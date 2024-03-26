17 мужчин, которые с бородой и без — два разных человека

Народное творчество
1 час назад

Женщины делятся на две категории. Одни терпеть не могут мужчин с бородой, а другие на нее буквально молятся. Вот несколько прекрасных мужчин, которые не могут решить, как им лучше — с бородой или без. Некоторые из них, выйдя из ванны спустя полчаса беспрерывного жужжания, как будто наелись молодильных яблочек.

«До и после. Честно говоря, мне нравится, как получилось»

O_о
2 часа назад

Носи усы, носи не ссы...
Хорошо получилось, он больше Салли Магнум, чем Аквамен

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  • Мужик, пожалуйста, прекрати, оставь нам хотя бы каких-то женщин! © EyeHot1421 / Reddit

«Мне 27 лет. Часть друзей считает, что нужно снова отрастить бороду»

  • За парня с первой фотки я бы вышла замуж, а со вторым...затусила бы. © stankpuss_** / Reddit

«С бородой или без?»

«Короткая щетина или борода?»

«4 года коту под хвост. Никогда больше не буду бриться»

«Теперь выгляжу на свой возраст. Мне 28»

«Перешел на новую работу, где нужно носить распиратор. Пришлось побриться. Лучше бы остался на старой работе»

Zest
51 минута назад

Усы какие-то чужеродные тут. Какая-то другая форма нужна, что ли. Странно длинные и неоформленные

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«Кажется, я сделал ужасную ошибку»

«Отращиваю бороду уже почти 4 месяца. Как вам?»

«Пришла весна, а с ней ушла моя борода»

O_о
2 часа назад

Слева добрый дедушка, справа - коварный соблазнитель

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«Когда-нибудь хотелось плюнуть на все и сменить стиль?»

Чадо Брюн
56 минут назад

Кто-нибудь когда-нибудь видел мужчину, которому идет борода с фото «после»? Зачем?

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«Я сделал огромную ошибку. Не брился со школы»

Zest
36 минут назад

Надо было оставить, просто поменьше, более аккуратную. Изначальный вариант уж очень неопрятный какой-то.

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«Оставить бороду или побриться?»

«Всякие раз, когда возникает желание побриться, смотрю на себя без бороды»

«Буду носить бороду всю оставшуюся жизнь»

Ирина
3 часа назад

Да, в случае микрогнатии у мужчин есть хороший выход. Дамам - остаётся только хирургия...

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«Готовлюсь к лету, побрился. Как вам?»

«Стоит ли попытаться отрастить ее еще длиннее?»

А вот еще несколько доказательств того, что порой мужчина без бороды — как птица без крыльев.

Фото на превью Marko941 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ирина
3 часа назад

Удивительное дело: борода с усами, ухоженные конечно, многим к лицу! А вот то или то по отдельности - ооочень редкого товарища не испортит. В чем загвоздка? 🤔

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Юлия Мельник
54 минуты назад

Чувак, которому 28 конечно хорош, но нет, без бороды он тоже не выглядит на свой возраст, даже старше чем с бородой.

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Helen
51 минута назад

Есть же фасон бороды (с незначительными вариациями), который идет практически всем. Не знаю ни одного мужчины, которому бы такая борода не пошла.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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