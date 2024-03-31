Он одновременно состоял с обеими в отношениях, или авторам все таки стоит научиться строить предложения?
Посмотрите, как выглядят жены актеров, по которым вздыхают миллионы
Пока одни продолжают вздыхать по красавчикам-актерам из современных фильмов и сериалов, другие уже прошерстили их соцсети и выяснили, что большинство из них нашло свою вторую половинку и счастливы в браке. Если вы еще не видели, как выглядят избранницы популярных актеров современности, эта статья для вас.
Анатолий Руденко
В начале карьеры актер состоял в отношениях с коллегами по сериалам Татьяной Арнтгольц и Дарьей Поверенновой. В 2012 женился на актрисе Еленой Дудиной.
Рузиль Минекаев
Рузиль женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился еще в театральном училище, а затем учился в ГИТИСе.
Иван Янковский
Избранницей Ивана Янковского стала актриса Диана Пожарская.
Павел Прилучный
У Павла Прилучного был длительный брак с актрисой Агатой Муцениеце, но паре не удалось сохранить семью. Сейчас мужчина женат во второй раз — на актрисе Зепюр Брутян.
Риналь Мухаметов
Актер счастлив во втором браке с продюсером Сюзанной Акежевой.
Дмитрий Чеботарев
Дмитрий Чеботарев женат на актрисе Елизавете Климовой, с которой он познакомился на пробах кинофильма.
Тихон Жизневский
Первой женой Тихона Жизневского стала актриса и модель Елена Жаворонкова. Сейчас актер женат на Ксении Бугайченской.
Егор Корешков
Актер встречался с коллегами Полиной Максимовой и Юлией Хлыниной. А женился в 2022 году на актрисе Дарье Авратинской.
Артем Ткаченко
После браков с актрисой Равшаной Курковой и с моделью Евгенией Храповицкой избранницей Артема Ткаченко стала актриса Екатерина Стеблина.
Никита Кукушкин
С 2016 года актер женат на актрисе Анне Назаровой.
Константин Крюков
В 2013 году актер женился во второй раз. Его избранницей стала пиар-менеджер Алина Алексеева.
Александр Петров
У актера были отношения с актрисами Ириной Старшенбаум и Стасей Милославской. Но женился он на девушке не из мира кино. Его избранницей стала Виктория Антонова, свадьба с которой состоялась в 2023 году.
Юрий Борисов
Юрий Борисов счастливо женат на актрисе Анне Шевчук.
А если вы считаете себя поклонником турецких сериалов, загляните в эту статью.
Комментарии
Кто все эти люди и почему я должна по ним вздыхать?
Особенно по лысым... терпеть ненавижу