15 человек, у которых ожидание и реальность настолько не совпали, что их шок был в шоке

Говорят, чтобы не разочаровываться, нужно просто не очаровываться заранее. Это касается людей, вещей, услуг. Но даже это не всегда помогает. Пользователи интернета поделились ситуациями, когда их ожидания вообще не оправдались. Теперь только со смехом и остается вспоминать.

«Вязать крючком легко» — говорили они

© ggroverggiraffe / Reddit Ардна Скела 1 час назад Почему-то вспомнила, как мне, тогда нервному подростку, подарили книжку по оригами со словами «Это занятие очень успокаивает». Книжка была разорвана в клочья через полчаса вместе со всеми попытками что-то собрать 😂 А тут человек сделал хотя бы как смог! Доделать, особенно когда видишь, что получается фиг пойми что, – великое искусство - - Ответить

«Я была довольна своим парикмахером ровно до того момента, пока мне не сделали вот такую стрижку»

Пожалуй, эти мешочки для ручонок малышей сгодятся

«Заказала игрушку в виде моей шиншиллы. А ведь мама предупреждала...»

За деньги обидно, но это очень смешно. © whatsgoingonmam / Reddit

«Мы с сестричкой решили опробовать новый рецепт печенья, но что-то пошло не так»

«Попросила такие же ногти: под цвет моего загара и миндалевидной формы. И вот что начудили в салоне»

«Хорошо, что мне за него хоть деньги вернуть удосужились»

«Решила я, значит, свалять мышонка...»

«Заказали торт и вот что получили»

Через 20 минут после нанесения солнцезащитного лосьона, на котором было написано, что с ним кожа не «жирнится»

«Заказала травянчиков для внуков, но что-то выглядят они так себе, если честно»

«Я просила сделать мне рисунок, как шерсть у гепарда. Похоже надо было лучше объяснять мастеру, как это должно было выглядеть»

«Скульптура нашего кота из конструктора. Вот такое ожидание против реальности»

«Ожидала, что сына подстригут в парикмахерской, как на первом фото, но вот что из этого вышло. Когда я стригла его сама, получалось куда лучше»

«Цвета теней на упаковке и в реальности»