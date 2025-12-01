Пушистый компромат: 20+ фото, за которые нашим котам и собакам было бы очень стыдно

Животные
6 минут назад
Пушистый компромат: 20+ фото, за которые нашим котам и собакам было бы очень стыдно

Грация? Величие? Элегантность? Забудьте! Сегодня мы показываем обратную сторону жизни с питомцами: где они превращаются в гремлинов или просто в очень уставших от жизни существ. Эти кадры никто не должен был видеть, но они слишком смешные, чтобы скрывать их от мира. Приготовьтесь — будет узнаваемо, смешно и очень жизненно.

«У Альберта день явно не задался»

«Вернулась домой всего на 2 минуты позже обычного. И вот какой прием меня ждал на пороге»

  • Смешно до слез!

«Мой пес и его любимые мыльные пузыри»

«Купила траву для еды, но кот решил использовать ее иначе»

  • Боже, он просто гений. Это так смешно!

«Наша кошка в ярости. А все потому, что мы, жестокие люди, запретили ей вылизывать ковер»

  • Смеюсь в голос! Какая драма на пустом месте!
  • О боже, это выражение морды просто гениально! © Roshilala / Reddit

«Для Анри охота — это жизнь. Но теперь, когда пришли холода, наши многочасовые засады в саду пришлось сократить»

«Сфотографировала кошку. Она выглядит одновременно и безумно мило, и абсолютно нелепо»

«Вот так кошка выпрашивает угощение»

«Коша моего парня — еще то недоразумение»

«Баджер — гений манипуляции. Она поняла, что самый быстрый путь к моим рукам и почесушкам — это принести мне „подарок“»

Рождена для обложки журнала!

«Я всего лишь позвал его»

«Эрик обожает висеть вот так, словно он летучая мышь какая-то»

«Кот считает, что висеть вот в такой позе — это вершина комфорта»

  • У меня бы душа ушла в пятки, если бы я зашел в комнату и увидел, что оно шевелится. © elightened-n-lost / Reddit

«Его любимая поза для сна — идеально прямая линия»

«Это было так эпично, что мой телефон завис во время фото»

«Поймала кота во время зевка»

«Вот такую морду делает пес, когда находишь у него на спине идеальную точку для почесушек»

«Зашла в ванную, включила свет, а там меня уже ждала эта живописная картина»

«Он не ел уже целый час»

«Знакомьтесь, это Туна. И его совершенно не волнует, насколько нелепо он выглядит перед гостями»

«У нас была собака в гостях — кот тут же облачился в доспехи»

«У нас по соседству живут козы. И моя кошка считает своим долгом ежедневно сообщать, как сильно она их презирает»

«Тот самый взгляд, которым мой пес одарил меня, когда мы принесли домой нового щенка»

А если вам нравятся комиксы, эта статья для вас! Здесь мы показали все забавные различия между кошатниками и собачниками.

Фото на превью knittykitty26 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее