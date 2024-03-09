7 тревожных признаков того, что вы слишком хотите угодить другим людям в ущерб себе
На первый взгляд кажется, что быть отзывчивым, обходительным и охотно помогать другим — хорошо, ведь такие люди нравятся всем. А нравиться — приятно. Но есть разница между добротой и желанием угодить всем вокруг. Людей, стремящихся во что бы то ни стало заслужить чужое одобрение, пусть даже в ущерб себе и своим интересам, называют people pleaser, что можно перевести как «человек, угождающий другим».
Если вы делаете что-то для кого-то не из-за искреннего желания помочь, а из-за страха, что вас осудят или отвергнут, — возможно, вам пригодится эта статья. В ней вы узнаете об основных чертах «угодника», о том, почему быть им не стоит и как избавиться от привычки так себя вести.
1. Вы слывете человеком, который «всегда поможет»
Все вокруг знают, что вы всегда выручите, а ваша помощь и уступки принимаются как должное? Возможно, вы из тех, кто привык быть палочкой-выручалочкой. Такое поведение называется социотропностью. «Социотропный» человек чрезвычайно озабочен тем, чтобы доставить другим удовольствие и заслужить их одобрение. В отличие от «автономных», то есть независимых, личностей, «социотропные» сильно зависят от окружающих, тяжело переживают их холодность и отвержение и делают все, чтобы этого не произошло. Их основной способ поддерживать отношения — угождать.
2. Вы боитесь отказать, чтобы «не испортить отношения»
Отсюда и неспособность сказать нет. И вы вновь принимаете седьмую родню на киселе со всеми их детьми в своей однушке, бесплатно помогаете другу с его проектом и носите на своем горбу вещи переезжающих знакомых. «Угоднику» легче согласиться на просьбу о помощи, даже если потом он будет сожалеть об этом. Казалось бы, в бескорыстной помощи нет ничего плохого, но при этом собственные дела и желания отодвигаются на второй план, а вы вынуждены терпеть неудобства и дискомфорт.
3. Вы не отстаиваете свои интересы
Потребность чувствовать себя важным и полезным свойственна всем. Но у «угодников» она приводит к тому, что их собственные потребности остаются в стороне. Например, вас в который раз попросили остаться после работы, чтобы закончить отчет. Вы согласились, а потом в очередной раз уговариваете себя, что у коллег семеро по лавкам и им нужно домой, а у вас только кот? Но ведь это чужие дети, а кот — ваш!
4. Вы подстраиваетесь под других людей
«Угодник» может быть тем еще хамелеоном: он меняет свое поведение в зависимости от того, кто его окружает, чтобы соответствовать их ожиданиям. Это приводит к тому, что он участвует в действиях, которые ему не нравятся и проводит время совсем не так, как ему хотелось бы: ест в гостях блюдо, которое терпеть не может (ведь хозяин старался, готовил!) или идет в кино на фильм нелюбимого жанра (но друзьям же нравится!).
5. Вы все время извиняетесь
Люди, привыкшие угождать, часто извиняются за то, в чем нет их вины, и за то, что они не могут контролировать. Например, за эмоциональные реакции других людей. Если кто-то недоволен или чувствует себя плохо, «угодник» может винить себя за это и думать, что проблема в нем, особенно когда речь идет о близких ему людях. Часто дело усугубляется тем, что и окружающие не прочь обвинить «угодника» в собственных проблемах, так как привыкли к тому, что он всегда на подхвате.
Но не лучше ли позволить другим быть достаточно взрослыми, чтобы самим контролировать свою жизнь? Например, работая наравне с мужем, вы не обязаны по умолчанию готовить на всю семью первое, второе и компот. Кулинария — то, чему может научиться каждый.
6. Вы притворяетесь, что соглашаетесь с другими
«Угодник» избегает споров и зачастую в разговоре делает вид, что согласен с мнением собеседника, даже если это не так. Подстраивание под чужие ценности и установки называется конформностью. Ведя себя подобным образом, вы можете упустить возможность найти близких по духу людей, с которыми действительно согласны, и завязать с ними по-настоящему искренние отношения.
7. Вы скрываете свои истинные чувства и эмоции
Уверенность «угодника» и его ценность в собственных глазах зависит от того, как его видят другие, а для того, чтобы чувствовать себя хорошо, ему важно заслужить похвалу. Поэтому он зачастую скрывает собственные чувства и желания, чтобы казаться удобнее, успешнее и счастливее, чем он есть. Но разве это не заставляет чувствовать себя одиноким?
Почему возникает желание всем угодить
Неуверенность в себе, низкая самооценка и болезненный прошлый опыт приводят к тому, что человеку становится крайне важно быть «приятным во всех отношениях», чувствовать себя полезным и ценнным. Но чрезмерная трата на это собственных ресурсов и времени, наоборот, ведут к гневу, разочарованию, тревоге и отсутствию искренности в общении.
Как перестать быть «угодником»
Изменить привычки в поведении совсем непросто. Но если поставить цель и двигаться к ней маленькими шагами, то все получится.
- Возьмите паузу, прежде чем согласиться на просьбу сделать что-то. Ответьте себе на вопросы: «Я правда хочу этого?», «Сколько времени это займет и есть ли у меня это время?», «Сложно ли будет мне это сделать?»
- Оцените, не хочет ли человек просто воспользоваться вашей щедростью, не манипулирует ли он вами. А сам он помогает, когда помощь нужна вам? Отношения должны быть взаимными. Не бывает так, что один человек только дает, а другой — только берет.
- Попробуйте отказывать в мелких просьбах или выражать свое мнение на не слишком значительную тему. Тренируйте свое «нет».
- Установите границы. Честно скажите, когда и за что вы готовы взяться, а за что — нет. Например, вы можете установить часы, в которые отвечаете на телефонные звонки, и освободить время для себя.
- Подумайте о собственных потребностях и желаниях. Что вам нужно? Чего вы хотите?
- Попробуйте провести «позитивный» разговор с самим собой. Напомните себе, что вы заслуживаете того, чтобы тратить время только на себя, заниматься тем, что приносит вам радость, и покупать вещи, о которых вы мечтаете.
- Если вы отказываете кому-то, не стоит оправдываться и извиняться. «Нет» — это законченное предложение. Не нужно выдумывать обстоятельства непреодолимой силы и объяснять, почему именно вы не можете что-то сделать. Отказ не делает вас ни плохим, ни эгоистичным.
- Не отказывайтесь от чужой помощи и заботы. На этом в том числе и строятся крепкие отношения с другими людьми.
- Помогайте лишь тогда, когда сами этого хотите. Доброта и щедрость — это здорово!
А вот еще несколько психологических статей, которые помогут сделать жизнь лучше и комфортнее:
Дайте мне этого Масика, он классный!