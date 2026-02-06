12+ уловок кинодив прошлого, благодаря которым они блистали в кадре

Раневская использовала вазелин как ночную маску для лица — наносила его толстым слоем и ложилась спать. Утром дива умывалась теплой водой. Кстати говоря, многие современницы Раневской использовали вазелин для снятия макияжа и грима.

Любопытно, что в 20-х годах уже нашего века набрал оборот бьюти-тренд под названием слаггинг — перед сном в качестве последнего шага в вечернем уходе на лицо нужно нанести тонкий слой вазелина или бальзама на его основе.