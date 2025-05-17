19 фото, которые перенесут в детство за долю секунды

Наверное, многие из нас мечтают оказаться в детстве хотя бы на день: забыть о взрослых делах и погрузиться в мир доброты и волшебства. В мир, где многие вещи казались настоящим сокровищем. Приготовьте платочки, ведь некоторые фотографии напомнят вам о многих счастливых днях.
«Фото сделано в конце 1990-х. Ручка все еще у меня» «Это не кухонная утварь, а семейная традиция. Вы ведь тоже сутки лепили пельмени, а потом месяц ждали, кому попадется пельмешка с перцем, а кому — с вареньем?»
Люди забыли эти добрые традиции лепки пельменей. Ленивые, проще купить.
«Фотогалерея и домашний кинотеатр моего детства» «Эта трогательная и грустная история настолько потрясла девчонок, что практически в каждом гардеробе оказались такие футболки» «Спецэффекты нашей юности» «Сегодня прогуливалась и увидела эту замечательную детскую площадку. От нее аж детством запахло» «Карандаш со сменными картриджами внутри. Еще и ластик прилагался» «Вот и настал час показать мое сокровище. Скажу только, что все здесь честно добыто» «Сколько же батареек пришлось заменить» «У куклы из одуванчиков всегда выходила смешная прическа»
А мы из цветов мальвы делали
«Отрывная жвачка в виде ленты» «Давно мечтал купить приставку из детства. Сегодня сходил на почту. Так выглядит счастье мальчика Паши в 34 годика»
Я тоже хочу. Всё никак не до этого
А разве Сименс входил в число легенд?
«Позвонила мама и попросила забрать мою коробку, а иначе выбросит на помойку» «Не удержался и купил через интернет. Дети не оценили это приобретение, а я сижу и брынькаю»
А моей дочке нравится. Сейчас такие везде продаются
«Лазерная указка. Чем больше насадок, тем ты круче» «Дисковый телефон (1943-1974 гг.)» «Некоторые вещи можно отдать в музей прошедшей эпохи. Но с чем-то не готов расстаться»
Еще больше воспоминаний из мира детства можно найти здесь: