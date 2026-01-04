20 собак, чьи родословные — загадка, а красота — очевидна
1 час назад
Природа — лучший дизайнер. Невероятно очаровательные, непредсказуемые и уморительные питомцы — результат случайного, но гениального смешения кровей. Мы покажем вам 18 метисов, чья внешность доказывает: уникальный микс иногда превосходит чистокровную грациозность.
«Меня постоянно спрашивают, кто заводчик и можно ли купить ее щенков. Устала доказывать, что это дворняжка из приюта»
- Ну что за обманщица! Не видела никого красивее! © sarahenera / Reddit
«Я взял ее из питомника хаски, но тут явно замешан кто-то еще!»
- Клянусь, это самая крутая собака, которую я когда-либо видел. © rejvpank / Reddit
«Мы думали, что спасаем помесь таксы и шнауцера»
- Знаете, как говорят: «Если он ходит, как шнауцер, и лает, как шнауцер, то это, скорее всего, пудель». © lexihra / Reddit
«Вот что получится, если скрестить сибирского хаски и английского бульдога»
«Наша хорошая девочка Скади: помесь акита-ину и хаски. В сентябре ей будет 9 лет»
«Помесь мопса и малинуа по кличке Виски!»
«Помесь питбуля и австралийской пастушьей собаки»
- Он выглядит как мороженка с орешками. © i****cupcakes / Reddit
«Это Кип, он бигль / бостон-терьер»
«Мой Нудлс — помесь мопса и шпица»
«Знакомьтесь, это Гус! Он — длинношерстный потомок питбуля»
«Эти шкодины — помесь овчарки, маламута, хаски и волка»
- Боже, какие красивые щенки! Я бы им все простила! © Teddy_Doodle / Reddit
«Люди часто спрашивают, золотистый ли она ретривер, но она смесь хаски и веймарской легавой»
«Мы уже ждем ДНК-тест. Но, судя по всему, это плод любви корги и чихуахуа»
Вот какая разница? Нет лучше того, кто предан вам и любит только вас!
«Если скрестить питбуля и чихуахуа, получится идеальная комнатная собачка»
«ДНК-тест показал, что моя собака — это безумная смесь разных пород!»
«Знакомьтесь, Санни. Питбультерьер, чау-чау, немецкая овчарка и бордер-колли»
«Помесь бассет-хаунда и питбуля»
«Это помски: померанский шпиц плюс хаски»
«Но я считаю, что он наполовину енот!»
«Собака моей девушки, Соня. Возможно, это помесь хаски и питбуля, но мы не знаем ее родословной»
«Моей помеси корги и джек-рассел-терьера несколько дней назад исполнилось 7 месяцев!»
- Боже мой. Никогда таких не видела! Кажется, я влюбилась. © Item-Hairy / Reddit
«Наш шестимесячный лабрадудль, Джинни»
Перевод: «Меня зовут Джинни. Я умяла полкило сырого бекона и неделю страдала диареей».
Если вам нравится любоваться животными, то вот еще несколько милых фотоподборок:
Фото на превью slow-dissolve-741 / Reddit
