15 доказательств того, что всего одна деталь преображает внешность со звуком «вжух»

Народное творчество
1 час назад

Девушкам из этой подборки достаточно было всего лишь одного изменения, которое полностью преобразило их внешний вид. Кто-то лишь слегка подкорректировал брови, а кому-то и делать-то ничего не пришлось — просто дали волю своим природным кудряшкам.

«Махнула на все рукой, сказала „к черту“ и сбрила эти кончики бровей»

«Узнала, что мой цветотип — яркая зима. Пару лет назад я красилась в рыжий, но, кажется, теперь я сменила имидж»

«Перекрасила свои светлые волосы обратно в темно-каштановые. Думаю, это было правильное решение»

«Начала использовать кудрявый метод. Вот мои волосы в первый день»

«Сегодня ходила в салон, попросила сделать мне стрижку шегги и отрезать длинную челку. Потрясающий результат!»

O_о
14 минут назад

Ну не знаааааю... На первом такая аутентичная барышня, ей бы тяжёоооооленький такой низкий пучок.
А сейчас лицо старомодное, как с картины, а причёска новомодная. И такие шикарные брови спрятала.

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«Мои волосы до и после посещения салона»

«Как мне лучше: брюнеткой или блондинкой?»

Катерина
38 минут назад

Да тут не надо было услышать ответ, тут надо было, чтоб посмотрели) А мне и так, и так нравится, но в темном варианте больше индивидуальности

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«Мне сказали, что из-за тоналки я выгляжу старше. Поменяла ее, и образ стал намного мягче»

«Многие годы я считала, что у меня теплый цветотип. Потом я узнала, что я „яркая зима“ и сменила свой образ. Довольна результатом»

«Я всего лишь перестала ковыряться под ногтями из-за наращивания. Обалдела от такого результата!»

O_о
10 минут назад

Слева очень аккуратный маникюр... Справа какая-то жесть

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«Кажется, рыжий цвет мне идет. Хотя оба варианта выглядят классно»

«Итак, я отрезала челку. Не ошиблась ли я с новым образом?»

«Очень довольна результатом»

Олена
21 минута назад

До первого мытья головы. А дальше...пепел пойдет в зелёный, а концы опять распушаться.

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«Изменила свои брови, и теперь моя жизнь никогда не станет прежней»

amandapereiradesouza
1 час назад

Это США или Британия? Два фото жесть жестяная. Деве руки за спиной связать года на два, чтобы перестала фигню с лицом творить

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«Сегодня я решилась кардинально поменять цвет волос»

Еще мы узнали, какие окрашивания уже вышли из моды и какими можно их заменить. А также нашли идеи маникюра, которые привлекут внимание к любым рукам.

Фото на превью psychdarling / Reddit

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