20 собак, чьи родословные — загадка, а красота — очевидна

Природа — лучший дизайнер. Невероятно очаровательные, непредсказуемые и уморительные питомцы — результат случайного, но гениального смешения кровей. Мы покажем вам 18 метисов, чья внешность доказывает: уникальный микс иногда превосходит чистокровную грациозность.

«Меня постоянно спрашивают, кто заводчик и можно ли купить ее щенков. Устала доказывать, что это дворняжка из приюта»

Ну что за обманщица! Не видела никого красивее! © sarahenera / Reddit

«Я взял ее из питомника хаски, но тут явно замешан кто-то еще!»

«Мы думали, что спасаем помесь таксы и шнауцера»

Знаете, как говорят: «Если он ходит, как шнауцер, и лает, как шнауцер, то это, скорее всего, пудель». © lexihra / Reddit

«Вот что получится, если скрестить сибирского хаски и английского бульдога»

«Наша хорошая девочка Скади: помесь акита-ину и хаски. В сентябре ей будет 9 лет»

«Помесь мопса и малинуа по кличке Виски!»

«Помесь питбуля и австралийской пастушьей собаки»

Он выглядит как мороженка с орешками. © i****cupcakes / Reddit

«Это Кип, он бигль / бостон-терьер»

«Мой Нудлс — помесь мопса и шпица»

«Знакомьтесь, это Гус! Он — длинношерстный потомок питбуля»

«Эти шкодины — помесь овчарки, маламута, хаски и волка»

Боже, какие красивые щенки! Я бы им все простила! © Teddy_Doodle / Reddit

«Люди часто спрашивают, золотистый ли она ретривер, но она смесь хаски и веймарской легавой»

«Мы уже ждем ДНК-тест. Но, судя по всему, это плод любви корги и чихуахуа»

«Если скрестить питбуля и чихуахуа, получится идеальная комнатная собачка»

«ДНК-тест показал, что моя собака — это безумная смесь разных пород!»

«Знакомьтесь, Санни. Питбультерьер, чау-чау, немецкая овчарка и бордер-колли»

«Помесь бассет-хаунда и питбуля»

«Это помски: померанский шпиц плюс хаски»

«Но я считаю, что он наполовину енот!»

«Собака моей девушки, Соня. Возможно, это помесь хаски и питбуля, но мы не знаем ее родословной»

«Моей помеси корги и джек-рассел-терьера несколько дней назад исполнилось 7 месяцев!»

Боже мой. Никогда таких не видела! Кажется, я влюбилась. © Item-Hairy / Reddit

«Наш шестимесячный лабрадудль, Джинни»