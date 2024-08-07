был у меня начальник, как-то начал жаловаться, что его все не любят (не помню, по какому поводу). мы ему аккуратно намекнули - Андрей, если не любят ВСЕ, так, может, не во всех дело? не дошло ))
да, мы его тоже не любили )
17 эпичных свиданий, которые можно описать фразой: «Вот это кринж!»
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Но не всегда. Иногда первое знакомство бывает таким фееричным, что далеко не все готовы дать кому-то второй шанс. Герои нашей статьи рассказали о своем опыте встреч и свиданий, от которых порой хочется провалиться сквозь землю.
- Сижу на лавке в парке, пью кофе. Подходит парень лет 27, знакомится. Чую, что от него запах какой-то неприятный. И сразу же он заявляет, что хочет меня к себе в деревню в гости пригласить, что у него 20 голов свиней, дом свой и мама там еще имеется. Не женат и не был. И вообще мы можем ко мне заехать, я сразу могу собрать вещи, и он даже готов жениться, если мама одобрит его выбор. Я дар речи потеряла! Отрезвило меня ветром, сильно подувшим с его стороны. Я молча ретировалась, даже кофе на лавке забыла. Отошла, оборачиваюсь посмотреть, не догоняет ли, а этот кадр сидит, мой кофе допивает. Занавес. © Аполинежа / Dzen
- После знакомства в интернете встретились очно. Все свидание он говорил только о себе: как несправедливы к нему родственники (они считают его занудой и мечтают от него избавиться), как ему завидуют сослуживцы. Что у всех есть жилье и машины, а у него несправедливо нет ничего. В конце спросил, что я думаю по этому поводу. Я честно ответила. Смертельно обиделся и сказал, что «все бабы одинаковые». © Солнце на спицах / Dzen
- Было дело: познакомились, договорились пойти в кино. А у меня пуговица на брюках возьми и отвались. Так я всю дорогу домой под курткой шарила, чтоб штаны удержать. Не срослось, короче. © Смышленая / Dzen
был у меня начальник, как-то начал жаловаться, что его все не любят (не помню, по какому поводу). мы ему аккуратно намекнули - Андрей, если не любят ВСЕ, так, может, не во всех дело? не дошло ))
- Когда мне было 18 лет, по работе часто пересекалась с одним 30-летним мужчиной. Возникла симпатия, завязалось общение. Первое свидание у нас началось с того, что мы проверяли паспорта друг друга. Он проверял мой возраст, я — его семейное положение. © Подслушано / Ideer
- Пошел на свидание с девушкой, которая вообще была не похожа на свою фотографию в профиле, даже близко. Это было так странно, что я пытался быть вежливым, но все время думал только о том, как меня обвели вокруг пальца. © naqigupesetaze / Reddit
- Сотрудница все время пыталась познакомить меня с племянником, расхваливала его. Я говорю: «А что с ним не так, раз сам не может девушку найти?» Отвечает, мол, он скромный. Короче, договорились о свидании. В принципе симпатичный, но какой же зануда! 15 минут шли до кинотеатра, так все это время я слушала лекцию о работе какого-то прибора. Монотонным голосом. Кавалер отправился в кассу покупать билеты, там была небольшая очередь. Я сказала, что мне душно, постою на улице. И ушла. © Светлана С. / Dzen
А ртом и до покупки билетов ему нельзя было сказать, что не судьба, загадочная женщина? У самой с головой беда.
