15 человек доказали, что уход и забота о себе могут сильно изменить внешность

Всех этих людей объединяет то, что они захотели изменений в своей жизни. Одни героини тщательно подошли к выбору косметики, другие использовали ботокс и филлеры. Кому-то помог спорт и смена круга общения. Зато теперь можно сказать, что результат у них, что называется, налицо.

Статья носит ознакомительный характер. Прежде чем проводить какие-либо процедуры, проконсультируйтесь с врачом.

«Разница на фото — 4 года. Скинула 50 кг»

«После череды неправильных решений я забила на себя. Была одинокой и никому не нужной. Заедала стресс. Но потом я исцелила свое душевное состояние, стала вести здоровый образ жизни. Напоминаю себя, что мне есть, чем гордится»

У меня нет слов. Вы такая красивая! © Flowkey_mma / Reddit

«Взялась за себя»

«Слева мне 24, справа — 25. Я очень сильно поменяла свой образ жизни в сторону здоровья»

Простите, но в 24 года вы выглядели на 42. А сейчас — словно 20 лет скинули. © mycatiscomplicated / Reddit

«Мне 31 год. Мой лоб спустя лишь месяц использования крема с витамином А»

«Слева мне 31, справа — 40. Ушла из токсичных отношений»

«Оправилась от тяжелой депрессии, покинула токсичную среду, почти не общаюсь с нарциссическими членами семьи!»

Да вы теперь выглядите чуть за 20! Тоже так хочу. © Ragnaeroc / Reddit

«Единственная косметика на мне — это немного туши и карандаш для бровей»

«Мне 37. Я не использую никаких очищающих средств, просто умываюсь водой с помощью хлопковой мочалки. На нерегулярной основе пользуюсь тоником с гликолевой кислотой и кислотным пилингом. Добавляю в увлажняющий крем масло семян шиповника и антивозрастную сыворотку с Agiraline. Обязательно наношу солнцезащитный крем».

«Год ухода за кожей. На мне тут нет косметики»

«В прошлом году я сосредоточилась на своем здоровье и уходе за кожей. Мне помогли 4 сеанса фракционного лазера CO 2 для лечения шрамов от угревой сыпи. Это очень эффективно. Я сбросила 4,5 кг, но набрала мышечную массу. Не выхожу на улицу без шляпки, использую защитный крем с SPF 50. Также я пользуюсь сыворотками, которые снимают красноту и увлажняют кожу».

Если правда нет косметики — то просто космос, а не уход! Кожа справа светится. © Федорино горе / ADME

Разница между фото — 13 недель

«Мне сейчас 25, и с 13 лет у меня всегда было акне. Я стала избегать слишком острого и слишком сладкого. Узнала также, что у меня аллергия на пылевых клещей. И мне реально помогает третиноин (форма витамина А — прим. ADME)».

«Мне 38. Чувствую себя отлично»

«В 30 из-за развода и стресса у меня появилось акне. Но сейчас, когда я стала лучше питаться и придерживаться правильного распорядка дня, моя кожа изменилась. Утром я умываюсь водой, наношу витамин С, увлажняющий гель, крем с SPF 30. Вечером очищаю кожу маслом, наношу очищающее средство, третиноин, масло семян шиповника и делаю массаж гуаша».

«2 года разницы»

«Я стала пить больше чистой воды. Не уверена, помогает ли это моей коже, но я принимаю добавку с клетчаткой и пробиотиками каждый день. По утрам умываюсь со средством и наношу сыворотку и крем. Потом обязательно — солнцезащитный крем. А вечером я использую средство с третиноином».

«Результаты лечения с помощью IPL»

«На мне нет макияжа на обоих снимках. Первое фото сделано сразу после IPL. Второе фото — через 8 дней».

«До и после третиноина»

«В 30 лет у меня появились гормональные угри. Использую третиноин регулярно уже около 5 месяцев. Но важно не забывать наносить солнцезащитный крем».

«Пара слов о важности увлажнения кожи. Хочу показать кожу до и после моей утренней рутины»

«Текстура кожи разглаживается, морщины уменьшаются, а покраснения уходят. Увлажняйте свою кожу, народ!»

«Я впервые вколола филлеры в губы. До и после»

«Состояние кожи после отказа от ниацинамида»

«Я увидела обсуждения про реакцию кожи на ниацинамид (форма витамина В3 — прим. ADME). А он есть во многих косметических продуктах, поэтому я решила поэкспериментировать и полностью отказаться от него. Прошло чуть больше 2 месяцев. Я ошеломлена, увидев разницу».

«Мне помог фильтр для душа»