11 вещей во внешности женщин, которые не требуют исправления

Принято считать, что синяки и мешки под глазами — верные признаки усталости, плохого сна или проблем со здоровьем. Но часто они просто особенность внешности, с которой не справятся ни супердорогие кремы, ни салонные процедуры.

Не спешите скупать все корректоры в магазине. Ведь в последнее время затемненные веки и легкая припухлость под глазами — это вообще модно. В Азии, например, девушки специально подрисовывают себе складку нижнего века — этот прием называется «эгье-саль» (aegyo-sal) и считается милой деталью, подчеркивающей юность. Так что это не недостаток, а модный тренд! Возможно, ваши «изъяны» — это просто нераскрытый потенциал.