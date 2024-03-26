Носи усы, носи не ссы...
Хорошо получилось, он больше Салли Магнум, чем Аквамен
17 мужчин, которые с бородой и без — два разных человека
Женщины делятся на две категории. Одни терпеть не могут мужчин с бородой, а другие на нее буквально молятся. Вот несколько прекрасных мужчин, которые не могут решить, как им лучше — с бородой или без. Некоторые из них, выйдя из ванны спустя полчаса беспрерывного жужжания, как будто наелись молодильных яблочек.
«До и после. Честно говоря, мне нравится, как получилось»
Носи усы, носи не ссы...
- Мужик, пожалуйста, прекрати, оставь нам хотя бы каких-то женщин! © EyeHot1421 / Reddit
«Мне 27 лет. Часть друзей считает, что нужно снова отрастить бороду»
- За парня с первой фотки я бы вышла замуж, а со вторым...затусила бы. © stankpuss_** / Reddit
«С бородой или без?»
«Короткая щетина или борода?»
Вот в таких случаях борода лучше. Скрывает неидеальную линию подбородка
«4 года коту под хвост. Никогда больше не буду бриться»
«Теперь выгляжу на свой возраст. Мне 28»
«Перешел на новую работу, где нужно носить распиратор. Пришлось побриться. Лучше бы остался на старой работе»
Усы какие-то чужеродные тут. Какая-то другая форма нужна, что ли. Странно длинные и неоформленные
«Кажется, я сделал ужасную ошибку»
«Отращиваю бороду уже почти 4 месяца. Как вам?»
«Пришла весна, а с ней ушла моя борода»
«Когда-нибудь хотелось плюнуть на все и сменить стиль?»
Кто-нибудь когда-нибудь видел мужчину, которому идет борода с фото «после»? Зачем?
«Я сделал огромную ошибку. Не брился со школы»
Надо было оставить, просто поменьше, более аккуратную. Изначальный вариант уж очень неопрятный какой-то.
«Оставить бороду или побриться?»
«Всякие раз, когда возникает желание побриться, смотрю на себя без бороды»
«Буду носить бороду всю оставшуюся жизнь»
Да, в случае микрогнатии у мужчин есть хороший выход. Дамам - остаётся только хирургия...
«Готовлюсь к лету, побрился. Как вам?»
Тут тоже борода нужна, она создано иллюзию красивой линии челюсти
«Стоит ли попытаться отрастить ее еще длиннее?»
А вот еще несколько доказательств того, что порой мужчина без бороды — как птица без крыльев.
Комментарии
Удивительное дело: борода с усами, ухоженные конечно, многим к лицу! А вот то или то по отдельности - ооочень редкого товарища не испортит. В чем загвоздка? 🤔
Мне обычно пофиг, хоть и люблю гладко выбритого человека. Но не пойму бороду без Усов. Это так странно выглядит! Какая-то незаконченность
Чувак, которому 28 конечно хорош, но нет, без бороды он тоже не выглядит на свой возраст, даже старше чем с бородой.
Есть же фасон бороды (с незначительными вариациями), который идет практически всем. Не знаю ни одного мужчины, которому бы такая борода не пошла.
не знаю. мне вообще бороды не заходят. от слова никак. антисексуальность и все тут. лёгкая щетина это дааа