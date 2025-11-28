20+ человек рассказали, как впервые почувствовали себя взрослыми на первую зарплату

Маломерки - это проблема.

На выпускной присмотрела себе туфли. Но пока раскачивалась с покупкой, остался только один размер, 35,5.

У меня 36. Ладно, думаю, на один раз можно потерпеть, тем более там открытая пятка, регулировка ремешком. Как ни странно, выдержала почти весь вечер (каблуки это не моё). Потом надевала еще пару раз.

Когда решила распродать свой гардероб, эти туфли были одной из трёх вещей, которые ушли влёт буквально за 3 дня. Девушка, их покупавшая, носила 35 размер, и жаловалась, что обуваться приходится в детских отделах.

У дочки сейчас переходный период между детским и взрослым отделами, как раз 35 размер - даде при нынешнем обилии моделей и магазинов сложно подобрать то, что по душе...