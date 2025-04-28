7 трендов в макияже 2025 года, которые чудо как хороши
С каждым сезоном макияж продолжает эволюционировать, ловя вдохновение с подиумов и из соцсетей. Весна 2025 года — это микс натуральности, смелых акцентов и футуристичных деталей.
Коричневые стрелки
Классическая черная подводка уже не так актуальна — теперь в моде дерзкие, графичные линии. К тому же, если вам около 40-ка, и кожа теряет коллаген, плюс, есть стресс и недосып, то модные эксперты советуют с осторожностью относиться к черным стрелкам.
«Черный цвет создает агрессивный визуальный контраст», — говорит визажист Ракель Альварес. Это может быть здорово, когда кожа идеальна, но не так хорошо, когда рядом с вашей темной подводкой есть темные круги под глазами.
Специалист советует использовать баклажаново-коричневый оттенок подводки: "Она вернет коже яркость".
Но если у вас нет проблем с усталой кожей и вы в целом любите стрелки, то поздравляем! Длинные, всевозможные стрелки - это писк моды.
Графичные стрелки
А вот эти желто-коричневые синяки вокруг глаз, конечно, возраста усталой коже не накинут, да?)))
В тренде двойные стрелки, варианты с разрывами и яркие цветовые акценты.
Обратите внимание на подводки с металлическим или хромированным эффектом — они помогут создать ультрасовременный, футуристичный образ.
Посмотрите на девушку справа, у нее поверх черной линии идет такая вот интересная "металлическая" стрелка.
Персиково-розовый румянец с сиянием
Тоже не новинка. Очень многие как ходили с такими оттенками,так и ходят,даже не подозревая,что он сейчас "в тренде".
Розовый румянец с легким сиянием, нанесенный высоко на скулы, дарит лицу и свежесть. Популярный оттенок — персиково-оранжевый, который на коже превращается в сияние шампанского.
Матовые губы с «эффектом зацелованности»
Четко очерченный контур губ не в тренде. Появился образ как бы «прикушенных губ», что было вдохновлено корейской модой.
Визажист Таниэль Джай объясняет: «Это мягкий, будто размытый образ с эффектом только что поцелованных губ».
Кофейные губы
Оттенки кофе стали очень модными в 2025 году. Это касается как теней для век, так и губной помады. Главное, подобрать свой оттенок.
Декоративные элементы
Кристаллы, жемчужины и сверкающие наклейки на лице придают образу игривость и неповторимую изюминку.
Даже крупные элементы смотрятся красиво.
Металлические акценты на веках
К слову, украшения могут быть даже на переносице. Посмотрите, как они сочетаются с металлическим акцентом на веках. Серебристые и бронзовые тени с блеском добавляют глазам выразительности