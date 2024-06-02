20+ парочек, которые чихать хотели на то, что любовь живет 3 года и просто счастливы вместе

Мы уже наслушались о том, что и разводы часто случаются, и мужчины сбегают от ответственности с детьми. Поэтому так хочется чего-то доброго, светлого, вечного. Например, историй о том, есть на свете любовь, которая переживет любые невзгоды и парочки, которые просто счастливы друг с другом.