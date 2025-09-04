19 человек, которые оказались в нужное время в нужном месте и стали свидетелями настоящего чуда

Лет 10 назад я жила в другом рай оне, ехать на работу надо было минут 40, и я возила с собой маленький МП3 плеер, со скачанными любимыми треками.

Состав - очень эклектический, от хитов конца 70-х до песен на иврите, которые я оценила уже в начале нулевых.

Потом я переехала, плеер благополучно помер, но всю музыку с него муж перекинул на флешку. И где-то она лежала почти 8 лет 😉

А вчера мы ее нашли, из недр бездонного шкафа с техникой достали компактную колонку - и я смогла заново услышать любимые мелодии, про часть которых успела забыть, и было так прикольно вспомнить, что же это)