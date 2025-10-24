16 человек поделились своими детскими фото и это просто умора

Детские фотографии — отдельный жанр комедии. Когда родители доставали фотоаппарат, никто не знал, чем это закончится: нелепой позой, выражением лица «я не хотел тут быть» или просто запечатлением на века того самого начеса, на который сейчас без улыбки и не взглянешь. Мы нашли 18 человек, которые решились показать свои архивы миру — и спасибо им за это, потому что смех гарантирован!

«В 2008 я открыл для себя фотошоп и это было нечто»

Так плохо, что даже хорошо. © bluechickenz / Reddit

«Приличный 6-й класс и вот такой 8-й»

На таких девчонок западали все плохие парни. © SETHlUS / Reddit

«Это лучшая детская фотография моей супруги»

Мне бы хоть грамм ее уверенности в себе. © RavenQueen33 / Reddit

«Нашел у родителей фотки странного младенца. Оказалось, это я в 4 недели. Что же, им удалось запечатлеть меня, когда я был еще достаточно красив»

Чувак, нам нужен ремейк этих фоток. © caballera123 / Reddit

«1996 год. Мне 12 лет и уже тогда у меня были гламурные снимки»

Вам 12 и, кажется, у вас была ипотека. © Parabolic_Penguin / Reddit

«Мне здесь 14 и я уверена, что плюшевый пингвин сочетается с кружевными перчатками»

«У меня было трудное детство. Даже в шкафчике под раковиной я не могла скрыться от отца-папарацци»

Елена Яилимаф 1 день назад Меня фотографировали и папа, и мама... Это было действительно трудное детство. - - Ответить

«Фотография из выпускного альбома за 5 класс. Моя сестра мечтала стать парикмахером и тренировалась на мне»

«Мне здесь 15. Добро пожаловать в 80-е»

«Судя по моим детским фото, уже тогда я была не промах»

«Моя подруга разрешила мне выложить ее фото, которое показывает всю прелесть 90-х»

«Обожаю смотреть фотографии того времени, когда я любила стиль эмо»

«Сделать нормальную фотографию в детстве? Не, не слышали»

«Мои детские фото определенно заслуживают внимания»

«В 12 лет я была похожа на очень грустного библиотекаря»

«В детстве моя мама подкралась ко мне сзади и коротко обстригла волосы. Что тут еще сказать?»