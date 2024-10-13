За 2 месяца - 6 корпоративов? Слишком большая трата личного времени... Меня бы тоже из этой компании выпинули :)
18+ историй о работодателях, которые где-то обронили совесть
Справедливый, щедрый и внимательный начальник — мечта любого подчиненного. Чтобы не придирался по мелочам, не навешивал лишние обязанности и с уважением относился к личной жизни работников. Наверное, герои нашей подборки тоже с радостью трудились бы под началом такого босса, только вот им достались несносные персонажи, от которых нервные клетки лопаются, как мыльные пузыри.
- Не секрет, что нанимая девушек на работу, многие начальники боятся, что сотрудница поработает чуток, а потом свинтит в декрет. Так мой гениальный руководитель всерьез попросил меня подписать договор, по которому я обязуюсь не беременеть в течение двух лет. © kotovstado
- На собеседовании меня спросили как я отношусь к корпоративам, на которые приглашают без супругов. Говорю, мол, не буду их посещать, так как муж против. Меня приняли. За два месяца было шесть корпоративов, на которые я не пошла. Меня уволили со словами: «Вы хороший сотрудник. Но, наш директор много времени уделяет корпоративной культуре. Поэтому мы расцениваем это как нежелание вливаться в коллектив». И было это в 2012 году. © kostykita
- Ради любопытства решила оставить диктофон на работе перед тем, как уйти домой (я просто раньше коллег заканчиваю работать). И ведь правильно говорят: не готов услышать о себе правду — не спрашивай. Зато теперь я знаю, что обо мне думает мой руководитель, как относятся ко мне коллеги, ну и что в целом босс планирует меня сократить, потому что я ее бешу. © Подслушано / Ideer
- Мне отправили ссылку на интересную работу. У работодателя были требования: резюме + ссылки на социальные сети. Не люблю публичность, поэтому есть только страница в одной соцсети с 10 фотографиями и пустой профиль в другой соцсети. Отказали с формулировкой: «Недостаточно активно ведете свою медийную жизнь». Это написал человек, у которого больше тысячи публикаций из разряда: «Я зашел в кафе», «Я взял меню», «Я пошел в туалет» и т.д. © Подслушано / Ideer
- Работала раньше в магазине одной крупной фирмы. Сразу после универа идти было некуда. Коллектив, начальство нормальные, но как же бесило, когда тебе звонит начальник и ставит условие: «Выйди сегодня вместо Маши, а завтра вместо нее отдохнешь». Когда я стала соглашаться на это только при условии оплаты за день выхода, она искренне удивилась, сказав: «Хочешь, чтобы оплатили?» Нет, я на работу хожу с вами семейные отношения поддерживать, хобби у меня такое! Уволилась через год. © Подслушано / Ideer
- Восьмилетняя дочь моей начальницы бродила по офису и докладывала ей, кто не работает. Меня уволили, потому что эта девочка либо наврала матери, либо абсолютно не имеет чувства времени. Она ей наплела, что я полчаса трындела с коллегой, вместо работы. На самом же деле я просто остановилась у его стола, чтобы поздороваться по пути в туалет. © agentfantabulous / Reddit
- Сдали заказчику большой проект и начальница пригласила коллектив в ресторан, отметить это дело. Только вот она не учла, что заведение окажется не из дешевых. Так что она просто не стала дожидаться конца посиделок, и, сославшись на важный звонок от клиента, просто ушла, оставив деньги только за свой заказ. Когда нам принесли счет, то мы сначала обалдели от суммы, а когда начали скидываться, то выяснилось, что она оставила недостаточно денег и часть ее заказа пришлось оплачивать нам. © Ricetaco / Reddit
- Подходит как-то ко мне начальник со словами:
— «Нужно отправить это по факсу».
— Я: «Хотите, чтобы я отправил вам по факсу листок бумаги, который вы держите в руках?»
— Шеф: «Да».
— Я, все еще в замешательстве: «Хотите, чтобы я отправил вам по факсу этот листок бумаги, который вы сейчас держите?»
— Шеф: «Ага, чтобы я смог переслать его кому-нибудь по электронной почте».
— Я: «Так может надо отсканировать?».
