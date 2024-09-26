17 мужчин, чьи фото хочется прокомментировать: «Это вы или не вы?»

В этой фотоподборке собрались не звезды Голливуда, а обычные мужчины. Каждый из них не постеснялся показать изменения, которые произошли с ним с возрастом. Кому-то помогла сама физиология, а кому-то пришлось изрядно попотеть в тренажерном зале.

Такой результат, а ведь прошло только 4 года: от 18 лет до 22

Никогда не видел, чтобы кто-то так менялся всего лишь за 4 года. © No-Performance37 / Reddit

«На первой фотке мне 15, на второй 27. Вот что делает с людьми половое созревание»

«Из 19 в 25. Скинул 90 кг и набрал чуть больше 2 кг мышц»

"Разница в пару лет. Поменял очки на линзы, получше подстригся, убрал отечность с лица. В целом веду здоровый образ жизни"

«На первой мне 17, на второй 22. Борода все решила»

«Пока учился, вес держался в пределах 60 кг, никак не удавалось набрать. Тогда мне было чуть за 20. Сейчас мне 38»

«На первой фотке мне 27, на второй 38. Раньше строго соблюдал диету, был худым. Потом разобрался с питанием, начал больше есть клетчатки и белка. Плюс физические упражнения помогли набрать массу»

«Это я в 19 лет и в 31 год»

«Из 19 в 30. Привел в порядок зубы, пересмотрел питание, стал посещать тренажерный зал и подолгу гулять. Ну и стрижка тоже сделала свое дело»

«172 кг в 36 лет и 76 кг в 38 лет. Думаю, фотографии говорят сами за себя»

«В последний раз надевал костюм в 16 лет. И вот вчера снова предоставилась такая возможность. Сейчас мне уже 28»

«Мои изменения за 6 лет: от 17 до 23»

«На первой мне было 16 лет, на второй уже 29»

«Поставил брекеты — результат оказался выше всех ожиданий. На фото мне 26 и 31»

"На первой 31 год, на второй 35. В промежутке я активно тренировался, правильно питался. Еще делал упражнения, направленные на улучшение линии челюсти, шеи и уменьшение отечности лица"

«10 лет разницы: на первой мне 30, на второй 40»

«В возрасте 28 лет попытался сбросить вес, с тех пор не набирал его. Скинул 50 кг за 8 месяцев»