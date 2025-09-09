18 трогательных и юморных историй, которые случились на встрече выпускников
Школьные и студенческие годы пролетают довольно быстро. И как же повезло тем, у кого сложились теплые отношения с бывшими одноклассниками и однокурсниками. Ведь теперь у них есть ежегодный повод собраться вместе, поделиться воспоминаниями, перемыть косточки преподавателям и заодно чуть-чуть пофлиртовать с теми, на кого во время учебы даже глаза поднять не решались.
- Встретились тут с одноклассниками. В ресторанчик решили сходить в выходные. Сказано — сделано, детей отправили к бабушкам, сами погнали отдыхать. Посидели, про школьные годы разговор зашел, потом кто-то фотки из архива расчехлил и вот одну решили повторить. Волосы покинули чат. © ddmatuhin / Pikabu
- Мой отец сходил на встречу в честь 30-летия выпуска. Там к нему подошла женщина, которую он не видел с момента окончания школы.
Она: «Привет! Помнишь меня?»
Он: «Привет! Как дела?»
Она: «Все хорошо. У нас есть дочь, ей 29 лет. Вот ее номер телефона, если хочешь, позвони ей». © isisis / Reddit
- Встреча выпускников. Первая красавица нашего класса и школы рассказывает: «Еду как-то в маршрутке. Вижу парня у выхода и аж слюни текут: красавчик, глаз не оторвать. Пытаюсь обратить его внимание на себя, но он безразличен. Эх! И тут он выходит на остановке, поворачивается лицом к автобусу, и я узнаю его. Знаете кто это был?» Продолжает рассказывать и выясняется, что она увидела самого несуразного паренька из нашего класса. В прошлом, конечно. Если что, это был я. © Подслушано / Ideer
- У нас есть компания из 6 человек, включая меня. 3 парня и 3 девушки. Двое, в том числе и я, уже переехали в другие города. И теперь мы встречаемся редко, раз-два в год. Нам весело вместе, мы чувствуем себя прекрасно и комфортно и можем говорить о чем угодно. На последнюю встречу дома у одной одноклассницы почти все пришли со своими детьми. 16 лет прошло, а мы все равно вместе. А остальные одноклассники нам не нужны.
Одни нам пишут, что такие встречи ничего не значат, якобы надо всем классом собираться. Другие напрашиваются, но мы их не берем. Одна девушка из нашей компашки выложила в соцсеть фотки со встречи, так ей в личку написала классная, что мы неблагодарные, раз смеем называть это встречей одноклассников. Это что за ерунда вообще?! © balda777 / Pikabu
"А остальные одноклассники нам не нужны.
Напрашиваются, но мы их не берем"
Так это действительно не встреча одноклассников в широком понимании этого слова. Не понимаю только, зачем напрашиваться или вообще как-то реагировать на встречи тех, кому лучше без тебя. Весело им своей компанией да и ладно.
- Собрались мы как-то с институтскими товарищами встретиться. Прихожу в кафе одним из первых, сажусь за столик. Рядом — только одногруппницы. Сильно изменились, никого не могу вспомнить, даже погрустнел. Потом смотрю — в дверь заглядывает знакомое лицо. А это моя сокурсница. Говорит: «А ты что тут? Наши в соседнем зале все собрались, тебя одного нет». © Jekaye / Pikabu
- В июле я ходила на пятилетие выпуска. Было несколько реально крутых моментов, но лучше всего я себя почувствовала когда бывшая «популярная девчонка» подошла ко мне поговорить. Я, честно говоря, в школе ни разу словом не перемолвилась с этой девицей, как и она со мной. Она сказала: «Я даже не знаю, зачем я сюда пришла. В школе меня все ненавидели. Я была такой стервой. Прости, пожалуйста». До сих пор не уверена, перед кем именно она извинялась, но я оценила ее поступок от имени всех моих собратьев-ботаников. © awyeedracomalfoy / Reddit
- Был по уши влюблен в одноклассницу. Незадолго до выпускного она заявила: «С меня хватит твоих глупых приколов!» И мы расстались. Спустя 5 лет одноклассники решают устроить встречу. Мы оба туда пришли. И тут я совершил самый «опрометчивый» поступок. Я просто позвал ее замуж прямо при всех. А она, шокировав наших одноклассников еще больше, взяла и согласилась.
