7 бьюти-традиций из прошлого, которые мы вряд ли сможем понять

Мы привыкли ухаживать за собой: покупаем кремы и маски, посещаем косметолога и вводим в режим дня бьюти-рутины, благо процедур красоты и косметических средств полным-полно. Но стандарты красоты и приспособления для ее сохранения в прошлом были совсем иными, и часто довольно экзотическими. Почитайте о том, какими способами женщины разных эпох добивались желаемых изменений во внешности во времена, когда никакой индустрии красоты и в помине не было.

Дарили остриженные ногти возлюбленным

В Древнем Китае длинные ногти считались признаком богатства и статуса. Женщины отращивали их такой длины, что не могли принять ванну, поесть и одеться без помощи многочисленных слуг. Лак для ногтей делали из пчелиного воска, яичного белка и натуральных красителей. С его помощью на ногтях рисовали замысловатые узоры с цветами, птицами и драконами. Чтобы защитить это богатство, китаянки носили чехлы для ногтей: из золота, серебра, бронзы или нефрита, инкрустированные драгоценными камнями, ажурные и богато украшенные. Китаянки даже дарили остриженные ногти мужчинам в знак своей любви, положив их в шелковый мешочек.

Красили волосы смесью из трав и дождевых червей

Древние римляне большое значение придавали прическам: то, как человек укладывал волосы, могло многое рассказать о его возрасте, статусе и профессии. В моде были сложные прически, демонстрирующие богатство владелицы и ее положение в обществе. «Естественные» волосы ассоциировались у римлян с неотесанными варварами. Римляне не собирались мириться с сединой и красили волосы с помощью смеси растений и измельченных дождевых червей, а также осветляли их с помощью голубиного помета.

Избавлялись от морщин касторовым маслом

Древние египтянки были озабочены сохранением красоты не меньше современных женщин. Они использовали мыльную пасту из глины и оливкового масла для очищения кожи и боролись с морщинами, нанося на лицо кунжутное и касторовое масло. Кстати, касторовое масло вовсе не ушло в прошлое. Недавно его похвалила Шарлиз Терон: она наносит его на кожу головы и на брови в качестве средства, которое делает волосы гуще.

Смазывали губы бальзамом из сала с майораном

Даже в мрачноватом Средневековье, женщины желали стать красивее и использовали для этого все доступные средства. Макияж считалось неприличным, хотя и допускался для женщин, перенесших болезнь, чтобы замаскировать ее следы. Небольшое количество косметики допускалось — чтобы муж не изменял, но нужно было следить за тем, чтобы не стать слишком привлекательной для других мужчин. Косметику женщины делали сами. До сих пор найти рецепты их изготовления — например, бальзам для смягчения губ и рук, который можно было сварить из сала с добавлением майорана.

Закапывали в глаза белладонну

Во времена Возрождения считались красивыми большие глаза с расширенными зрачками, поэтому женщины использовали экстракт ядовитого растения белладонны, который препятствовал их сужению. Видели они при этом, видимо, не особенно четко, да и капли эти могли привести к значительному ухудшению зрения.

Пудрили и раскрашивали колени

В 1920-х годах в США появились флэпперы: девушки, которые стремились показать свою смелость и независимость, в том числе с помощью одежды и косметики. Они протестовали против общественных норм, которые предписывали женщинам вести себя скромно и одеваться соответственно. Флэпперы носили чулки, приспустив их и открыв голые ноги. Они наносили румяна на колени, чтобы привлечь к ним еще больше внимания, а некоторые даже рисовали на них изображения: например, цветы или бабочек.

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