10 пикантных подробностей балов прошлого, о которых не принято говорить вслух

Сейчас балы представляются нам как невероятно романтичное развлечение, но в прошлые века аристократы относились к ним с большой серьезностью. Такие мероприятия требовали невероятной подготовки и со стороны хозяина дома, и со стороны гостей. Мы решили развенчать некоторые расхожие мифы о балах и рассказать, как все происходило на самом деле.

Девушки грызли мел, собираясь на бал

Успех на балу для юной девушки на выданье обеспечивал не только наряд, но и цвет лица. Поэтому дамы накануне бала часто грызли мел и даже пили разведенный водой уксус — все ради красоты. Кавалеров хватало не всем и нужно было блистать по полной, чтобы обратить на себя их внимание.

Гости часами маялись в пробках

Так как на придворные балы прибывало огромное количество человек, гостям порой приходилось проводить в карете по нескольку часов, прежде чем до них доходила очередь высаживаться. Чтобы хоть как-то решить проблему с пробками во время балов, во дворцах использовалось несколько входов. Приглашенные обязаны были знать подъезд, куда им надлежало прибыть. Толчея в фойе была такая, что с трудом можно было протолкнуться. Неудивительно, что потеря шубы или шинели во время бала была обычным делом.

Многих дам расстроило появление электричества

Чтобы в большом зале во время танцев не царил полумрак, требовалось несколько тысяч свечей. Если бал длился долго, часть из них успевала прогореть, и гостей приглашали пройти в другую комнату, дабы заменить свечи. А вот с середины XIX века помещения в богатых домах во время бала освещались с помощью электрических лампочек. Самым большим потрясением это нововведение стало для дам. Дело в том, что привычный макияж прекрасно смотрелся при теплом сиянии свечей, а вот электрическое освещение придавало накрашенным барышням вульгарный вид.

На балах задыхались от запаха дегтя

Хотя и дамы, и джентльмены пользовались духами и туалетной водой, не все ароматы были приятными. Офицеры появлялись в свете в парадных мундирах и сапогах, которые шили из дубленой кожи, пропитанной дегтем. Этот состав защищал обувь от плесени, но запах, исходящий от нее, был удушающим. К этому благоуханию добавлялся и аромат мастики. Полы в залах для сохранности натирали специальной смесью из воска, мыла и поташа. Последний ингредиент готовили из золы, поэтому он тоже источал запах дегтя.

А вот потом от танцоров не пахло

Принято считать, что на балах из-за множества свечей и разгоряченных танцоров царили удушливые ароматы. Однако это не совсем так. Во-первых, сами залы старались проветривать. Во-вторых, и дамы, и джентльмены не брезговали банными процедурами с мылом и являлись на празднество в чистой одежде, а также всегда прикрывали подмышки. Даже у самых вызывающих женских бальных платьев всегда были закрыты подмышки — дамы с повышенной потливостью туда прятали специальные подушечки, которые меняли несколько раз за вечер.

Гостей потчевали вареньем

Первое время на балах не было изысканной кухни, они больше были похожи на деревенские пирушки. Поэтому гости налегали на чай, кофе, мед, варенье. А в середине XIX века в печать вышел «Альманах гастрономов». Сборник содержал описания 90 обедов, а также особенностей праздничного стола во время балов. Позднее список блюд начал зависеть от вида бала: утренний бал, вечерний, бал «обыкновенным порядком», английский бал или бал первоклассный.

Выбор подходящего наряда был целым искусством

Собираясь на бал, и юные барышни, и замужние дамы тщательно подходили к выбору туалета. Значение имело все: цвет, фасон, материал, отделка. Самым страшным приговором для барышни было обвинение в отсутствии вкуса. Неподходящий наряд, неудачно приколотый цветок могли разрушить репутацию девицы и испортить жизнь ее родственникам. Особое внимание уделялось и длине наряда. Если девушка появлялась на балу в платье в пол, она демонстрировала всему свету, что танцевать не намерена. Для плясок подходили туалеты по щиколотку, поэтому перед празднеством подол порой подшивали.

Фасон бальных туалетов менялся довольно часто, а вот мода на веера из перьев и кружев сохранялась на протяжении почти всего XIX века. Благодаря этому аксессуару кавалер мог моментально понять, замужем ли интересующая его дама или нет. Девицы на выданье щеголяли перламутровыми изделиями, украшенными слоновой костью. Солидные матроны пользовались кружевными веерами или аксессуарами из страусиных перьев.

Выбор драгоценностей тоже играл большую роль

Замужние дамы могли щеголять в драгоценных каменьях в тон к своему платью. Однако появление в слишком богатых и тяжелых колье считалось вульгарным. Кроме того, дамы не надевали кольца и перстни поверх перчаток — это считалось дурным тоном. Девушкам следовало быть еще скромнее — они обычно украшали наряды портбукетами. В миниатюрные вазочки вставляли различные цветы, а потом крепили к декольте. Правильно подобрав букет, барышня могла оповестить кавалеров о своих намерениях. Так, гвоздика полосатая сообщала поклоннику, что девушка хочет с ним расстаться. А пестрая наоборот говорила о том, что она его не может позабыть.

Джентльмены являлись на балы в парадной форме или черном фраке, а также в специальных танцевальных башмаках, и только уланам позволялось натягивать сапоги. Шпоры были под запретом, но некоторые кавалеры все равно их не снимали, дабы пощеголять перед дамами, и в результате рвали на женщинах платья.

Танцы следовали в строгом порядке

В XIX веке бал традиционно открывал полонез — торжественный танец, больше похожий на шествие, в котором принимали участие все без исключения приглашенные. После следовал вальс, который, хотя и считался скандальным и романтичным танцем, не был самым важным в программе. Влюбленные юноши и девушки ждали именно мазурки. Во-первых, во время этого танца молодые люди могли блеснуть своими умениями — у них даже были сольные партии. Во-вторых, именно кружась в мазурке, кавалеры зачастую открывали свои чувства даме.

Демонстрация влюбленности начиналась уже с выбора партнера. Иногда к кавалеру подводили двух дам, и, приглашая одну из барышень на мазурку, он демонстрировал свой сердечный интерес. Именно мазурка послужила причиной дуэли Онегина с Ленским. Пригласить поклонника на мазурку могла и девушка. Порой барышни, выбирая подходящего кавалера, должны были угадать какие-то его особенности или качества. Завершался бал котильоном, который сочетал в себе элементы сразу нескольких танцев и мог длиться несколько часов. На рубеже XIX и XX веков котильон сменился загадочным танцем, который назывался кадриль-монстр.

Котильон мог послужить причиной разногласий между хозяйкой и хозяином дома, если одна обожала танцевать, а второй не любил это развлечение. Так, императрица Мария Федоровна не желала завершать веселье, и закрывающий бал котильон длился уже несколько часов. Тогда ее супруг пошел на хитрость. Он приказал музыкантам из оркестра потихоньку удаляться из зала по одному. Музыка становилась все тише и наконец вовсе смолкла. Изумленные танцоры разошлись, и бал завершился.

Гости брали нижнее белье с собой