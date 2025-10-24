16 человек поделились своими детскими фото и это просто умора

Детские фотографии — отдельный жанр комедии. Когда родители доставали фотоаппарат, никто не знал, чем это закончится: нелепой позой, выражением лица «я не хотел тут быть» или просто запечатлением на века того самого начеса, на который сейчас без улыбки и не взглянешь. Мы нашли 18 человек, которые решились показать свои архивы миру — и спасибо им за это, потому что смех гарантирован!

«В 2008 я открыл для себя фотошоп и это было нечто»

«Приличный 6-й класс и вот такой 8-й»

  • На таких девчонок западали все плохие парни. © SETHlUS / Reddit

«Это лучшая детская фотография моей супруги»

«Нашел у родителей фотки странного младенца. Оказалось, это я в 4 недели. Что же, им удалось запечатлеть меня, когда я был еще достаточно красив»

«1996 год. Мне 12 лет и уже тогда у меня были гламурные снимки»

«Мне здесь 14 и я уверена, что плюшевый пингвин сочетается с кружевными перчатками»

«У меня было трудное детство. Даже в шкафчике под раковиной я не могла скрыться от отца-папарацци»

«Фотография из выпускного альбома за 5 класс. Моя сестра мечтала стать парикмахером и тренировалась на мне»

«Мне здесь 15. Добро пожаловать в 80-е»

«Судя по моим детским фото, уже тогда я была не промах»

«Моя подруга разрешила мне выложить ее фото, которое показывает всю прелесть 90-х»

«Обожаю смотреть фотографии того времени, когда я любила стиль эмо»

«Сделать нормальную фотографию в детстве? Не, не слышали»

«Мои детские фото определенно заслуживают внимания»

«В 12 лет я была похожа на очень грустного библиотекаря»

«В детстве моя мама подкралась ко мне сзади и коротко обстригла волосы. Что тут еще сказать?»

Giada
1 день назад

Какая медленная реакция, что мама все успела обстричь

  • Я арт-терапевт и мне есть что сказать по поводу вашей картины. © SarahCannah / Reddit

Признавайтесь, какие страшные тайны скрывают ваши фотоальбомы? Маску из пластилина? Модны показ в мамином платье? Неудавшуюся попытку помочь дедушке отремонтировать чайник? Ждем сентиментальных и не очень фото и историй в комментариях. А пока можно поностальгировать здесь:

Фото на превью Luvlifemaniac / Reddit