— Шеф, глядя на меня, как на идиота: «Ну да!» © AmbitiousApathy / Reddit
Последняя история мне напомнила школьное "звонок нa перемену звенит для учителя, а не для учеников" 🙄
- Назначили нового директора. И решил он показать свою эффективность именно в финансах. Сначала перестали выдавать канцелярию, если заканчивалось. Заправка картриджей тоже выполнялось после продолжительных «дискуссии». Затем в один день он нас всех вызвал и сказал, что половина из нас будут переведены на полставки, но мы должны будем работать полную ставку, потому что на работе мы все большая семья и должны помогать компании экономить деньги. © Подслушано / Ideer
- Написала начальнику, что очень плохо себя чувствую, и попросилась поработать этот день из дома (у нас такое не любят). Он сразу позвонил и начал выспрашивать, что со мной, а когда услышал, как я едва живым голосом отвечаю, то перепугался. Сыпались вопрос за вопросом, я же объясняю, что у меня очень болит живот. Он не понимает и продолжает: «Ты что, чем-то отравилась? Или, может, это инфекция? Лучше пойди к врачу и возьми больничный». Объясняю снова, что я не отравилась и завтра все будет нормально, намекаю, как могу, а до него не доходит. На очередной вопрос не выдержала и сказала: «Владислав Борисович, у меня критические дни. Сегодня работаю из дома, а завтра буду на работе». Секундная тишина и его слова: «О господи, да зачем же так откровенно! Оставайся хоть и на два дня. Все, пока». © Карамель / VK
- Работала я в одной организации и была на больничном с обеими сломанными ногами. Позвонил начальник и сказал: «Ноги — это же не руки, работаешь же ты руками, жду сегодня!» Когда кто-то из коллег сломал руку, ему естественно, сказали, что можно работать и второй. © venera_winner
- Я стала третьей сотрудницей, вышедшей в декрет за полтора года. Директор был в бешенстве, орал: «Или увольняйся, или не рожай! Не буду декретные платить!» Я предложила ему сказать это трудовой инспекции и стала врагом народа, потому что он собрал всех сотрудниц и заставил написать заявление на увольнение без даты. Сказал, что если ещё кто-то посмеет собраться в декрет, будет уволен в тот же день. Самое странное, что до этой ситуации мне он казался вполне нормальным и достаточно лояльным к сотрудникам. © Мама Дорогая / ADME
Опять эта история с декретом. Кто-нибудь вообще в курсе, что декретные платит не работодатель, а СФР?
- Бывший начальник моего мужа однажды выдал ему кучу крупных купюр и попросил разменять на железную мелочь. Муж неделю разменивал. Получился хороший такой мешочек. Этот мешочек начальник потом выдал другому сотруднику, работой которого был недоволен. Вот такая вот мелкая месть. © Алена Бачурина / ADME
- Когда я только получила диплом, устроилась на работу в небольшую, но амбициозную фирму. Так вот этот наш директор дышать нам спокойно не давал. Очень любил бесшумно подкрадываться сзади и долго стоять и смотреть в мониторы сотрудников, чтобы в чем-нибудь уличить. Или, к примеру, едешь по работе в налоговую или пенсионный фонд, через 20 минут он звонит и спрашивает: «Ты доехала? А почему еще нет? Сколько минут там пробудешь? Во сколько вернешься на рабочее место?». И так во всем. Неудивительно, что я там продержалась всего несколько месяцев, да и не только я — там была постоянная текучка кадров, потому что невозможно работать под излишне жестким контролем, доходящим до маразма. Учитывая, что вообще-то компания занималась творчеством — это было рекламное агентство. © Море Дождей / ADME
- Директор начал сотрудничество с приютом для животных и притащил в офис троих котят. Таким образом он надеялся улучшить настроение и работоспособность подчиненных, но вышло наоборот. Животные только мешают. Повсюду шерсть, в офисе воняет. Нашему возмущениям нет предела, но директор не видит ничего плохого, он же «благое» дело делает. © Подслушано / Ideer
- Я устроилась секретаршей в крупную компанию. Недавно шеф сделал замечание, что я второй день подряд в одной и той же блузке. Я стерпела. Потом заявил, что надо бы подкрасить корни — промолчала. Но не выдержала когда он выдал: «Лучше переделай маникюр, слишком ярко», не выдержала. Попросила прибавку, раз столько дополнительных требований к внешнему виду. Пошел думать. © Карамель / VK
Если подборка пришлась по вкусу, то мы рады предложить похожие:
Комментарии
Ну вообще ассистент генерального - это его лицо и требования к внешности вполне правомочны. Но это оговаривается хотя бы в дресс-коде.
К истории про месть в мешочках: муж рассказчицы тоже явно чем-то начальнику не угодил, тот сразу двоих неугодных «наказал» 🤣
Про овертайм.
Собеседование с гендиром, финальное. Ремарка: я там ооооочень хотела работать. Он спрашивает как я отношусь к работе сверхурочно и так ехидно улыбается. У меня чуть мозг не сломался, как и себе не подгадить, и хорошее впечатление произвести. Ответила "А если скажу, что люблю, вы мне поверите?". Заржал. Взяли :))) Овертайма за почти десять лет, может, пару раз было.