/«Ну я же — Анатольевич!» И пауза. Ржали полчаса. Мужа Роман зовут./
Не ржать мужу надо, а сделать тест ДНК. И поискать носителя этой самой ДНК среди знакомых Анатолиев. ))
16 человек, которые однажды такое сморозили, что хоть стендапы пиши
Иногда кажется, что мы с окружающими говорим на разных языках, даже если используем одни и те же слова. Для кого-то Ренессанс — это эпоха, а для кого-то — мужик, чьи годы жизни нужно срочно выучить к экзамену. В этой подборке вы встретите папу-«винегретика», мужей, забывших свои имена, и покупателей, ищущих «бледно-яркую» помаду. Осторожно: при прочтении возможны приступы узнавания и острое желание уйти в отпуск, чтобы не стать следующим героем таких историй.
- Муж мой как-то сидит рассматривает нашу новорожденную дочку, любуется и говорит с умилением: «Красиво мы все-таки ее назвали. Валерия Анатольевна! Звучит!» А я поддакиваю сижу, и вдруг до меня доходит: «Как Анатольевна?» А он мне с уверенностью: «Ну я же — Анатольевич!» И пауза. Ржали полчаса. Мужа Роман зовут.
- Уезжали с мужем на две недели в отпуск. Сын, четыре года, остался с мамой. Недавно только приехали, проводили бабушку домой, и за столом сын выдал: «Наконец-то вы приехали, еще бы немного и я из дома сбежал. Я таких женщин еще не встречал». Муж хлопал стоя. © My Story / VK
- Обожаю спрашивать 5-лeтнюю coceдку, кeм paбoтaeт eе пaпa. Этo чудo c pыжими кудpяшкaми cepьезнo oтвeчaeт: «Bинeгpeтикoм». Энepгeтик пaпa у нeе. A у мeня нacтpoeниe нa вecь дeнь. © Сокровенные истории / VK
/«Ну я же — Анатольевич!» И пауза. Ржали полчаса. Мужа Роман зовут./
- После этой истории на работе, кажется, стажерам стали выдавать IQ-тест. Сидим с начальством, обсуждаем разные компании и их основателей, каждый делится интересными фактами. Мой директор говорит: «А вы знали, что основатель компании Adidas и основатель компании Puma — братья?» Ну и я тоже решила поумничать: «А вы знали, что основатели компании Samsung — тоже два брата: Sam и Sung?» И тут все как начали покатываться со смеху, а я стою с умным лицом. Мне когда-то в школе одноклассник рассказал об этом, и я по сей день верила в это. © abykeeva01
- Я сказал отцу: «Перестань оставлять дверь настежь открытой, иначе в дом залетят насекомые». Он ответил: «Днем насекомых нет, они вылетают только ночью». Через несколько минут в дом залетела огромная пчела, и он потратил 10 минут, пытаясь выгнать ее из дома. © Unknown author / Reddit
- Работаю в библиотеке, в отделе искусств. К нам ходит много студентов, у которых в учебной программе есть история искусств. История случилась с моим коллегой. Приходит как-то парень и говорит:
— Мне нужен Ренессанс.
— Пожалуйста, вот вам литература.
Коллега выдал ему книги. Парень посидел десять минут, покрутил их, помялся и говорит:
— У меня экзамен через час, мне некогда особо. Скажите хотя бы его годы жизни!
— Чьи годы жизни?
— Ну как чьи? Ну, Ренессанса!
У нас эта история про годы жизни Ренессанса (как и многие другие запросы читателей) — одна из любимых. © Lirinа / ADME
Одна библиотекарша выдавала книги одной читательнице, та через пару дней возвращала, типа уже прочитала! Библиотекарь заподозрила что-то, и решила прикола ради подсунуть ей книжку "Алгебра". Ну та как обычно приходит, просит посоветовать интересный роман, а библиотекарь ей Алгебру даёт! Через неделю читательница возвращает книгу. - Ну и как? Вам понравилось ? - Бедная АлгебрА, как ей в любви не повезло !!!🤣🤣🤣
- После рождения сыну оформляли какие-то бумаги. И спрашивают у нас с мужем: «Отчество ребенка?» И муж говорит: «Олегович». А я смотрю на него и спрашиваю: «Почему Олегович?» Он таким сердитым раздраженным голосом: «А какое?» Я аж дар речи потеряла: «Не Олегович!» И тут до мужа доходит, что это он свое отчество назвал. И такой исправился: «Максимович». И врач на нас так смотрел в этот момент. © ПтицаСчастья-э3п / YouTube
- Знакомая читала газету о событиях в Англии и спросила, является ли Англия столицей Франции. Ей тогда было 22 года. Нас было четверо, и мы просто смотрели на нее в шоке. © stordragon / Reddit
- Вспомнила такую историю. Было что-то вроде стихийного птичьего рынка. Среди покупателей стояли две женщины, их разговор:
— Ой, а это кто?
