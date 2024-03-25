18 случаев, когда звезды просто повернулись спиной — и у всех челюсти попадали

Дизайн
1 час назад

Стоит знаменитостям выйти в свет, и их образы начинает обсуждать весь мир. Но порой вся соль платьев несправедливо ускользает от внимания публики. Мы решили исправить эту оплошность и показать вам звездные платья с такими спинками, что их можно рассматривать чуть ли не часами.

Ирина Шейк

Сидни Суини

Invision/Associated Press/East News, ROBYN BECK/AFP/East News

Флоренс Пью

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

Joel Ryan/Invision/AP/East News, Joel Ryan/Invision/AP/East News

Эмили Блант

Peter Eden/Capital Pictures/EAST NEWS, Bob Cass/Capital Pictures/EAST NEWS

Хайди Клум

MCMULLAN CO/SIPA/EAST NEWS, MCMULLAN CO/SIPA/EAST NEWS

Диана Крюгер

Zannoni Julien/APS-Medias/ABACA/EAST NEWS, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News

Александра Даддарио

James Atoa/Everett Collection / East News, Adhemar Sburlati/Broadimage/EAST NEWS

Эльза Патаки

Элизабет Бэнкс

AP/East News, AP/East News

Джулианна Мур

VALERIE MACON/AFP/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Грета Ли

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Golden Globes / Avalon/Photoshot/East News

Сиенна Миллер

Evan Agostini/Invision/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Ким Кардашьян

Laurent VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News, JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press Russia/East News
O_о
1 час назад

Типа бирку забыла срезать? Предлагаю ещё смелые решения: этикетку выправить, или магнит оставить

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Алессандра Амбросио

LOIC VENANCE/AFP/East News, AP/Associated Press/East News

Америка Феррера

Vianney Le Caer/Invision/East News

Адриана Лима

0000292/Reporter / East News, Briquet-Hahn/ABACA/EAST NEWS

Наоми Уоттс

Manoli Figetakis/Everett Collection / East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Если вы так же, как мы, любите рассматривать платья с красных дорожек, то вам точно понравится эта подборка.

Фото на превью Manoli Figetakis/Everett Collection / East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, Peter Eden/Capital Pictures/EAST NEWS, Bob Cass/Capital Pictures/EAST NEWS

Комментарии

Уведомления
Криптокартограф даркнета
1 час назад

Кардашьянова не сняла ценник? Или так сильно и резко повернулась, что от движения ее огромной кормы все челюсти попадали. Волновой эффект

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