16 кардинальных преображений, которые принесли в жизнь людей много радости

1 день назад

1 день назад

Решиться на кардинальное изменение внешности может не каждый. Кому-то страшно, кто-то недостаточно сильно хочет. В нашей сегодняшней статье оказались люди, которые пошли навстречу своей мечте и счастливы, глядя на результат.

«Мама вдохновилась моим примером, и теперь мы буквально превратились в новые версии себя»

«Я натуральная блондинка, но сейчас у меня голубые волосы. Я красилась и в фиолетовый, и в темно-розовый. Какой оттенок мне идет больше всех?»

«Я в 14 и в 25. Я немного постройнела и вернулась к своему родному цвету волос»

«Я стала следить за потреблением калорий, стала есть больше белка и пить воды, хорошо высыпаться, заниматься спортом 3-4 раза в неделю и увлажнять кожу»

«В 15 лет я начала борьбу со своими бровями и как хорошо, что к 45 я потерпела поражение»

«Мне 50, и я сделала подтяжку от основания шеи и до висков. Никогда не думала, что мое лицо в профиль будет таким»

«Спустя 3 года решил сделать стрижку»

«Между фото почти 10 лет. Я постройнела, научилась краситься и исправила улыбку брекетами»

«Я перепробовал все цвета, которые только мог придумать, но решил остановиться на синем и фиолетовом»

«Я вернулась к здоровому образу жизни и перестала обесцвечивать волосы»

«Впервые решилась покрасить волосы»

«Потерял волосы, но обрел новую внешность»

«Вот что творит отсутствие очков и отказ от челки»

«Мне 40. Больше года назад я решилась убрать свой второй подбородок. Мне сделали липосакцию, подтяжку, и я ни капли об этом не жалею»