14 привычных вещей, которые раньше выглядели так странно, что вы их сразу и не опознаете
Фен, зубная щетка, пульт от телевизора — мы настолько привыкли к этим вещам, что даже особо не обращаем внимания на них. А ведь раньше многие из них выглядели совершенно по-другому, и кое-какие даже входили в число предметов роскоши. Например, носки. Оказывается, их носили еще в Древнем Египте, и полагались они в основном обеспеченным людям.
Стиральная машинка
В 1850-х годах изобретатель Николас Беннетт придумал «моечную мельницу», внутри которой белье можно было крутить, избавляя его от грязи и пятен. Со временем стирать стало еще легче — в производство вышла электрическая стиральная машина Miele со встроенным отжимным катком для сушки белья. Выглядела она как большущий бак, в котором бултыхалась одежда. Выстиранные вещи полагалось вручную прокручивать через валики, выжимая лишнюю воду.
Холодильник
Первым холодильником, который поступил в широкую продажу, был агрегат General Electric «Monitor-Top». Он вышел на рынок в 1927 году. Круглая штука на его вершине — это декоративное кольцо, внутри которого скрывается компрессорный блок. Кстати, этот прибор не отличался особой безопасностью — в качестве хладагента в нем изначально использовались едкие и токсичные вещества. Благо, что уже довольно скоро на смену им пришел привычный фреон.
Дозатор мыла
Первые дозаторы для мыла появились еще в начале 19 века. В первую очередь они использовались в больницах и очень часто засорялись из-за густоты мыльного раствора. В 1865 году наконец было запатентовано жидкое мыло и дозаторы рассредоточились по коммерческим организациям. Например, в парикмахерских начала 20 века были специальные штуковины, которые взбивали мыло в пену и выдавали порционно. Механизм был очень прост: внутри была щетка, которая приводилась в действие при помощи рукоятки снаружи. Для бритья пену можно было подогреть: очень удобно для цирюльников.
Туалетная бумага
В середине 19 века вдруг прозвучал слоган: «Величайшая необходимость века! Лечебная бумага Гейетти для туалета». Да-да, привычную нам туалетную бумагу изначально рекламировали как лечебную. Ее выпускали и в виде рулонов, и в плоских упаковках с отдельными листочками. Интересно, что в в 1960-х годах этот продукт производила даже компания Nokia.
Фен
Самый первый сидячий фен состоял из колпака, который шлангом подсоединялся к обогревателю — звучит так себе, если честно. Примерно с 1920 года в продажу поступили ручные фены. Сложности в использовании все равно были. Например, весил этот агрегат почти килограмм. Если вы думаете, что это мало, то подержите над головой пачку сахара и помните: мощность была маленькой, так что сушка волос занимала уйму времени. Но при этом фены довольно часто перегревались. Любопытно, что устройство электрического фена особо не изменилось: все инженерные усилия были направлены разве что на усиление мощности. Плюс для большей легкости вместо металлического корпуса появился пластиковый.
Купальник
От разнообразия купальников в магазинах нынче разбегаются глаза: хочешь — закрытый, хочешь — малюсенький на веревочках. А много столетий тому назад купаться практически в чем мать родила было нормой. Но с конца 17 века в обиход вошли купальные костюмы. В первую очередь — для дам. Одеяние точно не было похоже даже на самый закрытый купальник современности. Скорее, это было что-то вроде мантии с длинными рукавами из фильмов о волшебниках. Мужчины купались в панталонах и жилетах. Существовал даже банный дресс-код, по которому посещать купальные места можно было только в костюмах.
Купальные платья обязательно были длиною по щиколотку, а шили их из фланели или шерсти. Чтобы подол не поднимался в воде, его утяжеляли: нарушение рамок приличия не допускалось. Насколько это одеяние было удобным в мокром виде — мы можем только догадываться, но на первый взгляд брассом в нем не поплаваешь. Лишь в начале 20 века женский купальник стал отдаленно напоминать привычный нам фасон.
Средства женской гигиены
Любопытно, что столь популярные сейчас менструальные чаши возникли еще до появления одноразовых прокладок и тампонов — в 19 веке. Правда, изготавливались они не из современного медицинского силикона, а из алюминия или твердой резины. Откровенно говоря, звучит так себе. Примерно в то же время появились специальные резиновые панталоны и эластичные пояса, к которым можно были прикрепить прокладку. В конце столетия средства гигиены начали продавать. Однако так как долгое время тема была под запретом, чаще всего любые новинки ожидал коммерческий провал. Даже долгожданные первые одноразовые прокладки из хлопка и марли не имели успеха именно из-за отсутствия рекламы.
