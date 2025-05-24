5 странных бьюти-практик из далекого прошлого, которые снова в тренде

Сегодня слизь улитки для красоты кожи активно используют в корейских косметических средствах. Исследования показали, что муцин улитки содержит гиалуроновую кислоту, гликолевую кислоту, пептиды и антиоксиданты, которые ускоряют регенерацию, уменьшают воспаления и имеют антивозрастной эффект.

Для производства сывороток с муцином улиток «доят», высаживая их на специальную сетку, а затем возвращают обратно в домики для восстановления. Однако защитники животных критикуют эту индустрию, утверждая, что даже в таких условиях моллюски испытывают стресс. В ответ некоторые бренды перешли на растительные и синтетические аналоги.