20+ человек рассказали, как впервые почувствовали себя взрослыми на первую зарплату
Первая зарплата — это не просто цифры на счете. Это маленький ритуал взросления, после которого каждая потраченная копейка начинает иметь значение. Одни тратят деньги на гаджеты и модные вещи, другие — на ерунду, которая вызывает улыбку даже спустя годы. Мы собрали истории о том, как люди получили свои первые деньги и что с ними сделали: от ультрамодных джинсов до подарков родителям.
- Первую зарплату помню как вчера. Устроился через знакомого в техническую поддержку, хорошо владел английским. Выплатили 600 евро — сразу купил новый холодильник домой и плиту в рассрочку, а потом со второй — стиральную машину и новый стол, все в дом. Какой же был кайф выкидывать старый хлам и потом приходить в новое! © TheRealAmethyst / Pikabu
- На первую крупную зарплату я купила туфли Christian Louboutin. Носила их от силы пару раз — самые неудобные каблуки на свете. Это был один из немногих случаев, когда я действительно пожалела о покупке. © operachick209 / Reddit
- На первые деньги я купила себе классный новый кошелек — серый, из кожзаменителя, толстый и с кучей кармашков. А потом поняла, что мне в него вообще нечего положить. Это было где-то в середине 80-х. © HealthyLuck / Reddit
- Я свою первую зарплату получила в 16 лет, подрабатывала фасовщицей летом у маминого знакомого. Я купила себе ультрамодные джинсы, и не на рынке, как обычно, а в модном бутике, и модный фиолетовый топик с разноцветными пуговками на спине. Это был лучший день в моей жизни. © AnechKa0610 / Pikabu
- Когда получил свою первую зарплату, по дороге домой купил много разного хлеба. Все время думал: «Дорогая судьба, сделай так, чтобы я всегда зарабатывал достаточно и моя работа приносила стабильный и хороший доход». Хотя первая зарплата была смешно маленькой, едва хватало на поездки и обеды. А теперь, спустя много лет, я начальник отдела с зарплатой выше среднего. Работал для этого много и упорно. До сих пор вспоминаю тот вечер и свои мысли, полные надежды на будущее. © Подслушано / Ideer
- Еще во время учебы устроилась работать в институтскую канцелярию на доставку и сортировку почты. Между бухгалтерией и канцелярией все время ходили женщины, торговали импортными вещами. И с одной из первых зарплат мне достались модные короткие красные сапожки с утеплителем. Их уж просто не знали, кому пристроить, так как это был 35 размер. © Руконожка Ай-Ай / ADME
- Первую ЗП заработал в школе. Гуляли с друзьями, видим яму с водой, в которую накидали камней. Подходит мужик, предлагает убрать мусор за деньги. Мы и не подумали, что взрослый может обмануть. Вычистили, оглянулись, а мужика нет. Ждем, тут он подходит и заявляет, что вручает каждому заработанное. Какой же счастливый я тогда бежал домой! © PROFFP65 / Pikabu
- На первые деньги я купил CD-диск группы Nirvana. Домой летел счастливый! Иду, прижимаю диск к груди. Замечаю, что встречные люди мне улыбаются! А когда пришел домой, увидел, что у меня ширинка расстегнута и оттуда край рубашки торчит. © Burmistrovdesign / Pikabu
- На этой неделе мой сын получил свою самую первую зарплату за подработку после школы, и когда я спросила, на что он собирается ее потратить, он сказал, что хочет сводить младшую сестру в кино. Как мать, я горда за него! © LaaSirena / Reddit
- Я купил себе компьютер, о котором мечтал еще подростком. Он был далеко не лучший, со слабым железом, но тогда тянул игры нормально. Помню, как у меня слезы навернулись, когда я впервые запустил свою любимую игру, которая не зависала и не вылетала. © DM_Me_Anything_NSFW / Reddit
- Первая зарплата как первая любовь — ее запоминаешь навсегда. Мне было 15 лет, папа на лето устроил меня на склад, в компанию, где сам работал в офисе, маркировщицей: собирала заказы, обклеивала, складывала в коробку как тетрис, скотчевала и подписывала заказ. Не могу сказать, что это супер классно, но зарплата здорово компенсировала отсутствие летних гулянок, да и после работы я успевала на пару часов увидеться с друзьями. На самые первые деньги купила себе Sony Ericsson Walkman, тонкий такой, он тогда только вышел вроде. Дальше покупала шмотки, всякую ерунду себе и подарки родителям. В итоге мне так понравилось зарабатывать собственные деньги, что еще два следующих лета я работала на том же складе и радовала себя всем, что нужно подростку. © Unknown author / Pikabu
- Я купил все, что нужно для домашней птички. Больше всего на свете хотел этого. Первым делом взял клетку. Следующие зарплаты ушли на жердочки, игрушки, корм и все остальное. На последнюю зарплату купил попугая-индиго. Скоро ему исполнится семь лет, и теперь у него есть еще два друга. © bicciestboi / Reddit
- На первые деньги я купил нержавеющую кастрюлю на 5 литров для тушения. Это было почти 30 лет назад. Сегодня приготовил в ней огромную порцию чили. Сколько же всего я в ней уже готовил — обожаю эту кастрюлю! © ReditMcGogg / Reddit
- 1988 год — это было не совсем моя первая зарплата, а первая часть студенческого гранта, который тогда давали вместо кредитов. Его хватало на оплату комнаты в общежитии, еду, счета — и все.
