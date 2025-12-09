Бабушки - они такие, часто вспоминаю своих - очень были добрыми и милыми.
18 человек, которые усомнились в том, что счастье не в деньгах
Конечно, можно особо не заморачиваться по поводу заработка, искать свое призвание и довольствоваться малым. Вот только герои этой статьи на своем опыте поняли, что финансовое благополучие — штука все-таки важная. Не поверите, у одного из них даже кот однажды деньги домой принес.
- Бабулю в семье особо не любили. А мне в наследство от нее досталась старая дача. Я решил, что продавать ее не буду, накоплю денег, отремонтирую и уже мои будущие дети будут там есть яблоки. Поехал оценить состояние ветхого домишки. А там посреди комнаты стояла коробка с моим именем. Внутри была куча альбомов с фотографиями бабушки и дедушки и... пухлый конвертик с деньгами, которые бабуля копила лет 20, не меньше. И еще там лежало письмо, которое заканчивалось словами: «Я знаю, что из всей семьи только тебе я могу доверить место, что наполнено для меня самыми важными воспоминаниями. Только ты его сбережешь». И я сберегу. © Палата № 6 / VK
- Муж у меня резко стал зарабатывать больше. И сразу выдал гениальную идею: «Давай-ка вести раздельный бюджет». Я сначала реально расстроилась — ну как так, вроде семья, а получается, каждый сам за себя. Но потом аж хихикнула. Просто вспомнила, что моя зарплата больше его, просто он об этом не в курсе. И тут уже мне стало интересно, а чего это я, собственно, должна его кормить? Ну и перестала. Начала есть, где хочу, готовить дома перестала, пусть тоже «сам за себя».
Сначала он был доволен — типа кайф, свои деньги, свои расходы. Но довольно быстро наступила реальность: холодильник пустой, есть нечего, готовить он не собирается. И вот однажды он приперся с работы с букетом. Я уже решила, что осознал, что семья важнее этих игр в бухгалтерию. Ага, щас. Цветами он просто пытался меня подкупить, чтобы я снова у плиты стояла. Продукты покупать отказался, зато предложил: «Давай 50/50». Я ему: «Нет». Он заныл, начал жаловаться, что ему теперь денег ни на что не хватает. Но назад, в общий бюджет, возвращаться гордо не хочет. © Подслушано / Ideer
- Папа оставил нам с мамой по внушительной сумме. Свой капитал за 7 лет я увеличила в 10 раз. Не только удачными вложениями, но и постоянно откладывая деньги, пользуясь налоговыми льготами, рассчитывая бюджет. И я благодарна отцу не только за стартовый капитал, но и за знания, что делать с деньгами. Многие мои знакомые получали в наследство и в подарок от родных гораздо большее, некоторым доставались целые квартиры, им оплачивали дорогую учебу, покупали машины. Но почти никто из них в 20-25 лет не думал о том, как сохранить и преумножить родительский вклад. А я смогла! Пока все думали, как заработать, я сохраняла и растила не столько деньги, сколько память о моем замечательном папе. © Подслушано / Ideer
- Пригласил парень в ресторан. Я уже радуюсь, думаю: «Ух, наконец-то нормальный ужин без картошки фри и соусов из пакетов». Приходим, официант подает меню. Цены конские, но раз зовет в ресторан, значит, готов. Начинаю выбирать, а он вдруг выдает: «Только давай в 3500 уложимся». Я аж зависла. Спрашиваю: «Может, тогда просто сходим в другое место?» — а он такой: «Ну мы же в ресторане, это же красиво». Да, красиво, особенно когда сидишь с пустой тарелкой и пьешь воду. И самый прикол в том, что себе он заказывает стейк за 2000. Мол, не отказывай себе ни в чем, но уже на 1500. Короче, я тогда выбрала напиток в меню, допила его до дна и сказала, что мне пора домой. Пусть сам в свой бюджет укладывается. © Палата № 6 / VK
