16 человек поделились своими детскими фото и это просто умора
Ностальгия
1 час назад
Детские фотографии — отдельный жанр комедии. Когда родители доставали фотоаппарат, никто не знал, чем это закончится: нелепой позой, выражением лица «я не хотел тут быть» или просто запечатлением на века того самого начеса, на который сейчас без улыбки и не взглянешь. Мы нашли 18 человек, которые решились показать свои архивы миру — и спасибо им за это, потому что смех гарантирован!
«В 2008 я открыл для себя фотошоп и это было нечто»
- Так плохо, что даже хорошо. © bluechickenz / Reddit
«Приличный 6-й класс и вот такой 8-й»
- На таких девчонок западали все плохие парни. © SETHlUS / Reddit
«Это лучшая детская фотография моей супруги»
- Мне бы хоть грамм ее уверенности в себе. © RavenQueen33 / Reddit
«Нашел у родителей фотки странного младенца. Оказалось, это я в 4 недели. Что же, им удалось запечатлеть меня, когда я был еще достаточно красив»
- Чувак, нам нужен ремейк этих фоток. © caballera123 / Reddit
«1996 год. Мне 12 лет и уже тогда у меня были гламурные снимки»
- Вам 12 и, кажется, у вас была ипотека. © Parabolic_Penguin / Reddit
«Мне здесь 14 и я уверена, что плюшевый пингвин сочетается с кружевными перчатками»
«У меня было трудное детство. Даже в шкафчике под раковиной я не могла скрыться от отца-папарацци»
Меня фотографировали и папа, и мама... Это было действительно трудное детство.
-
-
Ответить
«Фотография из выпускного альбома за 5 класс. Моя сестра мечтала стать парикмахером и тренировалась на мне»
«Мне здесь 15. Добро пожаловать в 80-е»
«Судя по моим детским фото, уже тогда я была не промах»
«Моя подруга разрешила мне выложить ее фото, которое показывает всю прелесть 90-х»
«Обожаю смотреть фотографии того времени, когда я любила стиль эмо»
«Сделать нормальную фотографию в детстве? Не, не слышали»
«Мои детские фото определенно заслуживают внимания»
«В 12 лет я была похожа на очень грустного библиотекаря»
«В детстве моя мама подкралась ко мне сзади и коротко обстригла волосы. Что тут еще сказать?»
- Я арт-терапевт и мне есть что сказать по поводу вашей картины. © SarahCannah / Reddit
Признавайтесь, какие страшные тайны скрывают ваши фотоальбомы? Маску из пластилина? Модны показ в мамином платье? Неудавшуюся попытку помочь дедушке отремонтировать чайник? Ждем сентиментальных и не очень фото и историй в комментариях. А пока можно поностальгировать здесь:
Фото на превью Luvlifemaniac / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 историй о том, как люди обратились к специалистам и будто стали героями короткометражки
14 человек, которые не ожидали от других такого подвоха... а зря!
Истории
3 дня назад
17 историй о добре, которые словно лучик солнца в пасмурный день
15 человек отправились в путешествие, а вернулись с историей вместо магнитика
Народное творчество
4 месяца назад
14 трогательных историй о том, как люди нашли своего питомца в приюте
Истории
2 месяца назад
16 ярких сравнений, которые подчеркивают разницу между мамами прошлого и настоящего
Семья
1 месяц назад
16 человек так лихо отметили день рождения, что можно сценарий для кино писать
19 диалогов в такси, которые могли бы стать сценарием для короткометражки
20+ бьюти-секретов наших мам и бабушек, которые и сегодня работают на ура
Семья
1 месяц назад
20+ душевных историй, после которых веришь в добро еще больше
Добро
1 месяц назад
15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион
Истории
4 дня назад
15 тещ, с которыми что ни день, то новый аттракцион
Семья
3 недели назад