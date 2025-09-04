На выставке бабочек. Не помню, как бабочка называется. Здесь она пьет сироп. Ей расправляют хоботок иголкой, сама без цветка не может
19 человек, которые оказались в нужное время в нужном месте и стали свидетелями настоящего чуда
Оказывается, чудеса происходят не только в сказках. Бывает, что казавшиеся неразрешимыми проблемы вдруг исчезают буквально на ровном месте. А иногда в роли волшебника выступает совершенно незнакомый человек, бескорыстно совершивший добрый поступок, или даже бабочка, которая просто сидит на плече и вдохновляет делать уроки.
- Однажды холодной осенью к нам залетела бабочка павлиний глаз. С виду она была старенькой — летала мало, а правое крылышко было затерто. Так и поселился у нас Сиропчик. Я кормила его сахарным сиропом из кукольной посуды и каждый день наблюдала настоящее чудо — бабочка сидела у меня на столе и крошечным хоботком пила сироп. А по вечерам он сидел у меня на плече, когда я делала уроки. Так он пробыл со мной около трех недель. Жаль, что бабочки живут не особо долго. © Подслушано / Ideer
- У подруги было плохое настроение. Ну я и заманила ее погулять. Настраиваю ее, говорю: «Сегодня с тобой произойдут сказочные вещи! Просто расслабься и понаблюдай». И прямо после этой фразы ей в руки падает огромный букет. Поднимаем головы, а там на трехметровом заборе сидит мальчик, и кричит подруге: «Это я маме нарвал сирени! Подождите! Сейчас и вам скину». Вот такое чудо чудесное.
- Пришла из магазина. Гляжу — лифт не работает. Ну супер! У меня коляска с ребенком и продуктами, как толкать ее на 12-й этаж — ума не приложу. А тут еще в подъезд непонятный тип вошел: помятый, в грязной одежде. Чудо пришло, откуда не ждали. Ко мне подкатил этот самый типок. Очень вежливо поздоровался со мной, спросил, на какой мне этаж надо. У меня выхода не было: муж на работе, дома все равно никого. Ответила ему. И он без лишних разговоров поднял мою коляску по лестнице до 12 этажа. Потом так же вежливо попрощался и ушел вниз. Уж не знаю, что у него случилось и почему он так выглядел, но за такой рыцарский поступок до сих благодарю этого случайного знакомого. © romantik_istorii
- Мы с моей тогдашней девушкой отдыхали в палатке на пляже. На следующий день мы сняли палатку, вернулись к машине и обнаружили, что у нас нет ключей от нее. Если что, это было авто моей девушки. Я вернулся и начал наугад и без особой надежды копаться в песке вокруг кемпинга, думая, что ни за что не найду ее ключи. И вдруг моя нога наткнулась на какую-то связку. Я наклонился и поднял... свои ключи. А я даже не знал, что взял их с собой в палатку. Вот был бы мне сюрприз по возращению домой! Кстати, ее ключи я тоже нашел, только чуть позже. © shimmerer / Reddit
- Я тщетно пытался найти банкомат, чтобы снять 20 долларов. Уже начал расстраиваться. И тут смотрю под ноги, а там прямо на тротуаре валяется 20-долларовая купюра. © Technicolor_Reindeer / Reddit
- Очень торопилась к бровисту. Обычно возле того здания на парковке никогда нет мест. Я еду и говорю вслух: «Дорогие ангелы, организуйте, мне пожалуйста, парковку». Подъезжаю: мест нет, и тут мне машет мужик-уборщик в ярком жилете. Подъезжаю, а он прямо перед моей машиной вместе с коллегами разбивает лед лопатой, освобождая место. Выхожу из машины, говорю: «Спасибо большое». А он мне: «Мы твои ангелы!» И смотрят на меня вшестером, вокруг мир будто замер. Я чуть в обморок не упала. © assel__aliyeva
- Гуляла с беременной собакой, возвращаемся домой, заходим в лифт, вместе с нами заходит соседка. Едем, и вдруг лифт останавливается. Начинаем нажимать кнопки, пытаемся открыть двери — ничего не получается. Еле дозвонились до диспетчера, та говорит, что лифтер уже едет. Стоим, ждем, и тут я замечаю, что у моей собаки начинаются схватки. Сердце в пятки ушло, понимаю, что сейчас начнутся роды, а я застряла в лифте без всего, что может понадобиться! Начинаю умолять, чтобы лифтер скорее приехал, но толку ноль. В голове паника, а у меня с собой только дезинфицирующее средство, которое я как раз купила к предстоящим родам. И тут соседка выдает: «Не переживайте, разберемся! Я хирург». А потом открывает сумку, а там полный набор: перчатки, пеленки, какие-то инструменты. И вот мы прямо в лифте принимаем роды. Честно, никогда не думала, что окажусь в такой ситуации, но все прошло отлично, щенки родились здоровыми, мама-собака справилась на ура. К моменту, когда нас наконец вытащили, у нас уже было четверо новорожденных. А потом, когда один из них подрос, соседка его себе забрала. Теперь у нее не просто щенок, а маленькое чудо из того самого лифта. © Мамдаринка / VK
