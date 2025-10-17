19 котов, которые каждый день выдают целый спектр эмоций

Только обладатели котов с легкостью читают субтитры на лице других людей. Почему? Все просто: каждый день кошатникам приходится сталкиваться с тем, как их питомцы выдают радость, раздражение, дружелюбие, излишнюю самоуверенность, ой, в смысле — величие. Предлагаем вам насладиться фотоснимками, которыми поделились счастливые обладатели котиков.

Так выглядит гордый кот, у которого есть свои собственные кроксы

Коты все время находят своеобразные места для сна. И своеобразные методы показать свою любовь. Этот товарищ преуспел во всем

Даже кошки меняются в лице, если сделать им правильный комплимент

Вот она — настоящая эмоциональная поддержка

«Мы с кошкой часто гуляем, так что пришлось прикупить ей теплые ботиночки»

«Этот кот выглядит как мужчина средних лет с сайта знакомств»

Котики, которых спасают из приюта, озадачены, счастливы и испуганы одновременно. А есть те, кто не парится

«Ветеринару все-таки пришлось побрить моего кота»

Божечки... Я чуть не подавилась чаем. Кот определенно недоволен.

«Пойман с поличным. И зачем пить из унитаза?»

«Этот кот выглядит как ладненькая булочка»

И даже в такой позе он уверен в себе. © CherryCaresso / Reddit

«Эта кошка попала к нам из семьи, где о ней совсем не заботились»

«Мы с парнем часто спорим, какой бы акцент был у нашего кота, будь он человеком. Есть варианты?»

Если вы думаете, что коты не умеют рефлексировать... Что же, вот доказательство

Котик удобно устроился на только что вымытой черешне, и совершенно не понимает, что вы от него хотите

«Кот в курсе, что я тороплюсь и что после душа я всегда чищу зубы»

«Моя 21-летняя малышка наслаждается ленивой субботой»

«Думаю, нам обеим будет лучше, если ты станешь вместо косметики покупать больше влажного корма»

«Когда один наш кот ревнует нас к другому, он делает это»