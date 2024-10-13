18+ историй о работодателях, которые где-то обронили совесть

Про овертайм.

Собеседование с гендиром, финальное. Ремарка: я там ооооочень хотела работать. Он спрашивает как я отношусь к работе сверхурочно и так ехидно улыбается. У меня чуть мозг не сломался, как и себе не подгадить, и хорошее впечатление произвести. Ответила "А если скажу, что люблю, вы мне поверите?". Заржал. Взяли :))) Овертайма за почти десять лет, может, пару раз было.