10 фактов о мужской гигиене, после которых мы посмотрели на привычные вещи другими глазами

Мы много рассказывали о том, как жили женщины в прошлом, но иногда упускали факты о том, как приходилось мужчинам. А у них, между прочим, были свои заморочки с гигиеной. Например, парикмахер, чтобы постричь усы, буквально засовывал клиенту пальцы в рот... Мы изучили особенности мужской гигиены сквозь века, начиная от Средневековья и заканчивая XIX веком, и готовы рассказать о самых потрясающих фактах из этой области.

Вытряхивали крыс из париков

На протяжении истории мужчины в разные периоды времени носили парики. Они были символом статуса и богатства, а также модным элементом гардероба. Для придания парикам белоснежности их пудрили смесью крахмала и ароматических масел. В богатых домах парики хранились в отдельных комнатах, но никто не был застрахован от того, что в этих помещениях могли поселиться грызуны. Так что перед тем, как надеть парик, возможно, приходилось вытряхивать оттуда крыс.

Носили прокладки

© Sense and Sensibility / Columbia Pictures Natali veselaya 2 часа назад Вместо прокладок в древние века женщины использовали сухой мох. Он хорошо впитывал кровь ,только правда частично высыпался из под понталонов.😁 Мыться в средние века в Европе было грехом. Некоторые за всю свою жизнь могли помыться один -два раза. Поэтому представляете какой смрад стоял от тел. Непонятно чем дышали любовники когда прятались под длинными юбками своих любовниц. 🤣 - - Ответить

Все знают, как печально обстояли дела с гигиеной в Средние века. В викторианскую эпоху начались изменения: люди больше узнали об уходе за собой, гигиене, врачах и болезнях. Но в те годы вместо того, чтобы чаще мыться, люди предпочитали носить на теле прокладки — куски ткани или саше, которые впитывали запахи в самых чувствительных местах.

Рисковали жизнью, чтобы просто побриться

Mary Evans Picture Library/Mary Evans Picture Library/East News КончилосьЛето 1 неделя назад - - Ответить

Первые бритвы появились еще за 3000 лет до нашей эры. Однако это далеко не означает, что бриться мужчинам в прошлом было так же комфортно, как сейчас. Безопасные бритвы вошли в обиход только в 1903 году. Кроме того, через бритвы в парикмахерских передавалось множество заболеваний, в том числе известная «барберская чесотка».

Чистили зубы тканью

Конечно, до изобретения зубных щеток в Средневековье было еще далеко. Но это не означает, что жители того времени не ухаживали за зубами. Они чистили зубы и десны с помощью грубой льняной ткани, использовали пасты и порошки, например из шалфея и кристаллов соли. Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, использовали травы, в том числе гвоздику.

Волосы мыли, но не слишком часто

В Средневековье люди купались, несмотря на расхожее мнение о том, что они были с ног до головы покрыты грязью. А вот голову мыли не так усердно. Доктора в те времена советовали остерегаться этой процедуры, чтобы не простудиться. Знатные господа, конечно, не мыли волосы самостоятельно, а доверяли эту процедуру слугам, просто наслаждаясь процессом.

Следили за бородой

В викторианскую эпоху борода считалась символом мужественности и статуса. Поэтому за ней ухаживали со всем вниманием. В книге с советами для джентльменов автор подчеркивал, что бороду необходимо содержать в чистоте, регулярно мыть, а также расчесывать и придавать форму. Дурным тоном в те годы считалось красить бороду, но вот ухаживать за ней стремились все.

Спали в колпаках

East News Natali veselaya 2 часа назад Потому что много мкжчин лысых. Вдруг ночью девушка постучится в дверь,а он без парика! 😀 - - Ответить

У ночного колпака долгая история. Главное его предназначение — уберечь голову от сквозняков ночью. Забавно, что в годы, когда ношение таких колпаков у женщин уже стало немодным, мужчины все еще с удовольствием надевали этот предмет гардероба.

Терпели цирюльников

Парикмахерская Артура Андерсона.

До изобретения безопасной бритвы удалить волосы с лица самостоятельно было практически невозможно. В XIX веке американские цирюльники во время бритья клали клиентам палец в рот. Так они могли расправить кожу и добраться бритвой до самых труднодоступных участков лица.

Стригли ногти чем попало

Кусачки для ногтей из бронзы, 3 или 4 век н.э..

Первые маникюрные ножницы вовсе не были ножницами. Жители того времени использовали ножи, чтобы отрезать выступающую часть ногтя. Но чаще всего, ногти, вероятно, просто обламывались, или их срезали чем попало — этому аспекту гигиены на протяжении веков уделялось мало внимания.

Справляли нужду где ни попадя

Средневековый туалет в стене замка.

В эпоху регентства были особенно популярны балы. Женщинам приходилось справлять нужду в горшки, тогда как мужчине для этого необходимо было... найти укромный уголок. Порой статные господа справляли нужду в неположенном месте. Однако чаще всего все же старались найти туалет.