Позже выяснилось, что она тоже меня любила. После школы она заводила и другие отношения, но они не длились долго, так как чувства ко мне все еще давали о себе знать, но написать она мне боялась — думала, что мне не нужна.
Теперь у нас все хорошо: мы почти сразу же поженились, потом купили совместную квартиру, уже завели двух прекрасных детей, отметили 10 лет брака, и с каждым днем любим друг друга все сильнее. Жалею только о тех пяти потерянных годах. Хотя, кто знает, может они были необходимы, чтобы сделать нас счастливыми. © Подслушано / Ideer
- История не моя, а моего отца. Он пошел на встречу, посвященную десятилетию выпуска, и взял с собой мою маму. В итоге его бывшие одноклассники весь вечер подходили именно к маме и заводили с ней разговоры, думая, что учились вместе с ней. Ей приходилось «знакомить» их с моим отцом. © lahaina1 / Reddit
- До того как пойти на 10-летие школьного выпуска, мы договорились с приятелями придумать себе самые чудные профессии для серьезного ответа на расспросы: «Чем занимаешься?» Победил тихоня Славик. Когда фоткались на чью-то цифровую «мыльницу», он грустно заявил, что из-за этих вот новых фотиков недавно потерял работу. Мол, он все эти годы вручную закрашивал черным цветом бумажные конверты, в которые заворачивалась фотобумага для старых пленочных фотоаппаратов, и которую теперь уже никто не покупает. Прикол был в том, что некоторые одноклассницы стали его реально жалеть и утешать, не ожидая от скромника такого подвоха. © Подслушано / Ideer
- Моей бабушке на днях исполнилось 70 лет. Она закончила школу в 1964 году, и совсем недавно у них была... встреча выпускников. Представляете, 50 лет со дня выпуска! Пришли 19 из 22 человек. Людям по 70 лет, а они собрались все вместе и поехали в гости к своей классной руководительнице, которой уже 96 лет! © Подслушано / Ideer
А у мамы 50 лет выпуска не собрались. Ковид, итить его мать...
- В школе толком не учился, занимался спортом, посещал только те предметы, которые считал нужными, и не обращал внимания на замечания учителей. Выгнали меня из девятого класса.
Прошло 20 лет, меня пригласили на 70-летие «любимой» школы. И вот неожиданность! Меня и еще четверых человек просят подняться как самых выдающихся выпускников за всю историю школы. Одноклассники ржут. У меня два высших образования, мастер спорта, почетный учитель, многодетный отец. © Подслушано / Ideer
- С одноклассниками интересно было бы встретиться, но это сложно — разбросало нас. На последней встрече пару лет назад из класса было человек 7, в ресторан поехали пятеро, плюс парочка из параллели. Нормально посидели, потрындели и разошлись по своим жизням. Естественно все разговоры «обязательно встретимся летом у меня на даче, все приглашены» так и остались болтовней, потому что если не общался с человеком 10 лет, то и не будешь. А с кем мне надо, я и так постоянно на связи. © Hilda 2.0 / ADME
- Вот я никогда не посещала подобные мероприятия — класс был разобщенный, ни с сокурсниками, ни с одноклассниками общения не поддерживаю. А моя мама до сих пор на встречи ходит. Это уже чуть ли не традиция: приезжаем в родной городок, я отвечаю за макияж и образ мамы в целом, отправляю ее на посиделки, а потом под утро встречаю счастливую маму и ее школьных ухажеров, завариваю крепкий кофе, а их веселье продолжается. Поют песни (один из самых верных маминых поклонников — талантливый аккордеонист) рассказывают байки, осыпают маму комплиментами, и они отнюдь не вымученные. Так тепло так радостно от этой атмосферы! Да за такие встречи и с другого конца света приехать несложно, даже если одноклассники не мои. Потому что отдыхаешь душой. © Tara / ADME
- В 2014 году мы с женой решили собрать всех на 10-летие выпуска. Создали в соцсети группу и оставили ее открытой, чтобы другие участники могли добавлять людей. Так вот, какой-то чувак добавился сам и начал создавать проблемы по любому поводу. Его вообще ничего не устраивало. Проблема была в том, что никто никогда не слышал об этом человеке. Нам уже начали писать другие одноклассники, мол, кто это вообще. Жена не выдержала и спросила его напрямую. Оказывается, этого парня выгнали из его школы незадолго до выпуска и оставшиеся 3 месяца он доучивался с нами. Когда мы наконец-то собрались на встречу выпускников, он появился первым, тихо сел в углу и через какое-то время ушел. Я до сих пор понятия не имею, кто это был. © Speechisanexperiment / Reddit
- Я вообще никого не могла вспомнить. Меня-то как раз все узнавали, потому что в школе я была той еще чудачкой. В общем, какие-то люди подходили ко мне и говорили: «Как же здорово, что ты пришла». А мне постоянно приходилось бегать к стене, где были развешаны увеличенные фотографии из выпускного альбома, чтобы понять, с кем я только что общалась. © scienceforbid / Reddit
- На школьные встречи ходить желания не возникало. На институтскую ездил, когда 10-летие выпуска отмечали. Разумеется это был парад понтов. Наверное, другого сценария не придумано. Веселый момент был только один — напугали зава нашей кафедры, когда ввалились к нему в кабинет толпой. Не знаю, что он подумал, но взбледнул заметно. Правда, от цветов и конфет не отказался. © SirVasian / Pikabu
- В школе одноклассницы любили меня щекотать, потому что им нравилось то, как я тихо смеюсь от этих действий. Со временем стал солидным дядечкой, которого никому не приходит в голову проверить «на прочность» щекоткой. Детские ощущения подзабылись. До встречи выпускников, на которой две бывших подружки решили «тряхнуть стариной», я был уверен, что больше не боюсь щекотки. Я даже не засмеялся, как в детстве, а сложился пополам и завизжал! Окружающие были в восторге. © Подслушано / Ideer
- У нас двадцатилетие школьного выпуска было в 2002 году. Я в круговерти повседневной как-то подзабыл о дате, но приехала одноклассница и начала с претензий: «Как ты мог забыть? Ты и в школе вечно все забывал — ручку, тетрадку. Короче, чтобы приглашения всем на принтере красиво распечатал, адреса всех нашел, всем разослал, и вообще — вся организация на тебе!»
И свалила в закат. Хорошо, что жена у меня тоже бывшая одноклассница. Пришел домой, поделился новой проблемой. Говорю, давай искать наших. В итоге собралось менее половины дружного когда-то класса. Но как же мы оттянулись! Уехали на природу, купались, орали песни у костра под гитару и без, танцевали возле и всяко еще дурачились. Единственной, кто пытался омрачить атмосферу и прочитать какие-то назидательные стихи, была та одноклассница из первых строк моего рассказала, вся такая правильная и серьезная.
Приехав домой, стали провожать друг друга и опять песни петь. Провожали то одного, то вторую, то третью — и так гуляли до самого рассвета. На следующий день собрались вновь и тут уже завалились в заведение с хорошим джаз-бэндом. А как выложили фотки в соцсетях, сразу понеслось от тех, кто не приехал, мол, вы недостаточно настойчиво приглашали. Говорили, что могли бы прервать ремонт, перенести поездку на курорт, отложить покупку породистой собачонки... А надо ли было быть более настойчивыми? © Pubertatnichek / Pikabu
Интересно, а у вас есть похожие истории со встреч выпускников? Спорим, что минимум одна-две байки в запасе точно окажутся. Будет здорово, если вы поделитесь ими в комментариях к этой статье.
У нас на следующий год 30 лет будет с окончания школы... капец время летит
Самое яркое воспоминание с таких встреч - были "по знакомству" в кафе у дяди одноклассника, выставили такой счёт, что ещё чьи-то мужья доплачивали.
Даже не представляю, как можно не узнать кого-то из одноклассников. Нет, теоретически, конечно, понимаю, много лет прошло, повзрослели, полысели, заматерели и всё такое, просто мы с одноклассниками встречаемся каждый год. Только ковидный пропустили. Когда-то была выбрана и "закреплена" дата, даже обзванивать не надо никого - все знают, что в первую субботу такого-то месяца все приходят в точку Х. А если кто-то из уехавших заграницу приезжает, вот тогда снова трубим общий сбор. Помним, кто за какой партой сидел, кто что когда "отчебучил" и не важно, стал ты врачом или крутым бизнесменом, слесарем или учителем - нам весело вместе вспоминать школу и наши проделки. Единственное условие на таких встречах - без жён-мужей-детей, это наши воспоминания и наша встеча
через 10 лет встречались, было весело. в этом году было 40 лет как. половина класса уже в полях вечной охоты...