15 доказательств того, что всего одна деталь преображает внешность со звуком «вжух»
Девушкам из этой подборки достаточно было всего лишь одного изменения, которое полностью преобразило их внешний вид. Кто-то лишь слегка подкорректировал брови, а кому-то и делать-то ничего не пришлось — просто дали волю своим природным кудряшкам.
«Махнула на все рукой, сказала „к черту“ и сбрила эти кончики бровей»
«Узнала, что мой цветотип — яркая зима. Пару лет назад я красилась в рыжий, но, кажется, теперь я сменила имидж»
«Перекрасила свои светлые волосы обратно в темно-каштановые. Думаю, это было правильное решение»
Было бы хорошо брови проредить и усы сбрить, а не вот это вот всё
«Начала использовать кудрявый метод. Вот мои волосы в первый день»
«Сегодня ходила в салон, попросила сделать мне стрижку шегги и отрезать длинную челку. Потрясающий результат!»
Ну не знаааааю... На первом такая аутентичная барышня, ей бы тяжёоооооленький такой низкий пучок.
А сейчас лицо старомодное, как с картины, а причёска новомодная. И такие шикарные брови спрятала.
«Мои волосы до и после посещения салона»
«Как мне лучше: брюнеткой или блондинкой?»
Да тут не надо было услышать ответ, тут надо было, чтоб посмотрели) А мне и так, и так нравится, но в темном варианте больше индивидуальности
«Мне сказали, что из-за тоналки я выгляжу старше. Поменяла ее, и образ стал намного мягче»
- Было 35, а стало 25. © SpaceTortoise / Reddit
«Многие годы я считала, что у меня теплый цветотип. Потом я узнала, что я „яркая зима“ и сменила свой образ. Довольна результатом»
«Я всего лишь перестала ковыряться под ногтями из-за наращивания. Обалдела от такого результата!»
«Кажется, рыжий цвет мне идет. Хотя оба варианта выглядят классно»
Нет, не идёт. И другой тоже нет. И вообще пора перестать красить лицо жёлтым.
«Итак, я отрезала челку. Не ошиблась ли я с новым образом?»
«Очень довольна результатом»
До первого мытья головы. А дальше...пепел пойдет в зелёный, а концы опять распушаться.
«Изменила свои брови, и теперь моя жизнь никогда не станет прежней»
Это США или Британия? Два фото жесть жестяная. Деве руки за спиной связать года на два, чтобы перестала фигню с лицом творить
«Сегодня я решилась кардинально поменять цвет волос»
Еще мы узнали, какие окрашивания уже вышли из моды и какими можно их заменить. А также нашли идеи маникюра, которые привлекут внимание к любым рукам.