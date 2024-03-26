17 мужчин, которые с бородой и без — два разных человека

Женщины делятся на две категории. Одни терпеть не могут мужчин с бородой, а другие на нее буквально молятся. Вот несколько прекрасных мужчин, которые не могут решить, как им лучше — с бородой или без. Некоторые из них, выйдя из ванны спустя полчаса беспрерывного жужжания, как будто наелись молодильных яблочек.

«До и после. Честно говоря, мне нравится, как получилось»

Мужик, пожалуйста, прекрати, оставь нам хотя бы каких-то женщин! © EyeHot1421 / Reddit

«Мне 27 лет. Часть друзей считает, что нужно снова отрастить бороду»

За парня с первой фотки я бы вышла замуж, а со вторым...затусила бы. © stankpuss_** / Reddit

«С бородой или без?»

«Короткая щетина или борода?»

«4 года коту под хвост. Никогда больше не буду бриться»

«Теперь выгляжу на свой возраст. Мне 28»

«Перешел на новую работу, где нужно носить распиратор. Пришлось побриться. Лучше бы остался на старой работе»

«Кажется, я сделал ужасную ошибку»

«Отращиваю бороду уже почти 4 месяца. Как вам?»

«Пришла весна, а с ней ушла моя борода»

«Когда-нибудь хотелось плюнуть на все и сменить стиль?»

«Я сделал огромную ошибку. Не брился со школы»

«Оставить бороду или побриться?»

«Всякие раз, когда возникает желание побриться, смотрю на себя без бороды»

«Буду носить бороду всю оставшуюся жизнь»

«Готовлюсь к лету, побрился. Как вам?»

«Стоит ли попытаться отрастить ее еще длиннее?»