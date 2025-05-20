7 приемов, которые помогут носить белое так, чтобы выглядеть на миллион

Мода и стиль
2 часа назад

Летом многие выбирают белую одежду — хоть и непрактично, зато свежо. Белый моментально притягивает взгляды, а значит, важно выглядеть безупречно. Ловите простые и стильные идеи, как носить белое с уверенной легкостью.

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Дополнять образ контрастными аксессуарами

Разбавить белый образ можно аксессуарами контрастных цветов. Например, классно будут смотреться черный ремень или сумка.

А с ярко-зеленой сумкой белый наряд получится более интересным.

Миксовать фасоны и материалы

Этим лайфхаком можно воспользоваться, если решите одеться во все белое. Попробуйте сочетать максимально разные фактуры. Например, летнее вязаное платье с длинными кожаными сапогами.

Металлизированные аксессуары и обувь с любым белым ансамблем смотрятся великолепно.

Выберите платье-рубашку

Обратите внимание на струящиеся модели платьев-рубашек. Они вполне уместны в офисе.

Акцентировать внимание на верхней части образа

Чтобы образ заиграл, подберите необычный или даже провокационный верх. Подойдет топ с открытой спиной.

Сочетать с кожанкой

НибаньтиКрипто
16 часов назад

Кожанка с платьем и юбкой это тоже как все. Серьезно такие советы? Кто об этом не знает? Каждая вторая носит

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Белые джинсы шикарно дополнит кожаная куртка. Это идеальный вариант для прохладных деньков.

Кожанка роскошно сочетается и с джинсовой юбкой белого цвета. Подберите модель карамельного оттенка — и вы звезда.

Обратите внимание на вязаные вещи

С широкими джинсами можно создать очень эффектный образ. Просто сочетайте их с ярким вязаным топом.

Белая футболка с пайетками

Обычная белая футболка смотрится неплохо, но скучновато. И посмотрите, как преображается образ благодаря пайеткам!

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