19 котов, которые каждый день выдают целый спектр эмоций
1 час назад
Только обладатели котов с легкостью читают субтитры на лице других людей. Почему? Все просто: каждый день кошатникам приходится сталкиваться с тем, как их питомцы выдают радость, раздражение, дружелюбие, излишнюю самоуверенность, ой, в смысле — величие. Предлагаем вам насладиться фотоснимками, которыми поделились счастливые обладатели котиков.
Так выглядит гордый кот, у которого есть свои собственные кроксы
Коты все время находят своеобразные места для сна. И своеобразные методы показать свою любовь. Этот товарищ преуспел во всем
Даже кошки меняются в лице, если сделать им правильный комплимент
Вот она — настоящая эмоциональная поддержка
«Мы с кошкой часто гуляем, так что пришлось прикупить ей теплые ботиночки»
«Этот кот выглядит как мужчина средних лет с сайта знакомств»
Котики, которых спасают из приюта, озадачены, счастливы и испуганы одновременно. А есть те, кто не парится
«Ветеринару все-таки пришлось побрить моего кота»
- Божечки... Я чуть не подавилась чаем. Кот определенно недоволен.
«Пойман с поличным. И зачем пить из унитаза?»
«Этот кот выглядит как ладненькая булочка»
- И даже в такой позе он уверен в себе. © CherryCaresso / Reddit
«Эта кошка попала к нам из семьи, где о ней совсем не заботились»
«Мы с парнем часто спорим, какой бы акцент был у нашего кота, будь он человеком. Есть варианты?»
Если вы думаете, что коты не умеют рефлексировать... Что же, вот доказательство
Котик удобно устроился на только что вымытой черешне, и совершенно не понимает, что вы от него хотите
«Кот в курсе, что я тороплюсь и что после душа я всегда чищу зубы»
«Моя 21-летняя малышка наслаждается ленивой субботой»
«Думаю, нам обеим будет лучше, если ты станешь вместо косметики покупать больше влажного корма»
«Когда один наш кот ревнует нас к другому, он делает это»
«Что, не дашь мне больше еды? Ну ок. Хороший диван, правда?»
