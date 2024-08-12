Почему-то вспомнила, как мне, тогда нервному подростку, подарили книжку по оригами со словами «Это занятие очень успокаивает». Книжка была разорвана в клочья через полчаса вместе со всеми попытками что-то собрать 😂 А тут человек сделал хотя бы как смог! Доделать, особенно когда видишь, что получается фиг пойми что, – великое искусство
15 человек, у которых ожидание и реальность настолько не совпали, что их шок был в шоке
Говорят, чтобы не разочаровываться, нужно просто не очаровываться заранее. Это касается людей, вещей, услуг. Но даже это не всегда помогает. Пользователи интернета поделились ситуациями, когда их ожидания вообще не оправдались. Теперь только со смехом и остается вспоминать.
«Вязать крючком легко» — говорили они
«Я была довольна своим парикмахером ровно до того момента, пока мне не сделали вот такую стрижку»
Пожалуй, эти мешочки для ручонок малышей сгодятся
Это игра "метание мешочков с фасолью". АДМЕ, могли бы понятнее озаглавить!
«Заказала игрушку в виде моей шиншиллы. А ведь мама предупреждала...»
- За деньги обидно, но это очень смешно. © whatsgoingonmam / Reddit
«Мы с сестричкой решили опробовать новый рецепт печенья, но что-то пошло не так»
«Попросила такие же ногти: под цвет моего загара и миндалевидной формы. И вот что начудили в салоне»
«Хорошо, что мне за него хоть деньги вернуть удосужились»
«Решила я, значит, свалять мышонка...»
«Заказали торт и вот что получили»
Если с таким декором не справились, то даже странно представить другие их торты.
Через 20 минут после нанесения солнцезащитного лосьона, на котором было написано, что с ним кожа не «жирнится»
Если я не ошибаюсь, это шиммер, а не жирный блеск. Я при приближении вижу там блёстки.
«Заказала травянчиков для внуков, но что-то выглядят они так себе, если честно»
«Я просила сделать мне рисунок, как шерсть у гепарда. Похоже надо было лучше объяснять мастеру, как это должно было выглядеть»
Мастер дальтоник, наверное. Или маникюр делали за ширмочкой? Сама мадам не видела, чё ей творят?
«Скульптура нашего кота из конструктора. Вот такое ожидание против реальности»
«Ожидала, что сына подстригут в парикмахерской, как на первом фото, но вот что из этого вышло. Когда я стригла его сама, получалось куда лучше»
Симпатичный пацан. Да, у мамы стрижка лучше получалась. Тем более, бесплатно. Но вмешалась бабушка, и мальчишку подстригли в парикмахерской.
«Цвета теней на упаковке и в реальности»
Цвета в реальности, очень даже, неплохие. Видимо, упаковочные коробки перепутали? Или от разных производителей?
Не всегда получается оставаться на позитиве, когда ожидания не бьются с реальностью. Но не стоит долго грустить, ведь жизнь такая штука, что сегодня что-то не получилось, а в следующий раз будет гораздо круче, чем ожидаешь.
Комментарии
Да, это всё смешные неприятности🤭Хорошая ироничная статья. Спасибо💕
Здесь нужна история про заказанный мною фонарь))
В общем, не раз показывала здесь свои игрушки. И вот к домовому мне нужен был атрибут - уменьшенная копия маслянного фонаря. Там, где заказывала раньше, уже такого не было. Нашла красивый. Дороже. Приезжает, значит, коробка. Большая. Ну, думаю, там, наверное, объединили посылки. Ан нет. Там был фонарь. Настоящий. Только масло налить и работать будет. Так и стоит у меня😁
Фото домового с правильным фонарем прилагаю. Эх, жаль не сохранилось то, где он "испачканный" был