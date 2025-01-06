Стала похожа нa Софию Бутеллу. Нравятся прямые брови у мужчин и женщин.
Насчёт внешности "до": вот так она выглядела, не так уж и страшно, скорее, обычно. Фото с короткими волосами - да, ужас.
15 человек, которые одолели все сложности и добились долгожданной цели
Наверное, каждый из нас с детства не раз слышал: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Тогда это воспринималось, может, не совсем серьезно, а вот в более взрослом возрасте большинство осознают, что это истина. Герои сегодняшней нашей статьи тому пример.
«Мне 19 лет, и я сделала пересадку волос. Потратила $4700»
Стала похожа нa Софию Бутеллу. Нравятся прямые брови у мужчин и женщин.
- Выглядишь потрясающе. © Sonnydelights24 / Reddit
«Я прикинул, что ремонт балкона встанет мне примерно в −150 000 из семейного бюджета. Ну и решил, что можно сэкономить и сделать самому»
Это значит лишь то, что человек зарабатывает меньше того, кто делает ремонты в этом городе. Раз он он думал о том, как сэкономить, а не как заработать.
Волосы спустя год после специальной терапии
«Мне потребовалась куча терпения и времени, и я так рада улучшениям, хоть моя кожа пока и не идеальна»
«Вот как все может измениться за два года. Винни была больна, когда я ее забрала к себе. Единственное, что не изменилось — это то, какая она удивительная»
«Между этими фото почти 30 кг разницы и 11 месяцев»
«Девочка, за которой я присматривала, захотела сделать 18 мишек, чтобы дарить их в Рождество. Я думала, что ей быстро надоест, но спустя 8 часов я поняла, что ошибалась»
«Я в свой 27 и 29 дни рождения. Теперь я сосредоточена на своем психологическом состоянии»
«Путь в 2,5 года позади, и я чувствую себя потрясающе»
- Сумасшедшие изменения! Ты молодчина. © Ensco_7 / Reddit
«4 месяца назад я перещипала брови, и все это время мне пришлось наносить на них сыворотку, вот какой результат получился»
«Спустя 2 года я, наконец-то, близка к завершению работы»
«18 кг разницы между фото»
«Первую работу я нарисовала в 13 и решила повторить ее же спустя 2 года»
«Я спустя неделю после операции»
- Сначала показалось, что это фотошоп, даже нос изменился. © whoissheeeeeeeeeeee / Reddit
«Я начал тренироваться, стал есть достаточно белков и углеводов, наладил сон и ежедневно начал нахаживать по 7-10 тысяч шагов»
Есть достаточно углеводов? В наше время кто-то не ест достаточно углеводов? Это как? Научите, пожалуйста.
Вот еще несколько наших статей о людях, глядя на которых, появляется вдохновение никогда не бросать начатое: