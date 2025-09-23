19 женщин, которые нашли свой цветотип и не узнали себя в зеркале

Найти свой стиль бывает непросто, особенно когда дело касается палитры цветов. Иногда оказывается, что любимые цвета не очень подходят нам по типу внешности. В таком случае многие обращаются к цветотипированию — методике, основанной на анализе природных данных для определения наиболее подходящих цветов в одежде, макияже и прическе. Но что если научный подход переворачивает привычные представления о себе? Мы собрали поразительные фото реальных женщин, которые доверились профессионалам, и в итоге с удивлением не узнали себя в зеркале.

«Мой цветотип определен!»

Вот это да! Я бы никогда не подумала, смотришься шикарно! © Caverjen / Reddit

«Сходила к профессионалу и результат налицо»

«Я недавно сделала анализ на цветотип. К моему удивлению, я — „Осень“, хотя всю жизнь носила холодные оттенки»

«Раньше я всегда красила волосы в черный цвет, и меня часто спрашивали: „Ты чего такая уставшая?“ Теперь я чувствую себя гораздо нежнее и женственнее»

«Разница просто колоссальная. Мне очень нравится, как мои темные волосы подчеркивают оттенок кожи и цвет глаз»

«До и после того, как узнала, что мой цветотип — „Лето“»

«Результат после консультации по цветотипу»

Вот это да! Теперь ты выглядишь как голливудская звезда! © Ok_Peanut_5685 / Reddit

«До и после определения моего цветотипа. Мой тип — „Осень“. Эти фотографии сделаны с разницей в 40 минут. Чувствую себя куда здоровее»

Невероятно! Вы будто светитесь изнутри. © ashsantiago2 / Reddit

«Несколько лет считала, что мой цветотип — „Осень“. Оказалось, что на самом деле — это „Зима“. Разница огромна»

«Я считала, что у меня теплый тон кожи, и долгое время была блондинкой. Узнав свой цветотип, я стала брюнеткой и чувствую себя шикарно»

«Мое „до“ и „после“ цветоанализа»

«Теперь я выгляжу гораздо здоровее и гармоничнее. Люди замечают прежде всего мое лицо, а не одежду. Поверьте, оно того стоит»

«До и после того, как прошла консультацию по определению цветотипа»

«Я всегда считала, что у меня теплый цвет лица. Но оказалось, что я — „Зима“. Все еще в шоке от результата»

«Выгляжу теперь как другой человек»

«Много лет считала, что я обладательница холодного типа, но потом мой мир перевернулся. Я узнала, что мой цветотип — „Весна“»

«Трансформация моего макияжа — до и после того, как узнала свой цветотип»

Выглядишь невероятно, не могу оторвать взгляд от твоих глаз! © Weird_Pair_7313 / Reddit

«Раньше я тяготела к теплым коричневым тонам и помаде кирпичного цвета, но больше никаких теплых оттенков»



«Наконец-то я это приняла. Хоть я и люблю блонд, он не отвечает мне взаимностью»

«Я изменила прическу и макияж после того, как мой цветотип определили как „Весна“. Раньше я считала что это „Зима“»