- Училась я в техникуме и познакомилась в «аське» с мальчиком из моего города. Мы долго переписывались, наконец решили встретиться. Местом встречи выбрали парк прямо напротив моего техникума, договорились о второй лавочке слева от фонтана. Настал заветный час, я плетусь к лавочке, а там он: шикарный, высокий, красавец! Я офигела. Погуляли, сходили в кафе, в кино, долго разговаривали, понравились друг другу взаимно и моментально. Но в конце прогулки, провожая меня, он задал странный вопрос: «А зачем ты меня обманула?» Я не поняла. Он открывает свою «аську» и показывает «мое» сообщение, где «я» пишу, что блондинка. В общем, принц ждал мою одногруппницу, а мой кавалер так и остался на второй лавочке слева от фонтана. Я просто перепутала право и лево. © BaroshaKids П. / Dzen
- Пошла я на свидание, так парень трещал о своей бывшей без остановки. Я едва могла вставить хоть слово, а он даже плакал местами. Было очень неловко. © marythomasjooc7 / Reddit
- Познакомилась как-то с парнишкой: невысокий, худенький, очень симпатичный. Гуляем, значит, и вдруг впереди — огромная лужа. Понятия не имею, что парню в башку втемяшилось, но он внезапно вообразил себя Шварценеггером — наклонился, подхватил меня и закинул себе на плечо. Чтобы я, значит, ножки свои в луже не намочила. И все бы ничего, но, выпрямляясь, он очень громко пукнул. Замер, что-то буркнул, а потом как сгрузил меня в лужу и свалил на третьей космической. Наверное, я очень странно выглядела, когда стояла в луже и хохотала до слез. © ZояКандик / Dzen
- В колледже я встречался с девушкой. Как-то она пригласила меня к себе — ее соседка по комнате уехала на неделю. Думал, что будет круто! А она начала показывать два толстенных фотоальбома со снимками своего домашнего ягненка. © Ok-Sheepherder-4320 / Reddit
- Были с парнем в кафе. Я сделала скромный заказ. Вынесли счет. Мой кавалер долго смотрел на чек, нервничал, звонил кому-то. На его лице читался ужас. Я в непонятках, что случилось, решила заплатить эти несчастные гроши — там меньше тысячи было. Он удивился, выпрямился. Я сказала, мол, ничего страшного, всякое бывает. Парень в шоке: «Не знал, что это элитное кафе и что тут все такое дорогое», спросил, откуда у меня такие деньжищи — и озвучивает сумму в 13 тыс. Я удивилась, взяла чек и говорю, мол, где там такая огромная сумма, которая у великого математика вышла? И тут он ткнул то ли в ИНН, то ли в расчетный счет. Я очень сильно смеялась, даже хрюкала, а потом вызвала такси и уехала. Предложила его подкинуть, но он вежливо отказался. © Анна Подлесная / Dzen
- Когда мне было 16, я на первое свидание повел девушку на «Список Шиндлера». Я без понятия был, что за фильм. Знал только, что это свежее кино Стивена Спилберга. Было ужасно неловко, в итоге у нас ничего не получилось. © 4а4а / Reddit
Что смешного в том, что парень не туда посмотрел в счёте? Так смешно, что аж хрюкнула. Скорее всего, девушка ему очень понравилась, он разволновался, не хотел "лицом в грязь ударить". А она "захрюкала".
- Девушка извинилась и вышла в туалет после 10 минут самой неловкой в мире светской беседы. А потом написала мне, что ей очень тревожно, она не вернется. © Equivalent-Goat-6193 / Reddit
- Как-то пригласил меня мужчина кофе попить. Познакомились случайно, обменялись телефонами. Я такая расфуфырилась: платье, каблуки. Подхожу к назначенному месту, а из машины вываливается мужик в шортах непонятных, растянутой застиранной футболке с пятном на пузе. Как вы думаете, какая была реакция у обоих?
- А я разрушила мечту моего мужа. Когда мы только начинали встречаться, он пригласил меня в ресторан на берегу моря. Дело было в Италии. В общем, я умудрилась пожаловаться ему на сам ресторан, на рыбу, которую нам подали, на официантов, на все! А спустя пару лет он мне признался, что всегда, когда приезжал туда с мамой, мечтал показать это место будущей девушке. А я своим недовольством все испортила.
- В начале отношений мой будущий муж пригласил меня к себе посмотреть кино. И не просто какое-то, а жесткий грузящий артхаус. В конце фильма он сам был в шоке и сказал, что смотрел его раньше, но не помнил, что там столько жести. Мы теперь смеемся над этой историей.
- Мой на первое свидание пригласил в кино, там был солд-аут, он нашел всего 1 билет. В итоге я пошла одна, а он на улице в машине ждал меня.
Признавайтесь, сколько раз автозамена ставила вас в неловкое положение? Герои другой нашей подборки точно знают, что сообщение лучше перечитывать по несколько раз, ведь Т9 — большой любитель внести свои коррективы. Вот истории про 14 опечаток, которые добавили перчинку в простые СМС-переписки.
Комментарии
“Люди вcтрeчaютcя, люди влюбляютcя, жeнятcя. Нo нe вceгдa”, - пишeт aвтoр Aнacтacия. Вoт этo пoлeт мыcли! Вoт этo тaлaнтищe! Вceм aвтoрaм aвтoр. Вeдь кaкoe cлoжнoe дeлo – нacoбирaть иcтoрий нa пoдcлушeнo и дзeнe, к кoтoрым нaдo цeлых 3 прeдлoжeния придумaть. И вoт aвтoр Aнacтacия придумaлa. Кaкaя! Мы тo думaли, чтo вce люди вcтрeтилиcь, влюбилиcь и нeпрeмeннo жeнятcя. И тут нaм нa эдми oткрылcя нoвый дивный мир. Cлaвьcя caйт твoрчecтвa и дизaйнa.
"..пригласил в кино, там был солд-аут.."
АААААААА. солд-аут. АААААААААААА!! АААААААААААААААААААААА!!!!111!1!11!!!!111111111!!!!!!!!!!111!!!!!!одинодинодин!!