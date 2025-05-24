Понятно, что в Древнем Китае такие ногти были только у знати, а современные женщины как живут с такими ногтями - как они умываются, надевают колготки, и, простите, ходят в туалет?
5 странных бьюти-практик из далекого прошлого, которые снова в тренде
Косметические причуды прошлого переживают настоящее возрождение. Когда кажется, что современная бьюти-индустрия попробовала уже все, из глубин истории всплывают идеи, с которых сдувают пыль и вновь пускают в ход. От странного бабушкиного рецепта красоты до главного тренда косметической индустрии — всего пара веков (или тысячелетий) и хороший пиар!
Супер-длинные ногти
«Мои новые супер-длинные зеленые ногти-стилеты»
В Древнем Китае длинные ногти были не просто украшением — они служили визитной карточкой социального положения. Представители знати отращивали ногти длиной до 15 сантиметров, демонстрируя, что не занимаются физическим трудом.
Эта мода достигла своего пика в эпоху династии Цин (1644-1912), а главным трендсеттером того времени была императрица Цыси. Для того, чтобы сберечь ногти, днем императрица носила драгоценные золотые накладки, а ночью — чехольчики из ярко-желтого атласа. Целая команда слуг несла ответственность за бьюти-рутину императрицы. Ее утро начиналось с ванночек для рук из травяных отваров. После полагался гигиенический маникюр, а также обновление покрытия. По слухам, императрица даже обрезки своих ногтей выбрасывать не позволяла, а хранила их в нефритовой шкатулке.
«Обновила ногти — теперь они разноцветные»
Сегодня супер-длинные ногти переживают второе рождение, но теперь это не прерогатива аристократии, а дерзкий тренд. Благодаря современным материалам (акрилу, биогелю и полигелю) можно нарастить ногти любой длины и формы: от строгих квадратов до экстремальных «стилетов». Чем длиннее ногти — тем больше и поле для экспериментов с дизайном! Правда, у современных барышень уже нет слуг, и в быту им приходится находить хитроумные лайфхаки, чтобы сберечь роскошную длину.
Бритье и эпиляция лица у женщин
История женской депиляции лица насчитывает тысячелетия. Считается, что еще в Древнем Египте женщины практиковали шугаринг — удаляли нежелательные волоски на лице смесью из сахара и воды. В эпоху Возрождения Королева Елизавета I ввела в моду завышенную линию роста волос, для создания которой знатные дамы выщипывали волосы на лбу и даже удаляли брови. А в викторианской Англии и вовсе изготавливали смеси для депиляции с содержанием мышьяка. Проверяли их готовность, окунув в смесь птичье перышко. Перо облезает — значит, работает!
В наше время эта практика возродилась в салонной косметологии под названием «дермапланинг» — во время процедуры не только удаляют пушок, но и снимают скальпелем верхний ороговевший слой кожи. Смелые бьюти-блогеры и вовсе прибегают к домашнему бритью — наносят на лицо спрей, подчеркивающий каждый волосок и проходятся бритвой.
Делают это все с целью того, чтобы лицо стало гладким и сияющим, как яичко, а тональные средства идеально на него ложились. Правда, эффективность дермапланинга и бритья пока не имеет достаточных научных доказательств, а вот эффект от тридинга оценили по достоинству даже ученые. Это техника, широко известная в Азии, при которой волосы с лица выщипывали ниткой, скрученной особым образом. Сейчас ее, в частности, активно используют мастера по оформлению бровей.
Использование слизи улиток в косметологии
Еще в Древней Греции и Китае слизь, выделяемая улитками, уже была отмечена как средство, благотворно влияющее на кожу. Плиний Старший упоминал, что она помогает заживлять ожоги. В средневековой Европе аптекари вываривали улиток для создания увлажняющего средства от покраснений кожи. Однако настоящую революцию улиточная косметика совершила в 1980-х, когда фермеры, выращивавшие виноградных улиток для ресторанов, обнаружили, что их кожа меньше страдает от порезов и быстрее заживает.
Сегодня слизь улитки для красоты кожи активно используют в корейских косметических средствах. Исследования показали, что муцин улитки содержит гиалуроновую кислоту, гликолевую кислоту, пептиды и антиоксиданты, которые ускоряют регенерацию, уменьшают воспаления и имеют антивозрастной эффект.
Для производства сывороток с муцином улиток «доят», высаживая их на специальную сетку, а затем возвращают обратно в домики для восстановления. Однако защитники животных критикуют эту индустрию, утверждая, что даже в таких условиях моллюски испытывают стресс. В ответ некоторые бренды перешли на растительные и синтетические аналоги.
Наращенные и накладные ресницы
Хотя линию роста ресниц подчеркивали еще в Древнем Египте, но индустрия искусственных ресниц полноценно зародилась только на стыке XIX и XX века. Тогда эта процедура была в руках изготовителей париков — они создавали накладные ресницы из шелка и человеческих волос, приклеенных на подложку. По словам газет конца XIX, существовала уже и процедура наращивания ресниц: их во Франции пришивали прямо к веку.
Поначалу накладные ресницы выглядели массивно и неестественно, и годились только для сцены или кино. Но чуть позже подложка стала тонкой и почти незаметной — ее изготавливали из высушенного плавательного рыбьего пузыря. Для приклеивания таких ресниц дамы посещали салоны красоты — самостоятельно это было сделать не так-то просто. Ко всему прочему, их приходилось регулярно завивать специальным керлером, чтобы создавать правильный изгиб. До наших дней этот инструмент дошел практически без изменений.
Современные методики наращивания довольно схожи со своими предшественниками, но они куда безопаснее. Сейчас ресницы приклеивают к своим, родным. Видов ресниц для приклеивания и наращивания — великое множество: любого цвета, длины и изгиба. И изготавливают их уже далеко не из человеческих волос, а из синтетических материалов или меха норки. Кстати, несколько лет назад соцсети захватил любопытный тренд — накладные ресницы клеили не поверх собственных, а снизу.
Бадяга и спикулы
Слово «бадяга» знакомо всем, кому хоть раз приходилось сводить с кожи синяки при помощи одноименного аптечного крема. Но вот то, чем является эта загадочная «бадяга» знают далеко не все. Это — пресноводная губка, и с давних времен она известна как народное средство от кожных заболеваний. Ей находили применение уже в Древнем Китае! А славянские модницы даже использовали порошок из губки для румянца. Для этого губку сушили, растирали и наносили на кожу, вызывая микротравмы, которые стимулировали обновление клеток.
В наше время непрезентабельная губка засияла в новом свете — косметика со спикулами бьет все рекорды продаж. Спикулы — это мельчайшие иголочки, из которых как раз и состоят тела губок. Косметика с их содержанием позволяет стимулировать обновление клеток, выработку коллагена и донести активные вещества в глубокие слои кожи.
Мода циклична, и даже самые странные бьюти-практики рано или поздно возвращаются — правда, в более безопасных вариациях. Главное помнить, что не все исторические методы стоит повторять бездумно, и всегда консультироваться со специалистами перед экспериментом!
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