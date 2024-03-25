18 случаев, когда звезды просто повернулись спиной — и у всех челюсти попадали

Стоит знаменитостям выйти в свет, и их образы начинает обсуждать весь мир. Но порой вся соль платьев несправедливо ускользает от внимания публики. Мы решили исправить эту оплошность и показать вам звездные платья с такими спинками, что их можно рассматривать чуть ли не часами.