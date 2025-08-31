14 сувениров, за которыми стоит целая история, и поэтому они дороже золота

Из поездок раньше везла сувенирные колокольчики в свою коллекцию.

Потом на Родосе увидела прикольную керамическую рыбу, купила.

Не догадываясь, что через 15 лет буду их делать сама)

Еще как-то сложилась традиция - покупать легкий шарф с местным колоритом.

Есть шарф с морскими черепахами из Греции, есть шарф с рисунком старинных ключей из Праги, и еще один из Белфаста с зеленым клевером.

Стоит недорого, весит мало, а потом осенью надела - и вспомнила место, где покупала)