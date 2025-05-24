Эффект «дорогой женщины»: 3 вещи, которые придают образу шик
Что делает женщину по-настоящему стильной и элегантной? Это не всегда роскошные бренды. Настоящий шик — в деталях, которые создают образ уверенной, ухоженной и «дорогой» женщины. Рассказываем, как быть изысканной — без лишней траты средств.
Белье
Смотрите, у первой модели видны очертания бюстгальтера и торчат «косточки», у второй — все идеально.
Ничто не удешевляет образ быстрее, чем видимые бретельки или некрасивый контур бюстгальтера под тонкой тканью.
Эксперты советуют носить бесшовный бюстгальтер без бретелек телесного цвета. А также посмотреть, какое нижнее белье у вас лучше всего подходит к тому или иному верху.
Топ
Да оба в моде. Но правый действительно выглядит дороже. В левом портят впечатление мятые рукава.
Топ слева — устаревшая модель. В качестве базового верха и альтернативы простой майке, дизайнеры советуют носить топ на пуговицах без рукавов.
Он сделает образ элегантным и легким. Еще такой топ легко сочетать с брюками, шортами и юбкой миди.
Обувь
Дорогая обувь способна мгновенно придать изысканности образу, даже если на вас недорогая одежа.
Что носить летом? Откажитесь от туфель на шпильках, толстый и низкий каблук — ваш лучший друг.
Желтая и красная обувь накинет вам несколько очков элегантности и оживит наряд.
Соглашусь, особенно насчёт портного. После этой доработки радуешься старой вещи заново.
И еще 3 совета:
- Идеальная посадка. Отнесите вещи портному: благодаря нескольким строчкам они будут сидеть на вас идеально, и вы будете выглядеть очень изысканно.
- Солнцезащитные очки. Вы наберете дополнительные очки стиля с хорошей парой солнцезащитных очков. Даже самый простой ансамбль мгновенно станет модным.
- Ремень. Ремни способны обновить практически любой наряд, будь то джинсы и футболка или маленькое белое платье.
Вот что у нас есть еще: «7 приемов, которые помогут носить белое так, чтобы выглядеть на миллион».
Комментарии
Кто дизов накидал?) вроде всё по факту) а если серьёзно, дорого выглядит та девушка, которая себя уважает.