15 человек, которые одолели все сложности и добились долгожданной цели

Наверное, каждый из нас с детства не раз слышал: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Тогда это воспринималось, может, не совсем серьезно, а вот в более взрослом возрасте большинство осознают, что это истина. Герои сегодняшней нашей статьи тому пример.

«Мне 19 лет, и я сделала пересадку волос. Потратила $4700»

«Я прикинул, что ремонт балкона встанет мне примерно в −150 000 из семейного бюджета. Ну и решил, что можно сэкономить и сделать самому»

© intro.vert1 / Pikabu Betelgeise_Supernova 20 часов назад Это значит лишь то, что человек зарабатывает меньше того, кто делает ремонты в этом городе. Раз он он думал о том, как сэкономить, а не как заработать. - - Ответить

Волосы спустя год после специальной терапии

«Мне потребовалась куча терпения и времени, и я так рада улучшениям, хоть моя кожа пока и не идеальна»

«Вот как все может измениться за два года. Винни была больна, когда я ее забрала к себе. Единственное, что не изменилось — это то, какая она удивительная»

«Между этими фото почти 30 кг разницы и 11 месяцев»

«Девочка, за которой я присматривала, захотела сделать 18 мишек, чтобы дарить их в Рождество. Я думала, что ей быстро надоест, но спустя 8 часов я поняла, что ошибалась»

«Я в свой 27 и 29 дни рождения. Теперь я сосредоточена на своем психологическом состоянии»

«Путь в 2,5 года позади, и я чувствую себя потрясающе»

«4 месяца назад я перещипала брови, и все это время мне пришлось наносить на них сыворотку, вот какой результат получился»

«Спустя 2 года я, наконец-то, близка к завершению работы»

«18 кг разницы между фото»

«Первую работу я нарисовала в 13 и решила повторить ее же спустя 2 года»

«Я спустя неделю после операции»

Сначала показалось, что это фотошоп, даже нос изменился. © whoissheeeeeeeeeeee / Reddit