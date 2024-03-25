18 случаев, когда звезды просто повернулись спиной — и у всех челюсти попадали
Стоит знаменитостям выйти в свет, и их образы начинает обсуждать весь мир. Но порой вся соль платьев несправедливо ускользает от внимания публики. Мы решили исправить эту оплошность и показать вам звездные платья с такими спинками, что их можно рассматривать чуть ли не часами.
Ирина Шейк
Сидни Суини
Флоренс Пью
Роузи Хантингтон-Уайтли
Эмили Блант
Хайди Клум
Диана Крюгер
Александра Даддарио
Эльза Патаки
Элизабет Бэнкс
Джулианна Мур
Грета Ли
Сиенна Миллер
Ким Кардашьян
Типа бирку забыла срезать? Предлагаю ещё смелые решения: этикетку выправить, или магнит оставить
Алессандра Амбросио
Америка Феррера
Адриана Лима
Наоми Уоттс
Если вы так же, как мы, любите рассматривать платья с красных дорожек, то вам точно понравится эта подборка.
Комментарии
Кардашьянова не сняла ценник? Или так сильно и резко повернулась, что от движения ее огромной кормы все челюсти попадали. Волновой эффект
дорогая Жанна, это что же это у вас челюсть то такая ненадёжная?
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