7 трендов в макияже 2025 года, которые чудо как хороши

Классическая черная подводка уже не так актуальна — теперь в моде дерзкие, графичные линии. К тому же, если вам около 40-ка, и кожа теряет коллаген, плюс, есть стресс и недосып, то модные эксперты советуют с осторожностью относиться к черным стрелкам.

«Черный цвет создает агрессивный визуальный контраст», — говорит визажист Ракель Альварес. Это может быть здорово, когда кожа идеальна, но не так хорошо, когда рядом с вашей темной подводкой есть темные круги под глазами.

Специалист советует использовать баклажаново-коричневый оттенок подводки: "Она вернет коже яркость".

Но если у вас нет проблем с усталой кожей и вы в целом любите стрелки, то поздравляем! Длинные, всевозможные стрелки - это писк моды.