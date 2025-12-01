Пушистый компромат: 20+ фото, за которые нашим котам и собакам было бы очень стыдно

Грация? Величие? Элегантность? Забудьте! Сегодня мы показываем обратную сторону жизни с питомцами: где они превращаются в гремлинов или просто в очень уставших от жизни существ. Эти кадры никто не должен был видеть, но они слишком смешные, чтобы скрывать их от мира. Приготовьтесь — будет узнаваемо, смешно и очень жизненно.

«У Альберта день явно не задался»

Это фото заставило меня хохотать в голос! © rainbowcolored**** / Imgur

«Вернулась домой всего на 2 минуты позже обычного. И вот какой прием меня ждал на пороге»

Смешно до слез!

«Мой пес и его любимые мыльные пузыри»

«Купила траву для еды, но кот решил использовать ее иначе»

Боже, он просто гений. Это так смешно!

«Наша кошка в ярости. А все потому, что мы, жестокие люди, запретили ей вылизывать ковер»

Смеюсь в голос! Какая драма на пустом месте!

О боже, это выражение морды просто гениально! © Roshilala / Reddit

«Для Анри охота — это жизнь. Но теперь, когда пришли холода, наши многочасовые засады в саду пришлось сократить»

«Сфотографировала кошку. Она выглядит одновременно и безумно мило, и абсолютно нелепо»

«Вот так кошка выпрашивает угощение»

«Коша моего парня — еще то недоразумение»

«Баджер — гений манипуляции. Она поняла, что самый быстрый путь к моим рукам и почесушкам — это принести мне „подарок“»

Рождена для обложки журнала!

«Я всего лишь позвал его»

«Эрик обожает висеть вот так, словно он летучая мышь какая-то»

«Кот считает, что висеть вот в такой позе — это вершина комфорта»

У меня бы душа ушла в пятки, если бы я зашел в комнату и увидел, что оно шевелится. © elightened-n-lost / Reddit

«Его любимая поза для сна — идеально прямая линия»

«Это было так эпично, что мой телефон завис во время фото»

«Поймала кота во время зевка»

«Вот такую морду делает пес, когда находишь у него на спине идеальную точку для почесушек»

«Зашла в ванную, включила свет, а там меня уже ждала эта живописная картина»

Я смеялся в голос! Спасибо за настроение! © mrschainsaw1998 / Reddit

«Он не ел уже целый час»

«Знакомьтесь, это Туна. И его совершенно не волнует, насколько нелепо он выглядит перед гостями»

«У нас была собака в гостях — кот тут же облачился в доспехи»

«У нас по соседству живут козы. И моя кошка считает своим долгом ежедневно сообщать, как сильно она их презирает»

«Тот самый взгляд, которым мой пес одарил меня, когда мы принесли домой нового щенка»

Бедняга! Это самый красноречивый взгляд. © lovestick2021 / Reddit