- С бывшим парнем мы начали встречаться три года назад и в самом начале наших отношений в шутку создали некий контракт. Мы скинулись с ним по пять тысяч, деньги положили в банку и на протяжении всех отношений пополняли ее мелкими купюрами. Мы, конечно, любили друг друга, но понимали, что это может быть не навсегда, поэтому у нас был договор: если расстанемся, деньги заберет тот, кто меньше в этом виноват. Расстались на прошлой неделе, потому что он мне изменил, но я как-то не особо грущу, потому что все деньги достались мне. © Палата № 6 / VK
- Познакомилась с парнем. Работает, есть машина. Общались неделю, он пару раз подвозил меня домой. Мне казалось: вот он, мой принц. Пока он не заявил: «Давай ты оплатишь нам гостиницу». Дальше — больше. Оказалось, что этот альфонс вообще женат на женщине вдвое старше него, финансы контролирует она, машина ее, фирма, где он работает, тоже. © Подслушано / Ideer
- Моя девушка зарабатывает больше меня, я сильно переживал, что не могу позволить себе покупать постоянно обновки и ходить с ней в кафе. Я поделился с ней своими мыслями, сказав, что, возможно, никогда не добьюсь такого же успеха, как она. В итоге она решила откладывать часть денег на одежду и обувь, а мне предложила делать большую часть работы по дому, потому что раньше я был плотником. Недавно я перестелил пол в подвале, а она купила мне новенькую обувь. Я чуть не расплакался в тот день от радости. © LegendoftheJackalope / Reddit
- Мне всю жизнь родители вбивали в голову идею о том, что главное удачно выйти замуж, а все другое подтянется. Я действительно долгое время и жила с такими мыслями, а потом на 1 курсе университета что-то в голове щелкнуло и я решила, что не хочу никого ждать, не буду надеяться на успешный брак и хорошего мужа, а начну что-то делать сама. 2 года назад родители подарили мне квартиру, а я сообщила, что ремонт сделаю сама. Я могу себе это позволить, потому что зарабатываю достаточно. Только вот папа все никак не может поверить в это. Каждый раз, когда мы говорим о каких-то материалах и о том, что я их оплачу, слышу: «Ай, да что ты там оплатишь!» Мама смеется, что для папы я маленькая девочка, и он не может допустить мысль о том, что я уже хорошо зарабатываю. А я представляю, как папа обалдеет, когда зайдет в квартиру и наконец-то поймет, что это я все сама! © Палата № 6 / VK
- У нас с женой очень простое распределение бюджета: оплачиваем все счета, откладываем 15% на непредвиденные расходы, а все, что остается, мы делим пополам и тратим как хотим. Мне нравится вкладывать средства в хобби. Я оплачиваю работу няни и наши вечерние посиделки. Она тратит свои деньги на спа-процедуры или на новые вещи. Единственное, из-за чего у нас начались разногласия, — постоянная отправка денег ее семье. Ее семья не бедная, просто они зарабатывают меньше, чем мы. Однажды я просто сказал ей, что это последний раз, когда я жертвую деньги людям, которые просто просят их. Она, вроде, согласилась, а потом взяла и дала денег подруге, у которой сломалась машина, а когда ей не хватило на спа, пришла ко мне, но я свои уже потратил, поэтому отказал. Она спросила, можем ли мы снять деньги со сберегательного счета. Я ответил: «Нет», потому что это на случай непредвиденных обстоятельств. Теперь она злится на меня, но мне кажется, что она раздает наши деньги, чтобы просто быть важной и нужной. © UsualAd8306 / Reddit
- Путешествовали с друзьями и заметили, что они выбирают все подороже. Потом узнали, что в любой момент они могут позволить себе новый телефон и поездки. Мы еле сводим концы с концами. Не могли понять, почему так, ведь зарплаты одинаковые. Оказалось, что из всей нашей компании мы единственные, кто не живет с родителями, а самостоятельно оплачивает жилье, продукты и мебель. © Карамель / VK
- Сижу дома, смотрю телевизор и вдруг звонок в дверь. Заходят две девочки лет 10, спрашивают про моего черного кота. Я испугался, подумал, что мой кошак выпал из окна. Девочки меня успокоили и начали объяснять: «Нам там мама скинула деньги с балкона, а ваш кот, который сидел у окна, их поймал лапой и себе забрал. Можете вернуть, пожалуйста?» Захожу на балкон, а там и вправду кот мой сидит с деньгами у лап. Забрал их, отдал девочкам, а кошака похвалил. Деньги в дом приносит, такими темпами мне и на работу не нужно будет ходить. © Не все поймут / VK
