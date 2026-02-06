12+ уловок кинодив прошлого, благодаря которым они блистали в кадре
Кинодивы прошлого не знали слова «филлеры», но их изобретательности позавидовал бы любой современный косметолог. Вы узнаете, зачем Людмила Гурченко сбривала брови, почему Элина Быстрицкая бинтовала лицо на ночь и как обычные косички могли заменить популярную сегодня подтяжку лица.
Людмила Гурченко
Ради роли в фильм «Рецепт ее молодости» актриса избавилась от собственных бровей и нарисовала новые, тонкие выше естественной линии роста. Этой хитростью Гурченко пользовалась и после окончания съемок.
Наталья Варлей
В фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» гримеры чуть затемнили актрисе нижние веки с внешней стороны. В сочетании со стрелками это создало иллюзию более миндалевидной формы глаз.
Любовь Орлова
Орлова одной из первых испробовала пластику. Народными средствами она тоже пользовалась: умывалась простоквашей или кефиром, делала маску для лица из меда, оливкового масла и глицерина.
Фаина Раневская
Раневская использовала вазелин как ночную маску для лица — наносила его толстым слоем и ложилась спать. Утром дива умывалась теплой водой. Кстати говоря, многие современницы Раневской использовали вазелин для снятия макияжа и грима.
Любопытно, что в 20-х годах уже нашего века набрал оборот бьюти-тренд под названием слаггинг — перед сном в качестве последнего шага в вечернем уходе на лицо нужно нанести тонкий слой вазелина или бальзама на его основе.
Ирина Мирошниченко
Актриса любила средства с натуральными ингредиентами. В ее личном топе была уходовая косметика на основе водорослей.
Мирошниченко в целом выступала за природную красоту: избегала пластических хирургов, декоративными средствами пользовалась умеренно. Даже тон на лицо не накладывала. Ее единственным незаменимым атрибутом была красная помада.
Елена Проклова
Актриса сама делает средства по уходу за кожей, даже кремы. В состав она добавляет натуральные ингредиенты, растущие прямо в ее саду.
Есть у Елены и фирменные рецепты масок для лица. Например, на зону декольте актриса наносит смесь желтка, меда, оливкового масла и любого сезонного фрукта в перетертом виде.
Светлана Светличная
Актриса тоже сама создавала кремы. А еще любила протирать лицо кубиком льда из отвара трав.
Если говорить о макияже, то абсолютным фаворитом актрисы Светличная была подводка различного уровня дерзости. Даже если у нее были сдержанные образы в кино, Светличная редко входила в кадр без стрелок на глазах.
Людмила Касаткина
Подход Людмилы Касаткиной к сохранению молодости и здоровья был принципиально иной — она делала гимнастику каждый день без выходных и праздников. Посвящала актриса этому занятию примерно 20 минут, а основными упражнениями были махи, приседания и наклоны.
В теплое время года к гимнастике добавлялись длительные пешие прогулки. Считается, что актриса «нагуливала» до 10 км ежедневно.
Зинаида Кириенко
Кириенко была уверена: подтяжки и ботоксы придают коже неестественный вид. Актриса вообще считала, что главное достоинство женщины — это ее индивидуальность. А чтобы лицо выглядело подтянутым, достаточно было, по ее мнению, держать спину и шею ровно.
Но был у актрис один косметический секрет: Кириенко всю жизнь умывалась детским мылом. Кстати, крем для лица у нее тоже был детский.
Любовь Полищук
Актриса была поклонницей народных средств. Так, она часто делала маску для очищения и увлажнения лица и избавления от жирного блеска. Для этого Полищук взбивала яичный желток и смешивала его с овсяными хлопьями, молоком и оливковым маслом. Смыв маску, актриса натирала лицо кубиком льда.
Лидия Смирнова
У легендарной актрисы был весьма нетривиальный лафхак для выхода в свет. Она заплетала тугие косички и закрепляла их на затылке, туго стягивая. Сверху уже надевала парик. Получалась своеобразная подтяжка лица.
Светлана Дружинина
Главным источником красоты Светлана считает закаляющие процедуры. Летом Дружинина принимает холодный душ, чтобы держать тело в тонусе. А зимой обтирает снегом лицо, чтобы придать ему свежий вид. Закаляет Дружинина и свой спортивный дух, смолоду делая по утрам гимнастику.
Клара Лучко
Лучко никогда не умывала лицо водой. Считала, что вода негативно влияет на кожу: она у актрисы была сухой. Вместо обычной процедуры умывания Лучко протирала лицо лосьоном, а затем мазала кремом, причем погуще.
Еще актриса старалась следить за фигурой. Правда, спорт она не любила, так что вместо зарядки или гимнастики просто ежедневно убиралась в доме: мыла полы, стирала руками и так далее.
Элина Быстрицкая
Актриса делала специальную гимнастику. Она брала коробок спичек и рассыпала спички на пол. Затем наклонялась и поднимала каждую по очереди. Быстрицкая верила, что от такой процедуры кровь к лицу лучше приливает, отчего его цвет становится более ровным и здоровым.
С 29 лет каждый вечер актриса обматывалась эластичными бинтами. Один бинт она оборачивала вокруг лба, другой — вокруг лица от подбородка до макушки. На глаза дива надевала непросвечивающую маску.
Еще одна повязка накладывалась на горло. Как сообщила Быстрицкая корреспондентам «Комсомольской правды», это она делала, чтобы сохранить мелодичный тембр голоса.
Для ценителей красоты женщин прошлого века у нас есть много других замечательных материалов:
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.