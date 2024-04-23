15 доказательств того, что всего одна деталь преображает внешность со звуком «вжух»

Девушкам из этой подборки достаточно было всего лишь одного изменения, которое полностью преобразило их внешний вид. Кто-то лишь слегка подкорректировал брови, а кому-то и делать-то ничего не пришлось — просто дали волю своим природным кудряшкам.

«Махнула на все рукой, сказала „к черту“ и сбрила эти кончики бровей»

«Узнала, что мой цветотип — яркая зима. Пару лет назад я красилась в рыжий, но, кажется, теперь я сменила имидж»

«Перекрасила свои светлые волосы обратно в темно-каштановые. Думаю, это было правильное решение»

«Начала использовать кудрявый метод. Вот мои волосы в первый день»

«Сегодня ходила в салон, попросила сделать мне стрижку шегги и отрезать длинную челку. Потрясающий результат!»

© FerretBusinessQueen / Reddit O_о 14 минут назад Ну не знаааааю... На первом такая аутентичная барышня, ей бы тяжёоооооленький такой низкий пучок.

А сейчас лицо старомодное, как с картины, а причёска новомодная. И такие шикарные брови спрятала. - - Ответить

«Мои волосы до и после посещения салона»

«Как мне лучше: брюнеткой или блондинкой?»

© AgustinaGala / Reddit Катерина 38 минут назад Да тут не надо было услышать ответ, тут надо было, чтоб посмотрели) А мне и так, и так нравится, но в темном варианте больше индивидуальности - - Ответить

«Мне сказали, что из-за тоналки я выгляжу старше. Поменяла ее, и образ стал намного мягче»

Было 35, а стало 25. © SpaceTortoise / Reddit

«Многие годы я считала, что у меня теплый цветотип. Потом я узнала, что я „яркая зима“ и сменила свой образ. Довольна результатом»

«Я всего лишь перестала ковыряться под ногтями из-за наращивания. Обалдела от такого результата!»

«Кажется, рыжий цвет мне идет. Хотя оба варианта выглядят классно»

«Итак, я отрезала челку. Не ошиблась ли я с новым образом?»

«Очень довольна результатом»

«Изменила свои брови, и теперь моя жизнь никогда не станет прежней»

© StudderingStan / Reddit amandapereiradesouza 1 час назад Это США или Британия? Два фото жесть жестяная. Деве руки за спиной связать года на два, чтобы перестала фигню с лицом творить - - Ответить

«Сегодня я решилась кардинально поменять цвет волос»