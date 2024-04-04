6 окрашиваний, уже вышедших из моды, и еще 6 классных вариантов на замену

Мода меняется слишком стремительно для того, чтобы придавать ей много значения. Однако для тех, кто давно мечтал сотворить что-нибудь новенькое на голове, мы собрали в этой статье как трендовые окрашивания, так и те, которые постепенно пропадают с радаров. Ну а решать, стоит ли следовать трендам, конечно, только вам.

Устарело: балаяж

Mayer/face to face/FaceToFace/REPORTER

Окрашивания, которые предусматривают темные корни и контрастное осветленное полотно, уходят в прошлое. Балаяж и омбре еще недавно были безумно популярны, но тенденции меняются: девушки хотят, чтобы волосы выглядели более натурально, оставались здоровыми и не требовали особого ухода. Сейчас даже знаменитости отказываются от балаяжа в пользу более естественных окрашиваний и переходов цвета.

Тренд: легкие блики

Блики и акценты на волосах по-прежнему в моде, просто не такие резкие и контрастные. Визажисты говорят, что по-прежнему используют технику мелирования, но осветленные участки всего на пару тонов светлее основного цвета волос: так окрашивание выглядит более живым и естественным. Некоторые стилисты вообще советуют осветлять волосы не в салоне, а естественным путем, с помощью солнца. Пряди, выгоревшие под жаркими лучами, будут выглядеть максимально натуральными и здорово освежат образ.

Устарело: пепельный блонд

AFP/EAST NEWS

Вне всяких сомнений, платиновый холодный блонд выглядит шикарно, но требует слишком много ухода. А регулярное тонирование и осветление корней способно повредить волосам и ударить по кошельку. Все больше девушек выбирают более теплые оттенки блонда, которые выглядят так же ярко, но при этом натурально.

Тренд: натуральные теплые оттенки

PHOTOlink/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

В моду возвращается старый добрый клубничный блонд. А для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое, в тренды врывается окрашивание под названием «ванильный чай». Если вкратце, это блонд со слегка отросшими корнями, песочными или бежевыми оттенками и нейтральным подтоном. Такое окрашивание, например, идеально подойдет тем, кто хочет постепенно избавиться от слишком светлого оттенка волос и постепенно отрастить натуральный цвет.

Устарело: слишком темный цвет

Jordan Strauss/Invision/East News

Такие цвета волос, как черный, требуют практически безупречного лица. Если на лице есть морщинки и несовершенства, слишком темные оттенки лишь подчеркнут их. В особенности осторожными с темными окрашиваниями стоит быть в зрелом возрасте. Вместо однотонного черного попробуйте цвет на пару тонов светлее, или же разбавьте темное полотно волос парой более светлых бликов, чтобы освежить образ.

Тренд: «черри-кола» и бордовый цвет

Если темные оттенки вам милы и менять их на блонд не хочется, обратите внимание на трендовые окрашивания этого года. Одно из них называется «черри-кола»: это, по сути, шатен с красноватым подтоном. Обладательницам темных волос повезло: они могут просто попросить в салоне затонировать собственный цвет темно-красным, и получится то, что нужно. Светловолосым девушкам, конечно, придется сперва окрасить волосы в более темный цвет. Тренд на бордовый цвет немного напоминает «черри-колу», но здесь нет шоколадного оттенка. Волосы, целиком окрашенные в насыщенный бордовый цвет, сейчас тоже в моде.

Устарело: две белые пряди у лица

VALERIE MACON/AFP/East News

Вы могли видеть это популярное окрашивание у знаменитостей, в TikTok или даже просто на улице: многие молодые девушки подхватили моду на осветление прядок у лица. Некоторые красили пряди не в светлый, а в яркий цвет — рыжий или розовый, например. Но стилисты надеются, что эта «рамка» у лица совсем скоро канет в небытие. Вот Дуа Липа, например, уже красится в трендовый бордовый.

Тренд: скандинавская линия роста волос

Но любительницам светлых оттенков у лица переживать не стоит: на смену двум прямым прядям, окрашенным в контрастный цвет, приходит скандинавский тренд. Он идеально подходит для блондинок, которые хотят «чуть посветлее»: суть этого окрашивания — создать в зоне линии роста волос блики, которые будут на тон-другой светлее основного цвета волос. Переход от осветленной части к остальным волосам должен получиться мягким, и тогда будет выглядеть очень круто.

Устарело: медные оттенки

AFP/EAST NEWS

Нельзя сказать, что медный категорически под запретом: просто в 2023 году его популярность была гораздо выше, чем сейчас, и такой цвет уже, считай, вчерашний день. Нынче девушки выбирают более естественные и теплые оттенки. Стилисты говорят, что мода на медный эволюционирует в моду на красный.

Тренд: карамельные оттенки

Cyril Pecquenard/KCS/East News

Цвет растопленной карамели на волосах может стать вариантом must have для девушек, которые давно мечтают о более светлых волосах, но пока не решаются на блонд. Кроме того, можно даже не краситься полностью, а добавить карамельные блики. В особенности эффектно этот цвет смотрится на кудрявых волосах.

Устарело: яркие цвета волос

MCMULLAN CO/SIPA/EAST NEWS

Звучит категорично, но погодите возмущаться. Из моды постепенно уходят супер-насыщенные, плотные неестественные цвета. И это просто очередная модная тенденция 2024 года, а они, как мы знаем, частенько меняются. Поэтому любителям ярких волос рекомендуем не расстраиваться. Тем более что не все яркие цвета на волосах подвергнуты остракизму. В тренды неожиданно вырвался кислотно-зеленый, так что если вы достаточно смелы и авантюрны, можно попробовать покрасить хотя бы пару прядок на лето.

Тренд: пастельные оттенки

AP/Associated Press/East News

А вот для любителей пастельной нежности на волосах у нас хорошие новости. Необычные цвета волос никогда не уйдут из моды полностью, и в этом сезоне в тренде более мягкие их вариации: пыльно-розовый, фиалковый. Кроме того, качественно сделанное яркое окрашивание может очень эффектно вымыться в пастельное — чем не повод поэкспериментировать?

В конце концов, прическа, как и одежда, это просто способ самовыражения, игра, если хотите. Менять образы, наряжаться и краситься — это, в первую очередь, интересно. Звезды, например, любят наряды, которые спереди ничего особенного из себя не представляют, зато со спины — ну просто вау какие крутые.