7 приемов, которые помогут носить белое так, чтобы выглядеть на миллион
Летом многие выбирают белую одежду — хоть и непрактично, зато свежо. Белый моментально притягивает взгляды, а значит, важно выглядеть безупречно. Ловите простые и стильные идеи, как носить белое с уверенной легкостью.
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Дополнять образ контрастными аксессуарами
Разбавить белый образ можно аксессуарами контрастных цветов. Например, классно будут смотреться черный ремень или сумка.
А с ярко-зеленой сумкой белый наряд получится более интересным.
Миксовать фасоны и материалы
Не понимаю я, как можно носить летнее платье и сапоги. Ноги употеют
Этим лайфхаком можно воспользоваться, если решите одеться во все белое. Попробуйте сочетать максимально разные фактуры. Например, летнее вязаное платье с длинными кожаными сапогами.
Металлизированные аксессуары и обувь с любым белым ансамблем смотрятся великолепно.
Выберите платье-рубашку
Обратите внимание на струящиеся модели платьев-рубашек. Они вполне уместны в офисе.
Акцентировать внимание на верхней части образа
Чтобы образ заиграл, подберите необычный или даже провокационный верх. Подойдет топ с открытой спиной.
Сочетать с кожанкой
Кожанка с платьем и юбкой это тоже как все. Серьезно такие советы? Кто об этом не знает? Каждая вторая носит
Белые джинсы шикарно дополнит кожаная куртка. Это идеальный вариант для прохладных деньков.
Кожанка роскошно сочетается и с джинсовой юбкой белого цвета. Подберите модель карамельного оттенка — и вы звезда.
Обратите внимание на вязаные вещи
С широкими джинсами можно создать очень эффектный образ. Просто сочетайте их с ярким вязаным топом.
Белая футболка с пайетками
Обычная белая футболка смотрится неплохо, но скучновато. И посмотрите, как преображается образ благодаря пайеткам!