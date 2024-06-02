20+ парочек, которые чихать хотели на то, что любовь живет 3 года и просто счастливы вместе
Семья
56 минут назад
Мы уже наслушались о том, что и разводы часто случаются, и мужчины сбегают от ответственности с детьми. Поэтому так хочется чего-то доброго, светлого, вечного. Например, историй о том, есть на свете любовь, которая переживет любые невзгоды и парочки, которые просто счастливы друг с другом.
- Свекровь не была счастлива: муж был бабником. Развелась и в 50 лет встретила прекрасного мужчину. Расцвела. И вот пришли мы все на пляж — открытие летнего сезона. Свекровь жалуется, что набрала вес за зиму. А мужик ее выдает феноменальное: «Зоенька, я тебя люблю, и у меня плохое зрение, поэтому мне все равно, сколько ты весишь.» Уровень отношений, к которому я стремлюсь. © Подслушано / Ideer
- Я вышла замуж за своего лучшего друга. Это была наша шутка: «Это мой лучший друг, мой Леша.» 7 лет беззаботной совместной жизни, двое детей. И вдруг из-за болезни мне нужно удалять грудь. Только шрам остался. Я в панике, не хотела его видеть, боялась, что потеряю. В итоге он прорвался в палату и заявил: «Дурная, что ли?! Друзей на грудь не меняют!» Как же люблю его. © Подслушано / Ideer
- Муж стал уходить из дома по ночам, по выходным. Вместе тоже отказывается проводить время, ответ один — устал. Решила, что любовницу завел. Села я с ним на разговор, мол, признавайся, как ты мог. А оказалось, что он все ночи напролет ходит в спортзал. Решил взвеситься и увидел на весах трехзначное число. Решил, что похудеет. Записался в круглосуточный зал и теперь носится туда в любое свободное время. Показал фотки из зала и переписку с тренером. А я-то уже подумала, что у нас семья скоро развалится! © Подслушано / Ideer
- У меня первый муж был истероид. Орал по поводу и без. Когда второй раз замуж выходила, и представить не могла, какими адекватными могут быть отношения. Даже когда я попала в ДТП по своей вине, муж сказал: «Главное, что с тобой все в порядке. А машину отремонтируем!» Когда косячу, ни разу голос не повысил. Спасибо ему за то, что он у меня есть. © s***net / Pikabu
- У меня увезли машину за неправильную парковку. В тот день надо было встретиться с бывшим, документы забрать. Реакция бывшего: «Ха-ха, ну ты как всегда». Реакция нынешнего: «Спасибо вселенной, что взяла деньгами». У меня мама в тот день в больницу попала, но оказалось, что ничего серьезного. © dythcihe / Pikabu
- У нас есть полки, где хранятся принадлежности для стирки, салфетки, бумажные полотенца и так далее. Основной запас салфеток хранится на верхней полке, но жена до нее не дотягивается, поэтому я всегда ставлю коробку с салфетками на нижнюю полку. На днях жена попросила достать коробку салфеток. Достаю с верхней полки. Жена спрашивает: «Почему ты просто не взял одну с нижней полки, она ведь прямо перед тобой?» — «Потому что она для тебя». Все 25 лет брака она не замечала, что я так делаю для нее. Ей было очень приятно. © theWacoKidRidesAgain / Pikabu
- Я девушка-биолог, это диагноз: притаскиваю домой змей, лягушек, насекомых, залипаю на особенную форму листочков. И всех парней, что у меня были, эти выходки как минимум раздражали. И вот у меня новые отношения, впервые за три месяца выбрались в лес. Я окончательно поняла, что это тот самый человек, когда после похода мы вместе вываривали найденный в лесу череп и он мне сказал: «Ты так мило собирала мох, прям как лесная нимфа!» © Подслушано / Ideer
- Муж не любит и не умеет дарить подарки. Никому. Даже его маме с подарком заморачиваюсь я. Поначалу я обижалась. Потом поняла, что человек имеет право на личных тараканов. В остальном мне с ним отлично. Мы не ругаемся, сына воспитываем на одной волне. Общий бюджет, поэтому «ну ты же сама можешь себе купить что нужно, вдруг я не то возьму». Поэтому я променяла цветы на 8 Марта на горячий кофе в постель по выходным, готовность забрать меня посреди ночи от подруги и его умение починить все, что сломалось. Что ничуть не меньше материальных подарков может демонстрировать заботу и внимание. Завтра у нас 22 года со дня знакомства. А подарки — да и фиг с ними. © SvetikTik1 / Pikabu