- Когда я учился в 8 классе, моя семья переехала из одного района в другой. Для меня это означало новую школу, новых друзей — все новое. Мой отец заказал ручки с моим именем и номером телефона. Он думал, что его сын будет раздавать блестящие фиолетовые ручки, чтобы подружиться с другими ребятами. Ну я и раздарил их направо и налево — ко второму дню у меня уже не осталось ни одной. Прошло 15 лет. Сейчас я живу в Лос-Анджелесе. Останавливаюсь на заправке, иду в туалет и вдруг неожиданно вижу фиолетовую ручку на полу. Двигаю ее ногой, и конечно же, оказывается, что это одна из тех смешных ручек. Вот мое имя и старый номер телефона. Да ладно! © EdithWhartons*** / Reddit
- Я увидел симпатичную девушку моего возраста в ресторанчике быстрого питания. Подошел, поздоровался с ней и вышел оттуда. По чистой случайности мы с ней случайно пересеклись в следующие выходные. Вот тут нам удалось пообщаться. Оказалось, мы оба устроились на одну и ту же большую фабрику. Она трудилась днем, я — ночью. Мы работали в разных зданиях. Потом меня перевели на дневную работу, еще через какое-то время я оказался в корпусе, где работала она. Через какое-то время меня перевели на место рядом с этой девушкой. Теперь мы ежедневно проводили по 8 часов, сидя друг напротив друга. В общем, мы уже давно женаты. © Apprehensive-Care20z / Reddit
- Спешу рассказать вам о небольшом чуде, произошедшем со мной около недели назад.
Я коллекционирую почтовые марки. Написала несколько постов об этом и хотела продолжать дальше, но меня одолела лень. Тем более, что посты мои людей заинтересовали не сильно.
Но некоторое время назад мне пришло СМС с незнакомого номера. Мужчина написал, что хочет пристроить в хорошие руки альбомы с марками, поскольку утилизировать их ему жалко, а сам он ими не интересуется. Он увидел мои посты и как-то нашел мой номер телефона.
Через неделю я стала счастливым обладателем здоровенной коробки, наполненной кляссерами. Еще не очень осознавая, что на меня свалилось, я залезла на мягкий диванчик, обложилась альбомами и обалдела. Да так, что забыла поспать в тот день. Марки были в идеальнейшем состоянии, будто вчера вышли из станка. Все альбомы прямо кричали о том, как скрупулезно и аккуратно собиралась коллекция. Сказать, что я в восторге от такого подарка — ничего не сказать. Пусть в жизни каждого из вас случаются чудеса! © Kinash*** / Pikabu
- Моя подруга напрямую общается со Вселенной, иначе это не объяснить. Она очень злилась на свою коллегу, которая постоянно много болтала и неприлично мало работала. И моя подруга однажды написала мне в сердцах: «Лучше бы вместо этой девушки на работу взяли кота». И что вы думаете? Девушка через несколько дней сбегает работать в другую фирму, а шеф моей подруги притащил из дома кота и сказал, что теперь он будет жить в офисе. © kreyser_a
- Лет десять назад мне нужно было подготовить дочь к школе, но денег не хватало. Я сидела на даче ночью и переживала, как достать нужную сумму. Чтобы успокоиться, решила разобрать вещи, которые нам отдали на даче для донашивания. Среди них оказалась юбка, а в ее кармане лежали массивный золотой браслет и два кольца. Все это случилось в одну грустную бессонную ночь. Никто из членов семьи не помнил, кому принадлежали эти вещи и кто их отдал. Это было похоже на настоящее чудо! © Мамдаринка / VK
- Ездили с женой в большой торговый центр вечером. На следующий день я был на работе. Звонит жена и простит посмотреть в машине перчатку. Посмотрел, нет ее. Решил съездить в обед к ТЦ. Приехал на стоянку, где вчера парковал машину. Прошелся по стоянке, заглядывая под автомобили. Перчатки нет, вероятность найти была небольшая. Потом подумал: «Вот я нашел чужую перчатку. Что бы я сделал? Да на дерево бы повесил!» Поднимаю глаза, а на дереве висит перчатка. Фото прилагаю. © Aplos / Pikabu
У меня как-то было похожее с перчаткой)) Несколько лет назад я потеряла по дороге с работы перчатку. Хорошую причём. Проходит неделя, иду я с работы, вижу - лежит на дороге очень знакомая перчатка. У меня мелькнула было догадка, но я решила забрать перчатку домой и удостовериться. Догадка полностью подтвердилась - это была потерянная перчатка))) Как я не могла увидеть перчатку всю неделю - совсем непонятно)) Хотя той дорогой ходила ежедневно)
