15 человек, у которых ожидание и реальность настолько не совпали, что их шок был в шоке

Народное творчество
4 часа назад

Говорят, чтобы не разочаровываться, нужно просто не очаровываться заранее. Это касается людей, вещей, услуг. Но даже это не всегда помогает. Пользователи интернета поделились ситуациями, когда их ожидания вообще не оправдались. Теперь только со смехом и остается вспоминать.

«Вязать крючком легко» — говорили они

Ардна Скела
1 час назад

Почему-то вспомнила, как мне, тогда нервному подростку, подарили книжку по оригами со словами «Это занятие очень успокаивает». Книжка была разорвана в клочья через полчаса вместе со всеми попытками что-то собрать 😂 А тут человек сделал хотя бы как смог! Доделать, особенно когда видишь, что получается фиг пойми что, – великое искусство

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«Я была довольна своим парикмахером ровно до того момента, пока мне не сделали вот такую стрижку»

Пожалуй, эти мешочки для ручонок малышей сгодятся

«Заказала игрушку в виде моей шиншиллы. А ведь мама предупреждала...»

«Мы с сестричкой решили опробовать новый рецепт печенья, но что-то пошло не так»

«Попросила такие же ногти: под цвет моего загара и миндалевидной формы. И вот что начудили в салоне»

«Хорошо, что мне за него хоть деньги вернуть удосужились»

«Решила я, значит, свалять мышонка...»

«Заказали торт и вот что получили»

Через 20 минут после нанесения солнцезащитного лосьона, на котором было написано, что с ним кожа не «жирнится»

«Заказала травянчиков для внуков, но что-то выглядят они так себе, если честно»

«Я просила сделать мне рисунок, как шерсть у гепарда. Похоже надо было лучше объяснять мастеру, как это должно было выглядеть»

Светлана БМВ
2 часа назад

Мастер дальтоник, наверное. Или маникюр делали за ширмочкой? Сама мадам не видела, чё ей творят?

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«Скульптура нашего кота из конструктора. Вот такое ожидание против реальности»

«Ожидала, что сына подстригут в парикмахерской, как на первом фото, но вот что из этого вышло. Когда я стригла его сама, получалось куда лучше»

Светлана БМВ
2 часа назад

Симпатичный пацан. Да, у мамы стрижка лучше получалась. Тем более, бесплатно. Но вмешалась бабушка, и мальчишку подстригли в парикмахерской.

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«Цвета теней на упаковке и в реальности»

Светлана БМВ
2 часа назад

Цвета в реальности, очень даже, неплохие. Видимо, упаковочные коробки перепутали? Или от разных производителей?

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Не всегда получается оставаться на позитиве, когда ожидания не бьются с реальностью. Но не стоит долго грустить, ведь жизнь такая штука, что сегодня что-то не получилось, а в следующий раз будет гораздо круче, чем ожидаешь.

Фото на превью 1ithv / Reddit

Комментарии

Уведомления
B.Atayewa
3 часа назад

Не покупайте солнцезащитный крем , где написано " не жирнится " !

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B.Atayewa
3 часа назад

А где наш Евгений Молотов, давно не показывал свои новые изделия ?

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Олеся
3 часа назад

Здесь нужна история про заказанный мною фонарь))
В общем, не раз показывала здесь свои игрушки. И вот к домовому мне нужен был атрибут - уменьшенная копия маслянного фонаря. Там, где заказывала раньше, уже такого не было. Нашла красивый. Дороже. Приезжает, значит, коробка. Большая. Ну, думаю, там, наверное, объединили посылки. Ан нет. Там был фонарь. Настоящий. Только масло налить и работать будет. Так и стоит у меня😁
Фото домового с правильным фонарем прилагаю. Эх, жаль не сохранилось то, где он "испачканный" был

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