- Я как-то раз жену с остановки забирал. Подъехал на машине, окно открыл и говорю: «Девушка, а поехали ко мне? У меня жены сейчас дома нет!» Она улыбнулась, села в машину, и мы поехали домой под осуждающие взгляды, бурчание бабок и завистливый взгляд паренька. © IamWroteAboutYou / Pikabu
- Меня бывшая жена дожала так, что сбежал в чем был, лишь бы в покое оставила. Хорошо хоть, детей не нажили. Это надо так уметь — скандал по любому поводу! Как-то с работы вернулся за полночь, заранее предупредил, что задержусь. По дороге купил шаурму, чтобы не шуметь с готовкой, а она скандал устроила, что купил только одну, а она голодная. Так ты весь день дома сидела, почему сама хоть себе-то не приготовила?! А потом женился второй раз. Жена на учебу поехала, она врач. Заглядываю в холодильник — весь коробочками с едой забит. И записка: «С красной крышкой — греть, с синей — ешь так!» И печать ее врачебная стоит — пошутила. Стоял перед холодильником и плакал, честное слово. © Rliethnam / Pikabu
- Пока я принимаю душ и готовлюсь ко сну, муж лежит на моей стороне кровати, чтобы согреть ее для меня. Я никогда не просила его об этом, он просто однажды начал так делать. И он разрешает мне положить на него свои замерзшие ноги, чтобы согреться. Мой бывший никогда не заботился обо мне, поэтому я никогда не приму заботу мужа как должное! © youmeanlike24 / Reddit
- Есть у моего мужа забавное увлечение: он каждую весну на балконе проращивает перчики. У него даже лицо меняется, когда он на эти листики, а потом на цветочки смотрит. А с каким удовольствием потом их в салатах употребляет! Злым я мужа видела только один раз — когда наша кошка Буся съела его только проросшие нежные перчики. Но он только и сказал: «Я с ней больше не разговариваю!» Правда, недолго продержался. © Jasmyne75 / Pikabu
- Когда жены не было рядом, я все время повторял детям: «Ма-ма-ма-ма». Быть мамой для нее очень много значит, и я хотел, чтобы она испытала заветный момент, когда они скажут свое первое слово — «мама». Жене я об этом не расскажу. © NiceTuBeNice / Reddit
- В ноябре у нас родился сын. В середине декабря муж говорит: «У нас корпоратив новогодний скоро, но я не пойду, а то как ты тут одна с ребенком, тебе обидно будет». Я отвечаю: «Ну и что тут такого? Ребенка же не будешь качать в четыре руки». Он не обязан с появлением ребенка сидеть около меня на привязи. Еле убедила. Пошел, довольный. © RedHedPolly / Pikabu
- Я выиграла джекпот. Муж рос в полной семье, но папа всегда был в морях, воспитывала его мама, которая приучила пацана готовить, мыть полы, стирать, гладить, мыть ванну, унитаз. Поженились, муж накупил техники для дома. Но никогда не забуду, как в первый раз с ним проснулась, а он кверху пятой точкой моет унитаз. У меня тогда шок был. Постепенно и меня, бардачницу, к чистоте приучил. © Подслушано / Ideer
- Решили с мужем разводиться. Достали друг друга — мама не горюй. Попытались подать заявление онлайн и снова собачиться стали. Ну, думаю, терять нечего, жалеть его не буду, ну и высказала все, что на душе копилось, без оглядки, сжигая мосты. Он тоже орал будь здоров. В итоге выяснилось, что главная его претензия — всего-навсего тот факт, что я держу все в себе, пыхчу и дуюсь, а оттого конфликты. Живем дальше душа в душу уже два года, раз в месяц орем так, что соседи стучат.
- На годовщину свадьбы муж подарил баночку мыльных пузырей. Так расстроилась, думала, столько лет прожили, а он мне какие-то пузырики! Полчаса уговаривал открыть. Открываю, а там золотая цепочка намотана. Додумался же ведь! © Подслушано / Ideer
А мне дочь как-то дарила банку мыльных пузырей!
