16 детских перлов, от которых взрослые словили не меньший шок, чем от процентов по ипотеке

Истории
3 часа назад

Если в мире и существует родитель, который ни разу не попадал в неловкое положение из-за перлов и непосредственности своего ребенка, то его имя можно смело вписывать в Книгу рекордов Гиннесса. А о том, какими именно фразами ошарашили их дети, рассказали следующие пользователи сети.

  • Ехали в трамвае с 5-летней дочерью. На остановке вошла женщина лет, наверное, 60-ти. В нарядном платье, седые волосы красиво уложены. Они были покрашены оттеночным шампунем, и седина была слегка голубоватого цвета. Дочь вскочила с места и закричала: «Мама, смотри!!! Старая Мальвина!!!» © Елена Акодус
  • Скидываем оставшуюся мелочь ребенку в копилку. И говорим: «Это твои деньги, трать их куда хочешь». Приходим покупать на них мороженое. Дочка дает одну монету. Продавщица ей:
    — Сладкая моя, этого недостаточно
    — Но если я много отдам, что останется у меня? © Metasonya / Pikabu
  • Был когда-то у меня случай, что родители нашли моего парня в шкафу. Мне нельзя было мальчиков водить домой, мы фильм смотрели, а родители внезапно появились... Шуму тогда было, конечно... Недавно я сестру отучала лазить в мой шкаф и сказала ей, что там бабайка сидит. На днях она приходит ко мне в комнату, а у со мной как раз мама с папой разговаривают, и, как назло, берет и спрашивает: «Даша, а тот, что в шкафу, уже ушел? Можно туда заглянуть?» © Палата № 6 / VK
  • 2-летняя дочь только научилась активно говорить и сейчас комментирует все наши действия. Открываешь холодильник, и она сразу говорит, что папа будет кушать, заходишь в ванную, говорит, что папа «будет делать пи-пи». И вот были с 2-летней дочуркой в гостях у шефа. Собралась большая компания: сотрудники, их семьи. Все тусуются мини-группками в разных комнатах. Я разговариваю с начальником, и тут забегает моя малышка и на всю комнату кричит: «Тетя Катя целует дядю». А тетя Катя — это жена шефа. Начальник рванул в спальню, а там его жена, и не с кем-нибудь, а с нашим коллегой. Сейчас оформляют развод, и, так как босс застукал жену на измене, то не должен ей платить отступные. В итоге он поднял мне зарплату, а дочке купил розовый квадроцикл. © Не все поймут / VK
  • Решила заняться генеральной уборкой в квартире. С самого утра начала все перестирывать, надраивать, отмывать. Потом приготовила обед — и силы закончились. Легла на диван на 5 минут, ноги гудят. Подбегает дочка и просит с ней поиграть. Говорю, что маме нужно 10 минут отдохнуть. И тут звонок в дверь. Открываю, а там свекровь в гости наведалась. Спрашивает, как у нас дела. Дочь, ни секунды не думая, выдает: «Никак! Мама на диване лежит и играть со мной не хочет». Ну что за предательство? Теперь свекровь думает, что я только и делаю, что валяюсь, а ребенок сам по себе.
  • Моя дочь года в четыре ляпнула мне в магазине: «Мамочка, а ты хлебушек купишь?» Говорю, что обязательно куплю. И тут она: «Ура! Сегодня я буду есть хлебушек». © NePremudraya / Pikabu
  • 3-летняя девочка в самолете громко заявила: «Мой папа бросил меня и маму». Затем она указала на животик своей мамы и сказала всем: «Там тоже ребенок». Мама сказала, что нужно рассказывать всю историю, а не только часть. Оказалось, что папа улетел на другом самолете на работу, но они встретятся с ним через несколько дней на семейном отдыхе. © TheAnswerIsGrey / Reddit
