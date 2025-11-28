15+ примеров, когда прическа добавила уверенности в себе и выкрутила харизму на полную

15+ примеров, когда прическа добавила уверенности в себе и выкрутила харизму на полную

Порой стрижки творят чудеса не хуже пластической хирургии и способны сделать человека практически неузнаваемым. Кроме того, эта «обновка» дарит еще и уверенность в себе, и герои этой статьи — лучшее тому подтверждение.

«Как думаете, мне так лучше?»

  • Поздравляю, ты прошел путь от парня по соседству до чувака, который может увести жену у кого угодно. © unfunnymom / Reddit

«У меня тонкие волосы и я рискнула первый раз в жизни сделать такую стрижку. Как вам?»

Anima Art Amor
33 минуты назад

Тонкий волос (если она имеет ввиду именно волос, а не густоту) у азиатки - это Джек пот.
И так и так прекрасна 👍

«Моя жена говорила, что мое время бриться налысо еще не настало»

«Решила побаловать себя новой стрижкой»

«Мои „до“ и „после“»

Anima Art Amor
23 минуты назад

Эх, с его глазами цвета моря, длинные волосы были великолепны. Но и так всё хорошо 👍
Интересно почему у многих мужчин волосы выпадают 🤔

До и после

«Пришло время для моей трансформации»

«До и после яркого окрашивания»

«Все вокруг говорили, что пришло мое время»

Anima Art Amor
21 минута назад

Ну вот борода же растёт. Почему у них волосы выпадают. Нужно больше коллагенчика и костного бульона товарищи мужчины)
Хотя, лысина вам к лицу 🤭

Было и стало

«Я сделал это!»

Anima Art Amor
20 минут назад

По фото не понятно. Кажется, что и так волосы густые. Просто красивый высокий лоб.

«Лучше или хуже стало?»

«Быть лысой мне определенно нравится больше!»

«Я просто в восторге от работы моего мастера!»

До и после

  • Это одно из лучших преображений, что мне доводилось видеть © DeFacto91 / Reddit

«Мои волосы до и после стрижки»

Элина Че
27 минут назад

была лохушка, а стала француженка. Форма стрелок отличная, но их толщина должна быть чуточку меньше

Как думаете, героям нашей статьи идет новый образ? Или, может, у вас тоже были стрижки, которые помогали выкручивать уверенность в себе на полную?
А если хотите еще подобных преображений, заходите сюда.

Фото на превью UnvaluedRacer1 / Reddit

