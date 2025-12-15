Мальчики, никогда не думайте, что это вы сделали первый шаг! Ведь наверняка , девочка до этого, два часа пожирала вас глазами.
23 истории со встречи выпускников, от которых хочется и удивляться, и хохотать
Есть в жизни события, к которым готовишься, как к экзамену, но всегда идешь, как на праздник. Каждый из нас, кто решился пройти через встречу выпускников, знает: за такими моментами скрываются истории, достойные голливудского фильма. Здесь и внезапные признания в любви, и неловкие провалы, и грандиозные повороты судьбы.
Мы собрали 23 подлинных истории от читателей, которые вернулись в прошлое и принесли с собой незабываемые впечатления, заставляющие и ахнуть от удивления, и кататься по полу от смеха.
Готовы увидеть, как изменились ваши одноклассники, и вспомнить свою школьную любовь? Листайте, чтобы узнать, что на самом деле происходит за столами выпускников!
- Приехала в родную глушь по делам наследства. Заодно собрались с бывшими одноклассниками. Пришел туда и Владик — моя безответная любовь. Начал меня обхаживать: «А ты теперь богатенькая, да? Что делаешь вечером?» Видели бы вы его лицо, когда я сказала: «Ага, богатая. Но только не настолько, чтобы оплачивать твой внезапный интерес ко мне».
- У нас в школе все дети приносили на свой день рождения какие-то угощения: печенье, конфеты, газировку, соки. А была одна девочка, у которой мама работала кондитером, она часто угощала нас невероятными пирожными. Помню, как в пятом классе эта девочка принесла всем по кусочку медовика, в десятом был сказочно вкусный сметанник. А недавно у нас была встреча выпускников. Пять лет не виделись, все прошло весьма мило и в приятной атмосфере, а главной звездой вечера стал торт, который для нас всех испекла мама той самой девочки. © Палата № 6 / VK
- На встрече было всего 12 человек из класса. Я пришла туда в обычной одежде, а все — разодетые, накрашенные. По ходу беседы выяснилось, что у меня одной высокооплачиваемая работа, я одна участвую в благотворительных проектах, путешествую, единственная сама купила жилье. Выслушала кучу историй про разводы, прогоревшие бизнесы и долги. Весь вечер молчала, не хотела никого смущать. В конце оплатила общий счет и сказала, куда скинуть денег. Скинули примерно половину, но после услышанного и увиденного я и не обижаюсь. © Послушано / Ideer
- Мы в университетской группе когда-то писали себе «письма в будущее», чтобы открыть через 5 лет. Написали и придумали каждый сам себе, куда спрятать. В общем, на встрече выпускников очень смеялись со своих тогдашних амбиций, а больше всего ржали из-за письма нашего главного прогульщика Вани. Он при нас зашивал письмо в карман куртки. В письме было написано: «Сколько можно уже ходить в одной куртке?» Единственный человек, который не прогадал. © Палата № 6 / VK
- Пришел на встречу выпускников и, конечно, самым успешным оказался тот, кто в школе вообще не учился. Все сначала пытались показать, какие они крутые, рассказывали про свои «бизнесы», «должности» и прочее, но этот парень реально выбился в люди. У него своя сеть ресторанов, да такая известная, что даже рассказывать не надо — все и так слышали. К середине вечера народ начал осторожно намекать, что, может, у него есть вакансии. Он реально предложил работу каждому, да еще и с такой зарплатой, что я сам задумался, а не уволиться ли мне и не пойти к нему. © Палата № 6 / VK
- Мы 10 лет выпуска отмечали. Вечер подходит к концу, приносят счет. И началось: «Ой, как много, а я вообще не ела». Нас 4 парня было, девчонки начали давить — платите. Я кладу на стол деньги за себя и ухожу. Пацаны так же сделали. А утром оказалось, что в общем чате настоящая грызня из-за денег была. С тех пор не хожу на такие встречи. © Damskiyugodnic / Pikabu
- Мы с мужем учились в одном классе, в прошлом году было десять лет с выпуска и состоялась встреча выпускников. Самое интересное, что организовывал ее человек, которого не помнила ни я, ни муж, ни кто-либо из остальных одноклассников. Тем не менее, он арендовал зал в ресторане, оплатил все меню и добился того, что пришли практически все приглашенные. Уже на самом вечере мы вспомнили, кто это вообще такой. Оказалось, когда мы были в одиннадцатом классе, он учился в девятом, но всегда ошивался рядом с нами, потому что ему очень нравился наш класс. Этой встречей он как бы отплатил нам за то, что мы брали его в свою компанию и защищали его от всех. © Палата № 6 / VK
- В этом году было 20 лет с выпуска. Живу в другом городе — недалеко, час на машине. Поехала с превеликим удовольствием. Получила нереальный кайф, как в самой школе, так и в ресторане с одноклассниками, многих не видела с выпускного. Оторвались на 200%, навспоминались, наобнимались, нахохотались. Муж забирал часа в 2 ночи, а я всю дорогу ехала и улыбалась — как же здорово быть своим в коллективе, хотя с этими ребятами училась только в 10-11 классе. © Natali998760887 / Pikabu
