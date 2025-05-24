Эффект «дорогой женщины»: 3 вещи, которые придают образу шик

Смотрите, у первой модели видны очертания бюстгальтера и торчат «косточки», у второй — все идеально.

Ничто не удешевляет образ быстрее, чем видимые бретельки или некрасивый контур бюстгальтера под тонкой тканью.

Эксперты советуют носить бесшовный бюстгальтер без бретелек телесного цвета. А также посмотреть, какое нижнее белье у вас лучше всего подходит к тому или иному верху.