Сказала "я знаю, что тебе хочется, но ты сама себе не купишь")
Потом вместе с балкона их пускали 😸
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- Когда мы с женой только начали жить вместе, стояли лютые морозы. На работу ездить далеко, у обоих по машине, но ее машина внезапно сломалась. А ей на работу. Я без задней мысли ей говорю: «Возьми мою». И встретил такой удивленный взгляд! Оказывается, бывший не давал ей свою машину, тачка могла стоять без дела неделю, а супруга ездила на работу на общественном транспорте или на такси. И ее в наших отношениях очень удивило, что я ей так доверяю. А я так считаю: машина и машина, надо — бери, мне до работы 10 минут пешком. © Unknown author / Pikabu
- Муж позвал в дорогой ресторан. Выпили кофе, съели по одному миниатюрному блюду. Муж спрашивает, хочу ли еще что-нибудь. Я открываю меню, смотрю на дикие цены и говорю ему аккуратно: «А ты не хочешь поехать домой и пиццу или роллы заказать?» Думаю, сейчас обидится, он ведь старался: выбирал ресторан, столик заказывал. Муж вздохнул с облегчением и говорит: «Как хорошо, что у нас вкусы одинаковые! И картошки еще пожарим!» Нет, мы не бедные, просто не понять нам эту высокую кухню. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем как-то решили прогуляться по нашему поселку. Выхожу я из дома, запираю дверь, захожу за мужем в гараж. Решаю оставить ключ детям, кладу возле окна, а он падает внутрь стены (муж только построил гараж, и отверстия в шлакоблоках еще не замазал). Пытаемся достать крючком из проволоки — ключ падает еще ниже. Все инструменты в закрытом доме, второй ключ у родителей, за ним ехать нужно, а ключ от машины, опять же, дома. Пришлось пробивать дыру в стене перфоратором и извлекать ключи. И знаете, за все это время от мужа ни одного ругательства или фырканья. Просто сказал: «С кем не бывает».
В другой раз выезжала я из гаража и расцарапала машину. Я услышала жуткий звук скрежета машины о стену — у меня ступор. Выходит муж, спокойно объясняет, в какую сторону выкрутить руль, чтобы выехать и дальше машину не повредить. И такой спокойный, не упрекнул, не обозвал. Святой человек! © WhiteKarma / Pikabu
- Мы с мужем решили купить мне новую машину. Нашли в другом городе. Предыдущее авто решили сдать в счет покупки нового, поэтому поехали на старой машине. Дорога хорошая, погода благоволит, настроение отличное, менеджер по продажам ждет. Что могло пойти не так? На подъезде к салону, перебирая документы, спрашиваю мужа: «А где техпаспорт?» Никогда не забуду его взгляд и вопрос: «Ты что, не взяла?!» А я забыла. Муж тогда мне слова плохого не сказал. Менеджеру все объяснили, и, пока я в салоне оформляла все документы, муж метнулся домой на самолете туда и обратно и привез техпаспорт. Машину купили, радует до сих пор. А мужа люблю. © keymouse / Pikabu
муж метнулся домой на самолете туда и обратно и привез техпаспорт.
так у них ещё и самолёт?!
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- Работал в салоне связи. Жену никто из коллег ни разу не видел. Конец дня, небольшой ажиотаж, человек пять в зале и мы, три сотрудника. Заходит моя жена, а я объявляю: «Вы тысячный клиент за сегодня, поэтому получаете поцелуй от сотрудника компании!» — и целую ее... Все присутствующие офигели! © H0pMaJIbHbIu / Pikabu
- Когда-то в начале моего замужества мама поехала со мной и моим мужем шубу мне выбирать. Она была в шоке оттого, что он совершенно спокойно ходил со мной по всем магазинам, ждал, когда я примеряла и выбирала. Без тени недовольства, терпеливо и спокойно. Она с мужем даже в продуктовый вместе не могла сходить — он вечно психовал по поводу и без. © EmilyaM / Pikabu
- Недавно с потолка грохнулась люстра — муж что-то не то открутил. Я прибежала, проверила, все ли с ним в порядке, а потом молча сгребла стекла и вымыла пол. И он так же относится к тому, что я регулярно бью посуду, иногда жгу кастрюльки или творю прочие косяки, — молча и с улыбкой. Оно уже произошло, чего орать-то? © Numida / Pikabu
А вот еще несколько доказательств того, что настоящая любовь еще как существует:
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