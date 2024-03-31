Посмотрите, как выглядят жены актеров, по которым вздыхают миллионы

Пока одни продолжают вздыхать по красавчикам-актерам из современных фильмов и сериалов, другие уже прошерстили их соцсети и выяснили, что большинство из них нашло свою вторую половинку и счастливы в браке. Если вы еще не видели, как выглядят избранницы популярных актеров современности, эта статья для вас.

Анатолий Руденко

Тревожное Пирожное 1 минута назад Он одновременно состоял с обеими в отношениях, или авторам все таки стоит научиться строить предложения? - - Ответить

В начале карьеры актер состоял в отношениях с коллегами по сериалам Татьяной Арнтгольц и Дарьей Поверенновой. В 2012 женился на актрисе Еленой Дудиной.

Рузиль Минекаев

Рузиль женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился еще в театральном училище, а затем учился в ГИТИСе.

Иван Янковский

Tarakanov Vadim/East News

Избранницей Ивана Янковского стала актриса Диана Пожарская.

Павел Прилучный

У Павла Прилучного был длительный брак с актрисой Агатой Муцениеце, но паре не удалось сохранить семью. Сейчас мужчина женат во второй раз — на актрисе Зепюр Брутян.

Риналь Мухаметов

Актер счастлив во втором браке с продюсером Сюзанной Акежевой.

Дмитрий Чеботарев



Дмитрий Чеботарев женат на актрисе Елизавете Климовой, с которой он познакомился на пробах кинофильма.

Тихон Жизневский

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Первой женой Тихона Жизневского стала актриса и модель Елена Жаворонкова. Сейчас актер женат на Ксении Бугайченской.

Егор Корешков

Актер встречался с коллегами Полиной Максимовой и Юлией Хлыниной. А женился в 2022 году на актрисе Дарье Авратинской.

Артем Ткаченко

Tarakanov Vadim/East News

После браков с актрисой Равшаной Курковой и с моделью Евгенией Храповицкой избранницей Артема Ткаченко стала актриса Екатерина Стеблина.

Никита Кукушкин

С 2016 года актер женат на актрисе Анне Назаровой.

Константин Крюков

В 2013 году актер женился во второй раз. Его избранницей стала пиар-менеджер Алина Алексеева.

Александр Петров

У актера были отношения с актрисами Ириной Старшенбаум и Стасей Милославской. Но женился он на девушке не из мира кино. Его избранницей стала Виктория Антонова, свадьба с которой состоялась в 2023 году.

Юрий Борисов

Tarakanov Vadim/East News

Юрий Борисов счастливо женат на актрисе Анне Шевчук.

А если вы считаете себя поклонником турецких сериалов, загляните в эту статью.

Фото на превью Tarakanov Vadim/East News