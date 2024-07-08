16 детских перлов, от которых взрослые словили не меньший шок, чем от процентов по ипотеке

Если в мире и существует родитель, который ни разу не попадал в неловкое положение из-за перлов и непосредственности своего ребенка, то его имя можно смело вписывать в Книгу рекордов Гиннесса. А о том, какими именно фразами ошарашили их дети, рассказали следующие пользователи сети.