18 трогательных и юморных историй, которые случились на встрече выпускников

Даже не представляю, как можно не узнать кого-то из одноклассников. Нет, теоретически, конечно, понимаю, много лет прошло, повзрослели, полысели, заматерели и всё такое, просто мы с одноклассниками встречаемся каждый год. Только ковидный пропустили. Когда-то была выбрана и "закреплена" дата, даже обзванивать не надо никого - все знают, что в первую субботу такого-то месяца все приходят в точку Х. А если кто-то из уехавших заграницу приезжает, вот тогда снова трубим общий сбор. Помним, кто за какой партой сидел, кто что когда "отчебучил" и не важно, стал ты врачом или крутым бизнесменом, слесарем или учителем - нам весело вместе вспоминать школу и наши проделки. Единственное условие на таких встречах - без жён-мужей-детей, это наши воспоминания и наша встеча