- Продавала я старый телефон. Скинула все фотки, удалила приложения. Выставила на сайт, через пару дней парень купил. Через неделю приходит сообщение от него. Пишет: «Спасибо. Вы изменили мою жизнь». Я аж испугалась, что я там забыла? Оказалось, что в памяти телефона каким-то чудом осталось одно видео. Я снимала его пару лет назад, просто говорила на камеру сама для себя. Говорила, что даже если все плохо, нужно держаться. Что когда-нибудь станет легче. Этот парень говорит, что нашел видео случайно, хотел удалить, но досмотрел до конца. А потом пересмотрел. И в самый тяжелый момент оно ему помогло. И сказал: «Я не знаю, что у вас случилось в тот день. Но спасибо, что вы это записали. Я просил знак свыше, и думаю, что это был он». © Мамдаринка / VK
- Еду домой уставший после двух работ. Забегаю в магазин у дома, набираю хлеб, молоко и всякое такое. На кассе рассчитался, загрузился и побрел домой. Темно, дождь идет. Подхожу к светофору, а сзади кричат: «Мужчина, мужчина!» Оборачиваюсь, а там бежит парень, догоняет меня и сует в руки шоколадку: «Вы забыли». Поблагодарил я его сердечно, и так стало приятно на душе, не поленился человек — метров 30 под дождем пробежал, меня догнал и вручил шоколад. Спасибо всем добрым людям! © AR7.1N73LL1G3NC3 / Pikabu
- Привез осенью деду из командировки банку жареных кедровых орехов. Дед по весне их посеял в землю, подержав в холодильнике неделю. В свои 84 года он забыл, что орехи жареные. Короче, два взошли. © pravdorub21 / Pikabu
Это настоящее чудо с проросшими жареными кедровыми орехами. Раньше очень любила кедровые орехи, покупала даже кедровые шишки, но не знала, что кедровые орехи жарят - ела их сырыми.
- Несколько лет назад мама купила мне маленькую свинку из розового кварца. Я поставила ее на книжную полку. Однажды она упала, и у нее отломилась лапка. Я нигде не могла ее найти, поэтому просто поставила свинку так, чтобы ее было не видно. Но мне все равно было грустно. Прошло примерно два года. Через несколько месяцев после переезда в новую квартиру я полезла в холодильник и услышала, как что-то твердое упало на пол позади меня. Когда я подняла его, это оказался крошечный кусочек розового кварца. Думаю: «Это вообще что такое?» А потом меня осенило. Приложила его к свинке, и он идеально подошел — это реально была ее потерянная лапка. Я приклеила ее обратно суперклеем, и теперь она как новенькая. © punkpoppenguin / Reddit
- Сегодня пошел на тренировку, ключи положил в карман куртки. Возле дома обнаружил, что карман пустой. Долго вспоминал, где бы мог обронить. В итоге вспомнил, что в одном из дворов присел чтобы поправить шнурок. Вернулся туда уже затемно. С фонарем искал, но безуспешно. Вдруг вспомнил, что сам иногда потерянные вещи клал на забор или куда повыше. Решил обследовать ближайшее дерево, где поправлял шнурок, а там на ветке на уровне глаз висели мои ключи. Спасибо вам добрые люди! © code2003 / Pikabu
- Когда-то давно была в лагере, нам там включали разные песни. Одна мне сильно понравилась, но я не знала, как ее найти. Спустя два года скачивала наугад песни из интернета. И вот включаю эту подборку и просто кричу от радости — с первых нот я узнала ее. Это было настоящее чудо! И только теперь, спустя уже 8 лет, как ее впервые услышала, я поймала себя на том, что понимаю каждое слово. Песня, оказывается, звучит на моем любимом испанском языке, который я начала учить намного позже. И поется там, что все мы связаны музыкой. Боже мой, ведь это настоящая песня моей души! © Подслушано / Ideer
Бонус: когда сосед работает волшебником
- Ходил в магазин. На лавочке сидели три маленьких девочки. Одна из них рассказывала, что у нее кот на самом деле не простой, а волшебный. Потому что он когда приходит домой с прогулки, сам стучит в дверь или звонит в звонок. А как простой кот может достать до звонка? Следовательно, он волшебный. А подружки этой девочки смотрели на нее широко открытыми глазами и говорили, как ей повезло.
А я улыбнулся. Каждый день, спускаясь или поднимаясь по лестнице, на 3 этаже я встречаю рыжего кота, который сидит перед дверью. И чтобы ему не ждать, стучусь в дверь или звоню в звонок и иду дальше. © zfbubusik / Pikabu
Кажется, эти люди — настоящие счастливчики. Не каждый же день выпадает возможность попасть в такую удивительную и трогательную историю. Интересно, а вам приходилось сталкиваться с подобными чудесами? Поделитесь своими историями в комментариях к этой статье.
Лет 10 назад я жила в другом рай оне, ехать на работу надо было минут 40, и я возила с собой маленький МП3 плеер, со скачанными любимыми треками.
Состав - очень эклектический, от хитов конца 70-х до песен на иврите, которые я оценила уже в начале нулевых.
Потом я переехала, плеер благополучно помер, но всю музыку с него муж перекинул на флешку. И где-то она лежала почти 8 лет 😉
А вчера мы ее нашли, из недр бездонного шкафа с техникой достали компактную колонку - и я смогла заново услышать любимые мелодии, про часть которых успела забыть, и было так прикольно вспомнить, что же это)