Я потратила £80 на черные лаковые ботфорты на шпильке и быстро пожалела, так как остаток семестра жила на овсянке. Зато 20 лет спустя я все еще носила эти ботинки. © RealKoolKitty / Reddit
- Мне было 12 лет. Первые деньги получила за сбор ягод на подсобном хозяйстве. Потратила их на джинсы Levi’s, купальник и пачку жвачек Turbo на вокзале. @stylekey78
- На первую зарплату я купила на рынке китайский кассетный плеер с маленькими поролоновыми наушниками Panasonik. А на вторую — джинсы. Мне было 13 лет, работала в экологическом отряде. @spa.domurasheck
- Первую зарплату получил в 2009 году. Потратил все на PlayStation 3 и пару игр к ней. Изначально даже не особо интересовался такой приставкой — она была слишком дорогой. Но за пару дней до получения денег понял, что теперь могу ее себе позволить, и засел выбирать, какие игры купить. Взял консоль на следующий день после зарплаты и целый день играл в нее, поражаясь графике.
Кстати, думал, что мама осудит мою покупку, но она была рада, что я позволил себе такой большой подарок. © rdxc1a2t / Reddit
- 2007 год, сразу после выпускного в школе пошел на заправку, работал все лето заправщиком. С первой зарплаты купил подержанный смартфон Nokia. До сих пор умею отличать бензин по запаху. Помню еще, как однажды залил в автобус полный бак соляры вместо 80 бензина. © aantipov / Pikabu
- Я работал кассиром. Половину первой зарплаты потратил на дорогущее кольцо с опалом для девушки. Мне было 18 лет, голова еще не варила. Но мы до сих пор вместе, уже 7 лет, так что ни о чем не жалею. © Donald******Scrotum / Reddit
- Моя первая работа — мойщик автомобилей. Моя первая зарплата — потрачена полностью на видеомагнитофон, чудо того времени. © brazo.largo / Pikabu
- Работал лет с 13 летом, но это все же были подработки. В 16 лет после практики остался мясником в отеле, уже официально. Почти всю зарплату разменял на однодолларовые купюры, каждую скрутил трубочкой, перевязал резиночкой, сложил в коробку и запаковал как подарок. Подарил родителям со словами: «Дарю вам коробку зелени». Они были удивлены. © Chad.Canalla / Pikabu
- Помню, что купила подгузники, салфетки, нетбук и подушку. Тогда еще не понимала, что это мои деньги, и тратить их могу так, как захочу, поэтому спрашивала у родителей разрешения потратить собственные деньги. © AwkwardSara / Reddit
- Будучи школьницей, решилась на тайную подработку. Работа давалась тяжело, но цель того стоила. Наконец-то, получила свою первую зарплату. Тогда мы с мамой были в ссоре, и я решила красиво отомстить. Взяла и купила себе черную футболку, черные джинсы и каблуки, так как в нашем доме был строжайший запрет на все черное. Зашла домой в новой одежде. Мама чуть не упала в обморок от увиденного.
Первая зарплата — маленькая победа и большой урок одновременно. Если вам понравились эти истории, советуем почитать и эту подборку забавных, трогательных и удивительных воспоминаний о первых заработках.
Комментарии
я не помню на что ушла первая зарплата, вообще. дядька егерь пристроил нас с кузеном на лето в пожарную команду при лесхозе . нам было 12 лет. смотрящим на вышку в лесу. для взрослого зарплата маленькая, для подростка самое то . из всех гаджетов-рация и бинокль. заметил дым, сообщаешь дежурному. книжки читала. загорала , можно представить себя героем приключенческой книжки, капитаном выглядывающим новую землю или еще кем нибудь. а вот день получки помню, тебя по имени отчеству и на вы вызывают в ведомости расписаться.
Первая ЗП - 300 баксов, чтоб вы понимали - средняя по стране такая была. Сотку поменяла, две отложила. Ничего не покупала, зато с подружками завалились живьём в "Планету суши", откуда раньше только доставку заказывали по ооооочень большим праздникам.
За год при таком режиме (треть на жизнь, 2 трети на накопления) удалось собрать половину на свадьбу (вторая половина была из накоплений жениха). Ну а потом как-то так и сложилось, что часть обязательно в копилку.