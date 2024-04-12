11 идей маникюра, который привлечет внимание к вашим рукам, как колбаска котиков

Всем нам порой хочется выглядеть свежо и стильно, обновить образ, сделать его модным, не влезая в особые затраты. Один из вариантов быстрого бюджетного преображения — трендовый маникюр. А в бонусе мы покажем несколько дизайнов ногтей, которые стилисты объявили безнадежно устаревшими.

Белоснежный маникюр

Vorchun 57 минут назад У кого-то снег так же радужно переливается? - - Ответить

Тренд конца 2000-х — белоснежный маникюр — снова на коне. Новой волне популярности он во многом обязан Селене Гомес и ее мастеру Тому Бачику. Фото ухоженных ногтей с молочно-белым лаком, покрытым тонким слоем акриловой пудры, дающим легкий, едва заметный блеск, запало в душу многим. И вот уже модели на подиуме щеголяют белым маникюром, а модницы ищут идеальный оттенок и сочетают этот цвет с ногтями разной формы.

«Чистый холст»

Даже обладательницы ногтей-стилетов, которые, к слову, также не желают сдавать своих позиций и уходить в прошлое, выбирают белый лак, чтобы создать необычный и дерзкий модный образ.

Объемный маникюр со стразами и бусинами

«Мои последние работы»

Не стоит слушать тех, кто шипит, что такие ногти — вульгарны. Модный объемный маникюр с блестящими камушками, бусинами, металлическими линиями, конечно, не вариант, если вас с утра ждет офисная работа. Зато он хорош для особенных случаев — вечеринок, праздников, торжественных событий. И в отпуске такие ногти будут радовать глаз. А вызывающими их могут сделать только неуместность и чрезмерное увлечение украшательством, без продуманного дизайна.

Вариации французского маникюра

«Мятный» французский маникюр"

Французский маникюр год за годом демонстрирует, почему именно классика никогда не выйдет из моды. Секрет прост: сохраняя суть, постоянно меняться и подстраиваться. Так, к примеру, ранее френч перестал ассоциироваться только с бело-розовым дизайном, а теперь как родной лег на ранее ему не свойственную, но популярную сейчас форму ногтей скво-овал.

Модным стало и объединение французского маникюра с цветочным дизайном. Нежные цветы могут заменить традиционную полоску по линии улыбки или стать дополнительным украшением ногтевой пластины.

«Лягушачьи ногти»

Желейный маникюр

«Все еще одержима „желейными“ ногтями»

Тренд на желейные лаки пришел в мировую моду из Кореи летом 2022 года. И он все еще с нами и не желает сдавать позиции. К мягким прозрачным пастельным оттенкам такого маникюра теперь присоединилась тяжелая артиллерия ярких цветов.

«Темно-красные желейные ногти»

Сделать такой маникюр можно, даже если у вас нет под рукой лака-желе: смешайте несколько капель обыкновенного лака с прозрачным, который вы используете как основу или покрытие. Чем меньше слоев лака вы используете, тем более выраженным будет эффект.

Аура-маникюр

«Накладные ногти с аура-маникюром»

Тренд на маникюр в виде энергетического поля — ауры — появился два года назад. Модницы рисовали на однотонном фоне или на «голой» ногтевой пластине цветные круги — как размытые, в градиентной технике, так и четкие. В принципе, цвета для такого маникюра можно выбрать любые, но изначально подразумевалось, что вы рисуете то, как видите собственную энергетику. Наиболее эффектно аура выглядит на ногтях миндалевидной формы.

«Первая попытка нарисовать на ногтях ауры»

Последний писк моды — нанести сверху рисунка ауры покрытие с блестками.

«Кошачий глаз»

«Сестра сделала маникюр „кошачий глаз“»

Магнитные лаки — еще один пришелец из прошлого. Модный маникюр «кошачий глаз» получается так же, как десятилетия назад: к накрашенным лаком со специальными частицами ногтям подносится магнит, и получаются красивые блики.

«Впервые делаю маникюр с эффектом кошачьего глаза»

Новое в этом маникюре — узоры из изысканных переливов. Теперь модно не ограничивать себя полосками, а рисовать круги, овалы и даже сердечки.

Кокетливый маникюр

«Трудно найти время, чтобы сделать себе маникюр, потому что я занята тем, что делаю всем остальным милые ноготки»

Маникюр в стиле coquette core — ультраженственный. В нем сочетаются блестки, бусинки, нежные волны. А супермодным ногти в таком стиле делают бантики, как нарисованные, так и объемные.

«Подарок для Барби»

Масляный маникюр

Еще один новый тренд от Тома Бачика и Селены Гомес, подхваченный другими звездами, — «масляные» ногти. Чтобы сделать такой модный маникюр, ногтевую пластину покрывают матовым лаком желтых тонов и сверху наносят глянцевое покрытие, создающее тот самый маслянистый блеск. Такой маникюр может быть как однотонным, так и с различными рисунками.

Ногти с вишенками

Гуру моды утверждают, что этим летом на смену цветочному нейл-арту, который уже несколько сдал свои позиции, придет фруктовое безумие. Особенное внимание стоит уделить вишенкам — ярким, дерзким, веселым. Они могут быть как акцентными — только на одном ногте, — так и украшать каждый ноготь, нарисованными, с ягодкой из вишневых страз или вылепленными.

«Вишенки рулят! Простенький нейл-арт на сегодня»

Несовпадающий маникюр, или маникюр-рассинхрон

«Атмосфера вишневого лимонада»

Этот тренд прекрасно подходит для тех, кто никак не может определиться, какой из модных оттенков или дизайн нравится больше. Разный цвет лака на руках, разный дизайн для левой и правой и, как вершина, разные рисунки для каждого ногтя.

«Голый» маникюр

«Избавилась от привычки грызть ногти. Мой прогресс с „голым“ маникюром»

Ухоженные ногти, покрытые прозрачным бесцветным лаком или почти прозрачным лаком телесного оттенка, в моде с прошлого лета. Этот лаконичный маникюр требует только одного — внимания к здоровью ногтевой пластины.

Бонус: вот несколько вариантов дизайна, который модные эксперты считают безнадежно устаревшим

Если хотите быть на пике моды, то стоит забыть об акцентных ногтях, которые когда-то пользовались широкой популярностью. Эксперты в один голос заявляют «устарело», так же как матовые или хромированные лаки.

Отговаривают модники и от ногтей с «животным» принтом, от «мраморного» маникюра. А нейл-арт с цветочками считают слишком простым, чтобы быть актуальным.