7 тревожных признаков того, что вы слишком хотите угодить другим людям в ущерб себе

На первый взгляд кажется, что быть отзывчивым, обходительным и охотно помогать другим — хорошо, ведь такие люди нравятся всем. А нравиться — приятно. Но есть разница между добротой и желанием угодить всем вокруг. Людей, стремящихся во что бы то ни стало заслужить чужое одобрение, пусть даже в ущерб себе и своим интересам, называют people pleaser, что можно перевести как «человек, угождающий другим». Если вы делаете что-то для кого-то не из-за искреннего желания помочь, а из-за страха, что вас осудят или отвергнут, — возможно, вам пригодится эта статья. В ней вы узнаете об основных чертах «угодника», о том, почему быть им не стоит и как избавиться от привычки так себя вести.

1. Вы слывете человеком, который «всегда поможет»

Все вокруг знают, что вы всегда выручите, а ваша помощь и уступки принимаются как должное? Возможно, вы из тех, кто привык быть палочкой-выручалочкой. Такое поведение называется социотропностью. «Социотропный» человек чрезвычайно озабочен тем, чтобы доставить другим удовольствие и заслужить их одобрение. В отличие от «автономных», то есть независимых, личностей, «социотропные» сильно зависят от окружающих, тяжело переживают их холодность и отвержение и делают все, чтобы этого не произошло. Их основной способ поддерживать отношения — угождать.

2. Вы боитесь отказать, чтобы «не испортить отношения»

Отсюда и неспособность сказать нет. И вы вновь принимаете седьмую родню на киселе со всеми их детьми в своей однушке, бесплатно помогаете другу с его проектом и носите на своем горбу вещи переезжающих знакомых. «Угоднику» легче согласиться на просьбу о помощи, даже если потом он будет сожалеть об этом. Казалось бы, в бескорыстной помощи нет ничего плохого, но при этом собственные дела и желания отодвигаются на второй план, а вы вынуждены терпеть неудобства и дискомфорт.

3. Вы не отстаиваете свои интересы

Потребность чувствовать себя важным и полезным свойственна всем. Но у «угодников» она приводит к тому, что их собственные потребности остаются в стороне. Например, вас в который раз попросили остаться после работы, чтобы закончить отчет. Вы согласились, а потом в очередной раз уговариваете себя, что у коллег семеро по лавкам и им нужно домой, а у вас только кот? Но ведь это чужие дети, а кот — ваш!

4. Вы подстраиваетесь под других людей

«Угодник» может быть тем еще хамелеоном: он меняет свое поведение в зависимости от того, кто его окружает, чтобы соответствовать их ожиданиям. Это приводит к тому, что он участвует в действиях, которые ему не нравятся и проводит время совсем не так, как ему хотелось бы: ест в гостях блюдо, которое терпеть не может (ведь хозяин старался, готовил!) или идет в кино на фильм нелюбимого жанра (но друзьям же нравится!).

5. Вы все время извиняетесь

Люди, привыкшие угождать, часто извиняются за то, в чем нет их вины, и за то, что они не могут контролировать. Например, за эмоциональные реакции других людей. Если кто-то недоволен или чувствует себя плохо, «угодник» может винить себя за это и думать, что проблема в нем, особенно когда речь идет о близких ему людях. Часто дело усугубляется тем, что и окружающие не прочь обвинить «угодника» в собственных проблемах, так как привыкли к тому, что он всегда на подхвате. Но не лучше ли позволить другим быть достаточно взрослыми, чтобы самим контролировать свою жизнь? Например, работая наравне с мужем, вы не обязаны по умолчанию готовить на всю семью первое, второе и компот. Кулинария — то, чему может научиться каждый.

6. Вы притворяетесь, что соглашаетесь с другими

«Угодник» избегает споров и зачастую в разговоре делает вид, что согласен с мнением собеседника, даже если это не так. Подстраивание под чужие ценности и установки называется конформностью. Ведя себя подобным образом, вы можете упустить возможность найти близких по духу людей, с которыми действительно согласны, и завязать с ними по-настоящему искренние отношения.

7. Вы скрываете свои истинные чувства и эмоции

Уверенность «угодника» и его ценность в собственных глазах зависит от того, как его видят другие, а для того, чтобы чувствовать себя хорошо, ему важно заслужить похвалу. Поэтому он зачастую скрывает собственные чувства и желания, чтобы казаться удобнее, успешнее и счастливее, чем он есть. Но разве это не заставляет чувствовать себя одиноким?

Почему возникает желание всем угодить

Неуверенность в себе, низкая самооценка и болезненный прошлый опыт приводят к тому, что человеку становится крайне важно быть «приятным во всех отношениях», чувствовать себя полезным и ценнным. Но чрезмерная трата на это собственных ресурсов и времени, наоборот, ведут к гневу, разочарованию, тревоге и отсутствию искренности в общении.

Как перестать быть «угодником»