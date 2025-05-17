19 фото, которые перенесут в детство за долю секунды

Наверное, многие из нас мечтают оказаться в детстве хотя бы на день: забыть о взрослых делах и погрузиться в мир доброты и волшебства. В мир, где многие вещи казались настоящим сокровищем. Приготовьте платочки, ведь некоторые фотографии напомнят вам о многих счастливых днях.

«Фото сделано в конце 1990-х. Ручка все еще у меня»

«Это не кухонная утварь, а семейная традиция. Вы ведь тоже сутки лепили пельмени, а потом месяц ждали, кому попадется пельмешка с перцем, а кому — с вареньем?»

Вячеслав Иванов 18 часов назад Люди забыли эти добрые традиции лепки пельменей. Ленивые, проще купить. - - Ответить

«Фотогалерея и домашний кинотеатр моего детства»

«Эта трогательная и грустная история настолько потрясла девчонок, что практически в каждом гардеробе оказались такие футболки»

«Спецэффекты нашей юности»

«Сегодня прогуливалась и увидела эту замечательную детскую площадку. От нее аж детством запахло»

«Карандаш со сменными картриджами внутри. Еще и ластик прилагался»

«Вот и настал час показать мое сокровище. Скажу только, что все здесь честно добыто»

«Сколько же батареек пришлось заменить»

«У куклы из одуванчиков всегда выходила смешная прическа»

«Контейнер для дискет»

«Отрывная жвачка в виде ленты»

«Давно мечтал купить приставку из детства. Сегодня сходил на почту. Так выглядит счастье мальчика Паши в 34 годика»

«Три легенды из 2000-х»

«Позвонила мама и попросила забрать мою коробку, а иначе выбросит на помойку»

«Не удержался и купил через интернет. Дети не оценили это приобретение, а я сижу и брынькаю»

«Лазерная указка. Чем больше насадок, тем ты круче»

«Дисковый телефон (1943-1974 гг.)»

Да я до сих пор им пользуюсь дома. © Diabolus1999 / Reddit