20 человек, которые перестали верить рекламе и нашли свои странные, но рабочие секреты красоты
Герои нашей статьи — настоящие затейники. Им не подошли стандартные методы ухода за собой, поэтому они начали искать альтернативные варианты. Возможно, их методы не подойдут каждому, но их смекалке можно позавидовать.
- Оплатите обучение своего ребенка в школе косметологов, чтобы потом получать бесплатные процедуры для лица и не только. Сейчас я пожинаю плоды этого. © mummeh_2_4 / Reddit
- Рассталась с парнем, который говорил, что его не устраивает моя внешность. Эти отношения были такими токсичными, что мои прыщи не проходили, что бы я ни делала. Расставание помогло мне почувствовать себя лучше, и теперь моя кожа снова чистая. Я живу в другом штате, вдали от друзей. Но когда навещаю их, моя кожа начинает сиять через два—три дня. Поэтому мой секрет красоты — проводить время с людьми, которые действительно тебя любят. © Motor-Bike-2869 / Reddit
«Мои волосы стало просто не узнать после того, как я отказался от современных средств ухода и стал мыть голову сырыми яйцами, а также наносить на нее масло»
«Раз в неделю я делаю домашние маски, а еще я полностью изменил свой рацион, сделав акцент на продуктах животного происхождения».
Примечание редакции ADME: Это личный опыт автора поста, и для решения проблем с волосами необходима консультация трихолога. Рэйчел Налл, магистр наук в области сестринского дела, написала в Medical News Today, что одним из потенциальных рисков является аллергическая реакция на белки яиц при их нанесении на кожу. Если у вас сильная аллергия на яйца, не стоит использовать это средство для волос.
- Больше не умываюсь водой из-под крана. Завела термос с фильтрованной — и прыщи на лбу перестали появляться. Магия? © motivationsova
Примечание редакции ADME: Представленный контент предназначен исключительно для информационных целей и не заменяет профессиональную медицинскую консультацию, диагностику или лечение. По любым вопросам, касающимся вашего заболевания, всегда обращайтесь к своему врачу или другому квалифицированному специалисту в области здравоохранения.
- В вопросах красоты не стоит пытаться угнаться за инфлюенсерами — у каждого своя формула ухода. Я, например, не наношу тональный крем толстым слоем: только точечно использую консилер и слегка припудриваю кожу, создавая легкую основу. Предпочитаю румяна, хайлайтер и бронзер на увлажняющей или питательной базе. Найдите свой «ритуал красоты» и следуйте ему. © ClaudiaTale / Reddit
- Смотри на себя в зеркало и говори: «Ты вау». Даже если не веришь. Через 10 дней действительно начинаешь так думать и выглядеть лучше. © motivationsova
«Дорогие девушки и джентльмены с чувствительной кожей или покраснениями, попробуйте этот простой и недорогой лайфхак!»
- Девочки, какие странные бьюти-советы вы слышали, пробовали — и они сработали? Я вот начала по утрам полоскать рот кокосовым маслом. Итог: зубы действительно стали белее. Главное, чтобы масло было сыродавленное или холодного отжима. © easy.body.therapy
- Когда умываюсь, надеваю повязки на запястья, чтобы вода не стекала по рукам, не размазывала остатки макияжа и не мочила рукава. И да, это даже не настоящие повязки, а старые носки, от которых я просто отрезала манжеты. Мелочь, а умываться стало в разы приятнее. © laurasaurus5 / Reddit
- Если не хочется мыть голову вечером, но нужен еще один день с аккуратными волосами, просто перед сном распыли сухой шампунь. Не втирай его, а надень шелковый платок или чепчик. Утром волосы будут выглядеть свежо и красиво, и ты выиграешь еще один день без мытья. © lolliecandy / Reddit
«Только что нашла способ ухода за кожей с помощью марли, и решила вам тоже рассказать»
«Я заказала мужу дорожные салфетки для лица и умывашку. Но он слишком прижимистый, чтобы регулярно покупать салфетки по $15, и это навело меня на мысль: я придумала новый бьюти-лайфхак. В двух словах: я развернула марлевую салфетку и поняла, что она идеально подходит для использования в качестве салфетки для снятия макияжа. Разделила их на две стопки и разложила по отдельным пакетикам: в одну добавила немного тоника, в другую — средство для снятия макияжа. Жидкости ушло совсем чуть-чуть, а упаковка марли обошлась всего в $2 за 25 штук».
