в котором побывали. Последний раз летали на Шри-Ланку. Долго не могли найти, где купить полотенце, чтоб было прям понятно, откуда оно. В одной из лавочек местный житель, заметив их отчаяние, на пальцах предложил им сделать полотенце ручной работы, персонально для них, «на заказ». Внесли предоплату, договорились забрать через сутки, ждут. Через сутки сказали «не готово». На вторые — то же самое. На третьи сутки: «Ну хватит уже нас торопить, вы хотите, чтоб было хорошо?» И вот на четвертый день им торжественно вручили заказ. Я считаю, это жемчужина коллекции. © ryapa / Pikabu
А какие сувениры предпочитаете вы? Кажется, герои историй из этих подборок привезли в качестве сувениров занимательные истории:
Из поездок раньше везла сувенирные колокольчики в свою коллекцию.
Потом на Родосе увидела прикольную керамическую рыбу, купила.
Не догадываясь, что через 15 лет буду их делать сама)
Еще как-то сложилась традиция - покупать легкий шарф с местным колоритом.
Есть шарф с морскими черепахами из Греции, есть шарф с рисунком старинных ключей из Праги, и еще один из Белфаста с зеленым клевером.
Стоит недорого, весит мало, а потом осенью надела - и вспомнила место, где покупала)
