В первый раз вижу как мужчина "сделал губки" для фото 🤭
Везде хорош 👍
15+ примеров, когда прическа добавила уверенности в себе и выкрутила харизму на полную
Порой стрижки творят чудеса не хуже пластической хирургии и способны сделать человека практически неузнаваемым. Кроме того, эта «обновка» дарит еще и уверенность в себе, и герои этой статьи — лучшее тому подтверждение.
«Как думаете, мне так лучше?»
- Поздравляю, ты прошел путь от парня по соседству до чувака, который может увести жену у кого угодно. © unfunnymom / Reddit
«У меня тонкие волосы и я рискнула первый раз в жизни сделать такую стрижку. Как вам?»
Тонкий волос (если она имеет ввиду именно волос, а не густоту) у азиатки - это Джек пот.
И так и так прекрасна 👍
«Моя жена говорила, что мое время бриться налысо еще не настало»
Милейший человек. Благодаря оттенку бороды, ещё и солнечный))
«Решила побаловать себя новой стрижкой»
Лично моё ИМХО, не люблю чёлки.
А девушка прекрасна в любом образе 👍
«Мои „до“ и „после“»
Эх, с его глазами цвета моря, длинные волосы были великолепны. Но и так всё хорошо 👍
Интересно почему у многих мужчин волосы выпадают 🤔
До и после
«Пришло время для моей трансформации»
«До и после яркого окрашивания»
«Все вокруг говорили, что пришло мое время»
Ну вот борода же растёт. Почему у них волосы выпадают. Нужно больше коллагенчика и костного бульона товарищи мужчины)
Хотя, лысина вам к лицу 🤭
Было и стало
О, проходила я этот опыт. Чёлка на пористых вьющихся волосах - отдельный вид утренней каторги)
«Я сделал это!»
По фото не понятно. Кажется, что и так волосы густые. Просто красивый высокий лоб.
«Лучше или хуже стало?»
«Быть лысой мне определенно нравится больше!»
«Я просто в восторге от работы моего мастера!»
До и после
- Это одно из лучших преображений, что мне доводилось видеть © DeFacto91 / Reddit
«Мои волосы до и после стрижки»
была лохушка, а стала француженка. Форма стрелок отличная, но их толщина должна быть чуточку меньше
Как думаете, героям нашей статьи идет новый образ? Или, может, у вас тоже были стрижки, которые помогали выкручивать уверенность в себе на полную?