- Моя тетя зарабатывает такие же суммы, как и ее муж, но раздает деньги направо и налево, а потом тихонько занимает у мужа или родственников, которые знают правду. Однажды она отправила круглую сумму на строительство школы, но не смогла оплатить страховку. © ****ible_wife** / Reddit
- Моя старшая сестра работает в сфере IT и имеет «работу мечты», которая позволяет ей много путешествовать и работать удаленно, когда ей хочется. При этом она еще и зарабатывает очень хорошие деньги. Она постоянно присылает фотографии своих поездок в семейный групповой чат. У нее куча дизайнерских сумок, хорошая машина, прекрасная квартира с джакузи. Она также филантроп и волонтер. Родители ею безмерно гордятся. На днях она пригласила меня на ужин, где сказала, что хотела бы полностью оплатить мой колледж с одним условием — когда я найду хорошую работу, то верну ей долг в течение 10 лет без процентов. Я спросила у нее, почему она заставляет меня возвращать деньги, если она готова потратить их на меня сейчас. Этим поступком она как будто говорит: «У меня есть деньги, чтобы оплатить твой колледж, но ты не получишь их, если не будешь делать то, что я хочу». Родители считают, что моя сестра просто пытается быть щедрой, а я веду себя как избалованный ребенок. © Used-Pollution-9410 / Reddit
- На прошлой неделе моя собака пострадала, я срочно отвезла ее к ветеринару. Ей наложили швы, все это стоило $800. Когда я протягивала администратору карту, повернулась к мужу и сказала: «Честно говоря, не могу поверить, что я вот так просто могу оплатить все, не пытаясь разобраться, хватит ли средств на балансе». Кстати, со щенком сейчас все в порядке. © lizard_ladder / Reddit
- С детьми и мужем весь день катались на велосипедах, ели мороженое, играли. Шикарно провели день, а вечером решили поесть в бургерной. Муж сделал заказ, отошел искать столик, а я с детьми пошла после него, а кассирша говорит: «Мужчина, который до вас заказ делал, сказал, что оплатит всю вашу еду. Вы можете заказывать все, что захотите. И еще он просил передать, что вы невероятно красивая!» Эх, 14 лет уже вместе, а он как был романтиком, так и остался. © Мамдаринка / VK
- На 45 году жизни мой любимый муж решил, что он теперь художник. Я его занятие полностью поддерживаю, но только как хобби. Я имею ввиду, что пока муж учится рисовать, я ни слова не скажу о том, что часть бюджета будет уходить на краски, холсты и уроки. Делаю и буду продолжать делать подарки, которые относятся к его увлечению. Но я не согласна, чтобы муж бросил работу и решил, что он теперь художник: без навыков, без готовых работ и без клиентов. Но муж требует от меня полной поддержки. Хочет уволиться и творить, а финансовые заботы будут на мне. Накопления у нас небольшие. Не могу понять, может, у мужа просто кризис среднего возраста? Или человек реально только сейчас осознал своё настоящее призвание? © Палата № 6 / VK
- Мы с парнем ведем общий бюджет и копим на квартиру, так что стараемся подходить к тратам с умом. И вот однажды заметили, как накануне 14 февраля и 8 марта цены на подарки просто улетают в космос. Посмотрели на ценники, прикинули и решили, что будем праздновать не день в день. Свои милые сердечки и конфеты я получила 18 февраля, а тюльпаны — когда они уже перестали стоить, как редкие трюфели, где-то в двадцатых числах марта. Праздник же не в дате, а в эмоциях. © Палата № 6 / VK
- В детстве я дружила в основном с пацанами из двора. Как-то дома выдали нам по 100 рублей, и мы, важные такие, пошли решать, как потратить целых 300 рублей. Ну, логично, что на еду. Заглянули в кафе, заказали по огромному бургеру с картошкой, сидели, жевали и чувствовали себя богачами. Потом еще осталось, прикиньте! Купили пачку чипсов, газировки, жвачек и несколько шоколадок. А самое кайфовое — еще хватило на мороженое. © Палата № 6 / VK