- Наношу алоэ вера перед солнцезащитным кремом — кожа потом сияет весь день. А еще использую розмариновое масло для волос. Раньше я постоянно дергала секущиеся кончики, поэтому выработала привычку подстригать их каждый месяц. Теперь меня даже спрашивают, ношу ли я накладные пряди. © flamintamale / Reddit
- Я умываюсь только теплой водой, без мыла, умывашек, тоника. Не использую вообще ничего. Теплая вода, а затем дешевый увлажняющий крем. Моя кожа никогда не была лучше. © 10S_NE1 / Reddit
- Шляпы нужны не только мужчинам с плохой прической. Я обожаю свои бейсболки и недавно купила очень милую шапку-чулок с блестками, которая отлично подходит для зимних дней, когда у меня проблемы с укладкой. © quiltshack / Reddit
«У меня куча средств по уходу за кожей, но самая лучшая покупка, которую я сделала для своей кожи в зимние месяцы, — это увлажнитель воздуха»
- Этому я научилась у корейской подруги. Перед тем как нанести макияж, я всегда долго увлажняю кожу тоником. Беру салфетку для макияжа или ватный диск и наношу на него много тоника — он должен быть прямо мокрым. Сначала обрабатываю им левую сторону лица, а потом правую — медленными массажными движениями. Минут десять. Потом беру новый диск и похлопываю им по коже. Подруга говорит, что, когда наносишь тоник, нужно думать, что это кора дерева, которую нужно бережно напитать жидкостью. После этого макияж хорошо ложится и кожа сияет.
- У меня есть свой идеальный способ спать с длинными тонкими волосами, чтобы они не путались. Перед сном я собираю волосы в хвост, но не вплотную к голове, а на расстоянии примерно с кулак — так, чтобы, когда я ложусь на спину, резинка вообще не касалась головы. Потом беру худи и надеваю его необычным способом: натягиваю отверстие для лица сверху на голову и протягиваю волосы через горловину внутрь толстовки. В итоге волосы не мешают и не путаются, я могу спокойно ворочаться. Правда, чтобы перевернуться на другой бок, приходится сесть и перекинуть худи. Зато есть бонус: ткань кофты блокирует свет от телевизора, пока я слушаю что-то перед сном. © walnutfillet / Reddit
«Помыла голову в отеле и обалдела от результата. Мои волосы никогда не выглядели так шикарно. Похоже, отель использует специальные фильтры для воды»
- Это небольшой трюк, который я узнала еще в подростковом возрасте: если при нанесении туши на верхние ресницы смотреть вниз в зеркало и слегка закидывать голову назад, то на веках остается гораздо меньше туши. А при окрашивании нижних ресниц, наоборот, лучше смотреть вверх. Еще я всегда повторяю себе классическую фразу: «Делай быстро, но не спеши». Как только я начинаю торопиться с макияжем, обязательно делаю ошибку, и потом уходит еще больше времени на ее исправление. Лучше быть аккуратной, чем потом тратить время на исправление досадных промахов на важных этапах. © numakuma / Reddit
- Открыла для себя коричневую подводку для глаз. Для меня она стала настоящим открытием, потому что черная подводка выглядит на моем лице как-то «не так». Если у вас оливковая или светло-смуглая кожа и темно-каштановые волосы, как у меня, попробуйте коричневую подводку. Она дает тот же эффект формы глаз, что и черная, но при этом не выглядит слишком ярко, а смотрится более мягко, естественно и аккуратно. © DriverNo5100 / Reddit
Эти советы показывают, как люди ищут нестандартные решения в разных ситуациях. Но помните, что любой уход должен быть безопасным. Прислушивайтесь к своему организму и не забывайте консультироваться со специалистами. А у вас есть свои нестандартные лайфхаки красоты?
Важно: Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