  • Иду по улице и вижу картину: девочка, года четыре, очень миленькая, на самокате катается, едет очень медленно, потому что старается рассмотреть все-все, что ее окружает. И тут ей на глаза попадается жирный такой пушистый котяра. Говорит ему своим детским голоском: «О-ой, какая киса! Киса, киса, киса, иди ко мне, кисочка!» Кот никак не реагирует, а малышка продолжает: «Ну, киса!» Котейка снова молчит. И тут ребенок не выдерживает и выдает: «Ну вот и стой там, блохастый!» © Подслушано / Ideer
  • Моих детей лучше не водить в ресторан, потому что они готовы съесть все вокруг. И глазками ненасытными будут по другим столам смотреть. Дочь как-то наелась и давай свое пузико поглаживать, приговаривая: «Эх, хорошо!» Мне все время кажется, что люди думают, что мы их не кормим обычно, раз они так реагируют на еду. И стыдно каждый раз вести один и тот же разговор:
    — Мы сейчас домой придем и ляжем спать. Хорошо?
    — Хорошо!
    — Кушать дома не будем. Ясно?
    — Ясно.
    — Точно ясно?
    — Да-да, мы поняли, что вы просто не хотите нас дома кормить!
    А мы ведь просто в ресторан пришли, чтобы дома не есть. © evgeshka.jo** / Pikabu
  • Стоим с 4-летней дочкой в очереди на кассу. Сзади женщина говорит: «Коля, у тебя туалетная вода уже неделю назад закончилась, давай купим». И тут моя малявка дергает меня за штанину и громко выдает: «А давай дяде воду из нашего туалета отдадим, у нас ее много». Мужчина не обиделся, а просто посмеялся. Но мне так стыдно и неловко еще никогда не было.
  • Как-то раз у заказчиков в квартире делали водопровод. Утром приступаем к работе, и буквально через несколько минут подбегает к нам ребенок лет пяти, открывает дверь и говорит: «Ребята, вы можете не шуметь? Просто моя мама еще спит, а вы тут беспорядок наводите!» Из дальней комнаты донесся крик мамы, и карапуз тут же закрыл дверь. Очень веселое начало дня. © Desent2Void / Reddit
  • Однажды, когда я была маленькая, папа повел нас всей семьей в ресторан. Официантка решила посюсюкаться со мной: «Деточка, кто мамин муж?» Я говорю: «Папа». Потом снова: «А кто папина жена?» И вот тут-то я как выдала: «Работа». Родители покраснели. Но с того момента отец стал проводить больше времени дома. © Подслушано / Ideer
  • В детстве решила пошутить. Когда мой брат пришел за мной в садик, я сказала воспитателю, что я не знаю его, а брат психанул и ушел домой. В итоге воспитательница забрала меня ночевать к себе, потому что мама была в ночь на работе, а связаться с мамой не могли. На следующий день меня уже мама забирала. © Подслушано / Ideer
  • Когда мне было лет 7, у мамы спросили: «Вам, вероятно, не больше 25!» Она кокетливо ответила: «Ах, что вы! Мне уже 30». И вот тут я невозмутимо добавила: «Не 30, а 32!» Флирт как рукой сняло. © Strizh3109 / ADME
  • У моих друзей недавно родился ребенок. Старший сын был в это время дома. Когда новорожденного привезли домой, все было хорошо несколько дней. А на третий день сын не выдержал и за завтраком выдал: «И когда уже этот ребенок вернется к себе домой?» © AccioS**Life / Reddit
  • Прислали мне букет домой. А у меня муж ревнивец еще тот. Спрашивает, мол, от кого. Я говорю, что не знаю. И вот идем всем семейством на кухню, распаковываем карточку к букету — ту в полиэтилен от дождя запаковали. У меня руки трясутся, муж прожигает меня взглядом. И тут 5-летний сынишка, наблюдавший всю эту картину, решил поддержать отца и ляпнул: «Пап, ну ты чего? Ну подумаешь, у мамы есть знакомый, который ее любит». И чем бы это закончилось, неизвестно, вот только букет мне с новой работы прислали. Я и понятия не имела, что у них так заведено. © FreshMemes / Pikabu

От детских шалостей пойдет кругом голова у любого родителя. Следующие твиты поймут все, кто хоть раз посидел денек с маленьким ребенком.

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