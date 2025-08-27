14 привычных вещей, которые раньше выглядели так странно, что вы их сразу и не опознаете

От разнообразия купальников в магазинах нынче разбегаются глаза: хочешь — закрытый, хочешь — малюсенький на веревочках. А много столетий тому назад купаться практически в чем мать родила было нормой. Но с конца 17 века в обиход вошли купальные костюмы. В первую очередь — для дам. Одеяние точно не было похоже даже на самый закрытый купальник современности. Скорее, это было что-то вроде мантии с длинными рукавами из фильмов о волшебниках. Мужчины купались в панталонах и жилетах. Существовал даже банный дресс-код, по которому посещать купальные места можно было только в костюмах.

Купальные платья обязательно были длиною по щиколотку, а шили их из фланели или шерсти. Чтобы подол не поднимался в воде, его утяжеляли: нарушение рамок приличия не допускалось. Насколько это одеяние было удобным в мокром виде — мы можем только догадываться, но на первый взгляд брассом в нем не поплаваешь. Лишь в начале 20 века женский купальник стал отдаленно напоминать привычный нам фасон.