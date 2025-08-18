20 человек, которые перестали верить рекламе и нашли свои странные, но рабочие секреты красоты

Наношу алоэ вера перед солнцезащитным кремом — кожа потом сияет весь день. А еще использую розмариновое масло для волос. Раньше я постоянно дергала секущиеся кончики, поэтому выработала привычку подстригать их каждый месяц. Теперь меня даже спрашивают, ношу ли я накладные пряди. © flamintamale / Reddit

Примечание редакции ADME: Представленный контент предназначен исключительно для информационных целей и не заменяет профессиональную медицинскую консультацию, диагностику или лечение. По любым вопросам, касающимся вашего заболевания, всегда обращайтесь к своему врачу или другому квалифицированному специалисту в области здравоохранения.

Я умываюсь только теплой водой, без мыла, умывашек, тоника. Не использую вообще ничего. Теплая вода, а затем дешевый увлажняющий крем. Моя кожа никогда не была лучше. © 10S_NE1 / Reddit