- На встречу с одноклассниками по разным причинам не ходила 8-9 лет. И вот как-то совпали звезды, что пошла. Была в восторге — вспоминали приколы, кто кому нравился или не нравился, кто-то хвалился собой, не без этого. Сейчас у нас есть группа, где можно проконсультироваться у юриста, оформить страховку с большой скидкой, отвезти или привезти груз, получить нужные документы по-быстрому. Встречаемся периодически семьями, не все, конечно, но человек 10-15 от класса есть. © user4638130 / Pikabu
- На встрече одноклассников на 10 лет выпуска нас попросили рассказать, кто чем занимается. Ну я сказал, что закончил училище, работаю. Сажусь на место. Тут друг вскакивает и начинает всем рассказывать обо мне, что я штурман дальнего плавания, обошел полмира. Это так, но было все равно неловко. После этого я сказал, что неважно, кто кем стал по работе, важно, чтобы людьми оставались. © Ал / Dzen
- В школе я была закомплексованной девочкой. Но потом я кардинально изменилась. И недавно у нас была встреча выпускников. Спустя пару дней мне начал написывать одноклассник, приглашал меня посидеть в кафе. Привел он меня в какое-то сомнительное заведение, я промолчала, мало ли, может с деньгами сейчас трудности. Заказала себе салат, а он выбрал много разных блюд. Пока мы ждали заказ, начался какой-то допрос с пристрастием. Он начал меня расспрашивать, сколько я пластических операций сделала, откуда у меня на них деньги, кто подарил мне квартиру и все в таком духе. Когда я пыталась объяснить, что заработала своим трудом, он просто не верил в это. Когда принесли заказ я уже поняла, что нужно быстро съесть салат и уходить отсюда. Но бывший одноклассничек не унимался и уже напрашивался жить у меня, ведь он без работы и с долгами и жить негде, а я одна в двушке, несправедливо как-то. Начал настаивать, чтобы я оплатила весь счет и отвезла его на такси домой. Я была просто в шоке. Дожевала свой салат, оставила деньги только за свой заказ и ушла. Я уже думала, что все закончилось, как на следующий день мне написала одна из одноклассниц, мол, как я могла, заставила парня идти в дорогущий ресторан, хоть знала, что у него финансовые проблемы, так еще и заказала все самые дорогие блюда, а как только доела, просто ушла и бедняжке пришлось одалживать у всех деньги, чтобы оплатить этот огромный счет. Что-то объяснять и доказывать я не стала, просто вышла из общего чата, заблокировала всех и поняла, что нам точно не по пути. © Палата № 6 / VK
- Не ходила и не буду ходить. Пошла как-то подруга моя. Мы с ней в одном классе учились. Оказалось, что одноклассники видели у нее на странице мои фото. Меня в школе называли Марисабель, тогда шел сериал «Богатые тоже плачут». Я была похожа на одну из героинь. Так одноклассники, увидев мои фото, написали: «Марисабелька ничуть не изменилась». © olla18
- Муж попросил меня пойти с ним на встречу выпускников. Мне 24, ему 36. Первые пару минут у меня был ступор — вокруг взрослые тети и дяди. А потом к нам подскочила одноклассница мужа с мальчиком лет 10. Смотрит на нас и выдает: «Привет, Дима! Познакомься, это мой сын. А ты тоже дочку взял с собой?» Я подозревала, что выгляжу младше своего возраста, но чтобы прямо «дочка». © Палата № 6 / VK
- Вчера в ресторане за соседним столом была встреча выпускников спустя 40 лет. Так они тусили громче и веселее всех дней рождений рядом. Мы разговорились и эти ребята рассказали нам, что первые 20 лет они не встречались. Не было времени, заняты. А вот потом, когда им уже было по 37, они стали собираться каждый год. Как это классно! © gudkomarina
- У нас в школе объединили 2 класса, и мы как-то не сдружились. Но был прикол. 2005 год, нам по 35 лет. Звонит друг и одноклассник: «Приезжай, мы сегодня встречаемся». А я тогда жил далеко от центра, а школа как раз там была. Сначала подумал: «Да ну вас». Но что-то меня занесло в центр к родителям, да еще и на мотоцикле. Ладно, заехал в кафе, где народ собирался. Лето, жара, рваные джинсы, шлем и перчатки. Захожу, а там 3 девицы и 2 парня. Не успел зайти, как все уставились на мои рваные штаны. У меня тогда только один шлем и часы стоили, как крыло самолета. Ну и ладно. Посидел, поскучал и дальше поехал кататься. © scanc / Pikabu
- Позавчера у супруга прошла встреча выпускников. 40-летие отмечали. Они каждые 5 лет встречаются. Вчера весь день делились впечатлениями в чате одноклассников. Очень довольные. Через 40 лет некоторые узнали, кто в кого был влюблен. Вспомнили своих учителей, одноклассников, которых уже нет. Вечер прошел отлично, самые стойкие пошли встречать рассвет. Окунулись в школьные годы — они же все в душе такие же озорные мальчишки и девчонки. © kuttybayeva68
Да уж, встреча выпускников неизбежно заставляет нас и посмеяться над нелепостью прошлого, и с удивлением оценить свое место в настоящем. Самое ценное, что мы уносим с собой, — это понимание, что, несмотря на все перемены, общие воспоминания навсегда связывают нас.
