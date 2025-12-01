Пушистый компромат: 20+ фото, за которые нашим котам и собакам было бы очень стыдно

Грация? Величие? Элегантность? Забудьте! Сегодня мы показываем обратную сторону жизни с питомцами: где они превращаются в гремлинов или просто в очень уставших от жизни существ. Эти кадры никто не должен был видеть, но они слишком смешные, чтобы скрывать их от мира. Приготовьтесь — будет узнаваемо, смешно и очень жизненно.
«У Альберта день явно не задался»
😕 Кот поранился, коту больно, ему мешает этот воротник - что смешного?😿
«Вернулась домой всего на 2 минуты позже обычного. И вот какой прием меня ждал на пороге» «Мой пес и его любимые мыльные пузыри»
Вот тут классно. Видно, что собака балдеет.
«Купила траву для еды, но кот решил использовать ее иначе» Боже, он просто гений. Это так смешно! «Наша кошка в ярости. А все потому, что мы, жестокие люди, запретили ей вылизывать ковер»
Дайте нормально помыть ковёр. Ну или заведите кого-то, кого можно вылизывать
Смеюсь в голос! Какая драма на пустом месте! О боже, это выражение морды просто гениально! © Roshilala / Reddit «Для Анри охота — это жизнь. Но теперь, когда пришли холода, наши многочасовые засады в саду пришлось сократить» «Сфотографировала кошку. Она выглядит одновременно и безумно мило, и абсолютно нелепо» «Вот так кошка выпрашивает угощение» «Коша моего парня — еще то недоразумение» «Баджер — гений манипуляции. Она поняла, что самый быстрый путь к моим рукам и почесушкам — это принести мне „подарок“» Рождена для обложки журнала! «Я всего лишь позвал его» «Эрик обожает висеть вот так, словно он летучая мышь какая-то» «Кот считает, что висеть вот в такой позе — это вершина комфорта» «Его любимая поза для сна — идеально прямая линия» «Это было так эпично, что мой телефон завис во время фото» «Поймала кота во время зевка» «Вот такую морду делает пес, когда находишь у него на спине идеальную точку для почесушек» «Зашла в ванную, включила свет, а там меня уже ждала эта живописная картина» «Знакомьтесь, это Туна. И его совершенно не волнует, насколько нелепо он выглядит перед гостями» «У нас была собака в гостях — кот тут же облачился в доспехи» «У нас по соседству живут козы. И моя кошка считает своим долгом ежедневно сообщать, как сильно она их презирает» «Тот самый взгляд, которым мой пес одарил меня, когда мы принесли домой нового щенка»
