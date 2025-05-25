8 стильных секретов француженок, благодаря которым летом они выглядят как богини

Утонченное черное платье-комбинация — визитная карточка парижанок. Стилисты уверены, что его можно надевать не только на вечерние мероприятия, но и при множестве других случаев. Современные модели таких платьев бывают не только на тонких бретельках, но и на широких лямках. Только ткань не должна слишком обтягивать фигуру — такие фасоны у французских женщин не в почете.