16 кардинальных преображений, которые принесли в жизнь людей много радости
Фотоподборки
1 день назад
Решиться на кардинальное изменение внешности может не каждый. Кому-то страшно, кто-то недостаточно сильно хочет. В нашей сегодняшней статье оказались люди, которые пошли навстречу своей мечте и счастливы, глядя на результат.
«Мама вдохновилась моим примером, и теперь мы буквально превратились в новые версии себя»
«Я натуральная блондинка, но сейчас у меня голубые волосы. Я красилась и в фиолетовый, и в темно-розовый. Какой оттенок мне идет больше всех?»
«Я в 14 и в 25. Я немного постройнела и вернулась к своему родному цвету волос»
«Я стала следить за потреблением калорий, стала есть больше белка и пить воды, хорошо высыпаться, заниматься спортом 3-4 раза в неделю и увлажнять кожу»
«В 15 лет я начала борьбу со своими бровями и как хорошо, что к 45 я потерпела поражение»
«Мне 50, и я сделала подтяжку от основания шеи и до висков. Никогда не думала, что мое лицо в профиль будет таким»
«Спустя 3 года решил сделать стрижку»
«Между фото почти 10 лет. Я постройнела, научилась краситься и исправила улыбку брекетами»
«Я перепробовал все цвета, которые только мог придумать, но решил остановиться на синем и фиолетовом»
Бывших жен в кладовке не хранит? Цвет бороды подозрительный.. я к нему в гости не пойду.
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«Я вернулась к здоровому образу жизни и перестала обесцвечивать волосы»
«Впервые решилась покрасить волосы»
«Потерял волосы, но обрел новую внешность»
«Вот что творит отсутствие очков и отказ от челки»
«Мне 40. Больше года назад я решилась убрать свой второй подбородок. Мне сделали липосакцию, подтяжку, и я ни капли об этом не жалею»
«Я в 14 и в 39. Что у вообще меня были за челка и платье?»
челка ка челка, нормальная для того времени, даже очень модная))) сколько нужно было стараний, чтоб так ее поставить))
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Вот еще несколько наших статей о людях, которые решили встать на путь изменений:
Фото на превью Insomnia0612 / Reddit, Insomnia0612 / Reddit
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