— Ягуар!
— Какой хорошенький ягуарчик!
Кажется, в недоумении были не только окружающие, но и та игуана, о которой шла речь. © Катастрофа Я / ADME
- Один из студентов задал этот вопрос: «Ну, если мы хотим больше узнать о Солнце, почему бы нам не отправить туда носорога? У них такая толстая кожа, что он должен выжить». Я был ассистентом преподавателя на курсе по естествознанию для первокурсников у моего любимого учителя. И я, и учитель были ошеломлены. А что было хуже всего? Часть класса была так же озадачена, как и мы, но остальные поддержали первого студента, и нам пришлось объяснять, почему это невозможно. © baconstrips1792 / Reddit
- Я пытался объяснить девушке, что наши глаза сначала воспринимают изображения в перевернутом виде, а мозг переворачивает их обратно. Ее реакция: «Так мы что, стоим на потолке?» © scrivenette / Reddit
- Был у меня когда-то такой диалог:
— Мой папа из Англии.
— О, так ты говоришь по-французски? © Tumerking / Reddit
- Моя подруга позвонила мне и сказала, что у нее проблемы с машиной. Она сказала, что, по ее мнению, у нее спустило колесо, но это странно, потому что «оно спустило только снизу». © Fattapple / Reddit
Руководитель полётов даёт задание космонавтам - Партия решила поднять престиж советской космонавтики! Вы полетите на...Солнце!!! - Как на Солнце? Мы же сгорим!!! - В партии не дураки сидят! Полетите ночью ....🤣🤣🤣
- Когда я работала в магазине косметики, я каждый день записывала перлы покупателей. Например:
— Мне нужна помада яркая, но бледная.
— А есть крем без эффекта? Не увлажняющий, не питательный, не омолаживающий, а просто крем, чтобы было написано, что он никаких эффектов не дает.
— Пастельный тон — это как цвет постельного белья? А если у меня оно красное?
Самое шедевральное: девушка-блондинка хотела покраситься в брюнетку и на полном серьезе считала, что можно просто состригать отросшие кончики и оставаться брюнеткой всю жизнь. Когда я сказала, что отрастают родные корни, она вытаращила глаза и предложила мне «пойти поучиться». © Елена Дубинина / ADME
- Однажды летом я работала в магазине итальянского мороженого. Одна покупательница спросила, мол, в чем разница между «лимонадом» и «розовым лимонадом»? А затем попросила дать попробовать оба. Я принесла два образца: один белый, другой розовый. Она посмотрела на меня и говорит: «Ну, вы не собираетесь сказать, какой из них какой? Какой из них розовый лимонад?» Я очень старалась не быть грубой, но просто не смогла вымолвить ни слова. © Smile_for_the_Camera / Reddit
- Как-то на работе после чаепития я решила помыть кружку, пока коллеги болтали рядом. На кружке был налет от пакетированного чая, а средства для мытья посуды под рукой не было. Я насыпала соль на бинтик и тихонько мыла кружку. Одна коллега долго за мной наблюдала, а потом вдруг ляпнула, мол, а как я потом буду пить соленый чай?
Я зависла на минуту, а потом очень деликатно объяснила, что кружку можно ополоснуть, и все с ней будет хорошо. До конца смены у нее было лицо, будто я сломала ей мозг. А на следующей смене она хохотала до упаду и решила уйти во внеплановый отпуск — совсем заработалась. © Азуро / ADME
А вот еще подборка историй от людей, которых глупость окружающих просто обескуражила.