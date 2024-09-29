20+ человек показали, как они изменились. Некоторых даже сложно узнать
Фотографы
3 часа назад
Все мы меняемся с течением времени, и от возрастных изменений никуда не деться. Но в то же время на нашу внешность влияют и многие другие факторы: потеря или набор веса, смена прически или даже пластические операции.
Вот что делают с человеком полгода без сахара
«Мой муж отращивал волосы около 7 лет. Подстригся — и теперь у меня словно новый муж»
«Горжусь своим прогрессом»
- Вот это преображение! И ого, какие у тебя оказывается потрясающие ножки! © amidnightthrowaway / Reddit
«Я шел к этому телу 2,5 года»
«Я долго думала, что подарить себе на день рождения, и вот. Перекрасилась в темно-пепельный блонд. Это заняло 4 часа»
- Потрясающе смотрится с твоими бровями. © miss_misplaced / Reddit
«Воспользовалась советами и изменила свой повседневный образ»
«Изменила прическу, поставила брекеты, похудела, начала экспериментировать с макияжем и носить еще что-то помимо футболок и леггинсов»
«Не считаю калории и не занимаюсь спортом, просто развелась и испытываю меньше стресса. Также слежу за питанием»
- Потрясающее преображение! Еще и платье роскошно смотрится. © tiasalamanca / Reddit
«Два варианта моего свадебного макияжа»
«Подстригся. Какой стиль мне больше идет?»
- Тебе очень идет короткая стрижка. А ведь я всегда предпочитала парней с длинной шевелюрой. © Chevron_Queen / Reddit
«Это я с макияжем „на мне ноль косметики“ и совсем без макияжа»
«Мне 34 года и я не ем сладкое уже два месяца»
- Черт, я ем шоколад на завтрак, поэтому меня просто бесит твой шикарный результат. © spookyandspice / Reddit
«Первое фото сделано в день моей свадьбы. Сейчас даже обручальные кольца велики»
«То же место, тот же наряд год спустя. Моя новая цель — оздоровительный бодибилдинг и подготовка к полумарафону»
«Подстриглась и прокрасилась в рыжий»
«Мне 50 лет и я сделала себе стрижку пикси. Неужели я совершила ошибку?»
- Подруга, мне 48 и я хочу такую же прическу. Ты выглядишь потрясно! © Adventurous-Cry-2157 / Reddit
«7 месяцев веду здоровый образ жизни. Оно того стоит»
- Ты прошел путь от Джека Блэка до Хью Джекмана! © girlyshout / Reddit
«Наконец-то сняла брекеты, которые носила больше двух лет»
«Кожа лица стала просто сиять после того, как я сбросила вес»
- Ого, ты и была красоткой, но теперь ты просто кинозвезда! Даже волосы будто гуще стали. © Cool_Ad4085 / Reddit
«Решилась на липосакцию подбородка. Наконец-то снова вижу свою шею!»
До и после операции на челюсти
Так выглядит одно и то же выражение лица до и после ботокса
А эти 12 человек за какой-то год изменились просто до неузнаваемости.
Фото на превью robinjill22089 / Reddit
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