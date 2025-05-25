8 стильных секретов француженок, благодаря которым летом они выглядят как богини
При всей своей простоте образ француженки несет особый шарм. Даже в разгар летнего сезона эти красотки умудряются выглядеть как героини романтических фильмов. А ведь они часто выбирают те вещи, которые неприметны на витрине магазина. Мы решили выяснить, какие предметы гардероба помогают француженкам оставаться на высоте в летний сезон.
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1. Клетчатые купальники вместо ярких моделей
При выборе пляжной одежды француженки придерживаются романтичного стиля. Есть шанс, что о купальнике слишком броского цвета и фасона они вообще могут сказать «фи». Ведь многие носят черные слитные купальники или модели с принтом в клетку. Среди раздельных купальников выделяют бикини с треугольными чашечками.
2. Умеют сочетать одежду и аксессуары
Француженки считают, что недостаточно подобрать хорошую одежду, важно ее правильно сочетать с обувью и аксессуарами. Легкое платье местная женщина вряд ли наденет с высокими массивными кроссовками, скорее она выберет утонченные модели на плоской подошве или сандалии. А в руках у нее может быть не только кожаная сумка, но и плетеная корзинка, нейлоновый шопер или даже авоська.
3. Простая панама им милее роскошной шляпы
Соломенная шляпа выглядит женственно. Можно предположить, что именно этот головной убор француженки носят на отдыхе. Но в последнее время их все чаще можно встретить на пляжах в панамах. Такой аксессуар выглядит современно и освежает летний образ. А вот по поводу красотки в шляпе на французских улочках местные скажут: «Видно, что приезжая!»
4. Бант для романтичного образа
Особый французский шик летним нарядам можно придать с помощью аксессуаров. Например, повязав на волосы текстильный бант. Среди парижанок в этом году популярны и заколки такой формы: текстильные или металлические. Они отлично вписываются практически в любой гардероб.
5. Добавляют металлизированные акценты.
Местные женщины любят одеваться эффектно, но в то же время элегантно. Поэтому даже современный тренд на металлизированные материалы они воплощают с шармом: не носят много блестящих вещей одновременно, а надевают лишь одну. Например, серебряные брюки или золотую обувь.
6. Платье-комбинация — выбор на все случаи жизни
Утонченное черное платье-комбинация — визитная карточка парижанок. Стилисты уверены, что его можно надевать не только на вечерние мероприятия, но и при множестве других случаев. Современные модели таких платьев бывают не только на тонких бретельках, но и на широких лямках. Только ткань не должна слишком обтягивать фигуру — такие фасоны у французских женщин не в почете.
7. Надевают простые черные сандалии
8. Ценят комфорт, выбирая эспадрильи вместо каблуков
Истинные француженки не стремятся выглядеть нарядно в ущерб своему комфорту и любят эффектную, но при этом удобную обувь. И вместо того, чтобы носить туфли на каблуке, отдают предпочтение эспадрильям. Это не мешает им выглядеть привлекательно.
Француженки выделяются не яркими вещами, а своей естественной привлекательностью. Возможно, все дело в том, что они уверены, что будут выглядеть роскошно вне зависимости от того, что на них надето. И люди это чувствуют.