Спасательный жилет
Со спасательными жилетами мы сталкиваемся не так часто, но точно знаем, как они выглядят. Первые спасательные жилеты, не считая надутых шкур животных, изготавливались из твердой пробки. Конечно, испытывали разные материалы: и конский волос, и баобабы, и камыши. Но все они быстро намокали. В начале 20 века твердую и не совсем удобную пробку заменили на водонепроницаемые мешочки, внутри которых находился пористый растительный материал — капок: его использовали при изготовлении подушек и мягких игрушек. Уже во второй половине века этот хлопковый материал заменили на синтетическую пену: жилет был сконструирован таким образом, чтобы спасателям было значительно проще вытаскивать на себе людей, упавших в воду.
Тостер
Жареный хлеб — довольно известное и популярное блюдо. И когда в 1905 году Альберт Марш создал никель-хромовый композит, который легко трансформировался в проволоку и обладал низкой электропроводностью, уже через пару месяцев это изобретение стало основой первых тостеров. Поначалу хлеб поджаривался только с одной стороны, поэтому ломтики приходилось переворачивать. Такую роскошь, как тостер, могли себе позволить лишь рестораны. И немудрено: электричество тогда было дорогое. В то время компании часто использовали два тарифа на свет: для освещения и для других целей. Многие хитрецы в электроприборах с небольшим потреблением, в том числе и в тостерах, переделывали вилки под лампочки.
Зубные щетки
О зубах люди заботились с древних времен. Возможно, услуги стоматолога тогда уже были не из дешевых. По мнению историков, одним из первых прототипов зубной щетки были так называемые «жевательные палочки» — ветки с растрепанными кончиками. Первая щетка со щетиной появилась в Китае, откуда и перекочевала в западные страны. Правда, европейцы посчитали свиную щетину, которую использовали китайцы, слишком грубой и заменили ее на конский волос. В начале 20 века в продаже можно было найти резиновые щетки, которые надевались на палец.
Пульт для телевизора
В наше время пульты есть для всего: телевизоры, музыкальные центры и игрушки для котов — всем можно руководить дистанционно. Да что пульты — многое управляется прямо с телефонов. Но помните времена, когда главным пультом для дедушки были вы в 5-летнем возрасте? «Переключи на третий канал», «поправь антенну», «сделай радио погромче».
А ведь первые беспроводные дистанционные пульты для телевизоров были изобретены уже в середине 20 века. Правда, напоминали скорее современные фены для волос. Они могли включать и выключать питание, переключать каналы и выключать звук. А пульты, которые подключались к телевизору с помощью длинного провода, существовали еще раньше.
Туалет
Несмотря на то, что горшки и тому подобные приспособления использовались несколько столетий назад, смывные туалеты все же существовали еще до нашей эры. В одном только Древнем Риме насчитывалось 144 общественных туалета. Вы не поверите, но посещение этого заведения было целым ритуалом: там встречались с друзьями и обменивались сплетнями. А вместо туалетной бумаги использовали многоразовую губку на палке, которая после просто ополаскивалась и возвращалась на место.
В 19 веке туалет маскировали под комод — он представлял собой деревянный ящик, в котором скрыт унитаз. Такое приспособление можно даже увидеть в музее Шерлока Холмса в Лондоне. Кстати, распространение туалетов со смывом в Великобритании тормозилось отсутствием нормальной канализационной системы. Как правило, все утилизировалось в выгребные ямы, которые периодически чистили. Но это было не эстетично и не гигиенично, поэтому во второй половине 19 века правительство приняло решение о строительстве канализации.
Смартфоны
История мобильного начинается в 1908 году, когда был выдан первый патент на беспроводной телефон. Через несколько лет такими устройствами пользовались таксисты и службы скорой помощи. Конечно, это скорее были рации, чем привычные нам мобильники. Массовое производство первых мобильных телефонов началось в 1973 году. Весил такой телефон чуть больше килограмма.
А вот первые смартфоны появились в 1994-м. Экран такого телефона был около 4,5 дюймов, операционная система позволяла устанавливать дополнительные программы, а некоторые модели имели модем для отправки факсов и электронной почты. В маленький дамский клатч такой телефон вряд ли бы поместился.
Носки
Только не падайте со стула, но носки действительно были другими. И да, их носили в Древнем Египте. С учетом специфики обуви, тамошние носочки имели разделение: выглядит мило и в сандалиях удобно. Как утверждают специалисты, изготовлены они в технике чулочной глади из шерсти. В общем, бабушки египтян тоже вязали носочки. Также в древние времена носки часто изготавливали из шкур животных, шелка и хлопка. Процесс был трудоемким, так что носки были привилегией богатых.
Ничего себе! Мы даже не представляли, что самые обычные вещи раньше выглядели так непривычно. Чего стоит один только тостер. Кажется, его старая версия больше похожа на какой-то прибор для опытов в лаборатории, а не удобное устройство для поджаривания хлеба.
